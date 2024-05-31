Швеция передаст Украине старые бронетранспортеры Pbv 302
Бронетранспортер Pbv 302. Фото Минобороны Швеции
Шведское правительство сформировало новый пакет военно-технической помощи для киевского режима. В него включили различную технику, включая большое количество бронетранспортеров Pansarbandvagn 302. Предполагается, что с их помощью украинские формирования смогут частично восполнить потери парка бронетехники. Однако, в силу разных факторов и причин, такая помощь будет не слишком полезной для получателя.
В новом пакете
29 мая правительство Швеции утвердило очередной, уже 16-й по счету, пакет военно-технической помощи для передачи киевскому режиму. В него решили включить разнообразные образцы техники и вооружения, боеприпасы и вспомогательные средства общей стоимостью 13,3 млрд крон (ок. 1,15 млрд евро). На данный момент это самый крупный пакет помощи от шведского руководства.
В официальном сообщении министерства обороны о выделении нового пакета отмечается, что киевский режим сейчас формирует ряд новых сухопутных бригад, и ему требуется бронетехника для оснащения пехотных подразделений. В связи с этим шведское руководство приняло решение передать Украине бронетранспортеры Pansarbandvagn 302, а также запчасти для них, оборудование для обслуживания и боеприпасы для их штатного вооружения.
Pbv 302 на учениях. Фото Ointres.se
Сообщается, что Швеция отправит на Украину все имеющиеся в наличии бронемашины Pbv 302. При этом точное количество такой техники не упоминается. Также не называются сроки начала отгрузки и завершения поставок.
Правительство и Минобороны признают, что передача БТР и сопутствующего имущества может привести к сокращению военного потенциала его собственной армии. В связи с этим планируется осуществить закупки новой техники современных типов и за счет нее вернуть обороноспособность на требуемый уровень.
Таким образом, Швеция решила в рамках одного пакета помощи решить сразу несколько задач. Первая заключается в продолжении военно-технической поддержки киевского режима, а вторая связана с избавлением от старой ненужной бронетехники. Кроме того, создается формальный повод для закупки новых боевых машин желаемых типов.
Давно устаревшие
Гусеничный бронетранспортер Pbv 302 создавался в начале шестидесятых годов компанией Hägglund & Söner (ныне входит в состав международной корпорации BAE Systems). Заказчик в лице шведской армии желал получить новую бронемашину для перевозки и огневой поддержки пехоты, способную заменить существующий БТР Pbv 301 и лишенный его недостатков.
Вид сверху. Заметны люки десанта. Фото Ointres.se
Разработка и испытания нового изделия продолжались до середины десятилетия. В 1966 г. Pansarbandvagn 302 приняли на вооружение и поставили в серию. Сухопутные войска Швеции заказали 650 бронемашин в нескольких модификациях. Основную массу такой техники составили линейные БТР для пехоты. На базе бронетранспортера также строились командно-штабные, разведывательные, санитарные и иные машины.
Производство 650 бронемашин для шведской армии завершилось в 1971 г. Другие заказчики не заинтересовались изделием Pbv 302, и в дальнейшем производственная линия была свернута. При этом компания Hägglund & Söner продолжала техническую поддержку парка техники, проводила различные модернизации и т.д.
За несколько лет Pbv 302 вытеснил из частей БТР предыдущей модели и стал основным образцом своего класса в шведской армии. Это место он сохранял до второй половины девяностых годов, когда была разработана и доведена до производства принципиально новая боевая машина пехоты Strf 9040.
По состоянию на 1990 г. шведская армия имела в строю ок. 600 машин Pbv 302. К 2013 г., вследствие поставок новых Strf 9040, их парк сократился втрое. Наконец, в 2014 г. было принято решение об окончательном снятии Pbv 302 с вооружения. Оставшиеся в наличии бронетранспортеры, запчасти для них и сопутствующее имущество отправили на хранение.
Pbv 302 на воде. Фото Ointres.se
Списать и передать
Вероятно, ненужную технику в дальнейшем планировали продать третьим странам или, при отсутствии спроса, утилизировать с наименьшими потерями. Тем не менее, за следующие 10 лет разобраться с этой проблемой не удалось. Решение нашлось только сейчас. Все оставшиеся БТР вместе с запасом запчастей будут переданы киевскому режиму.
Количество Pbv 302 для отправки на Украину пока не названо. Теоретически, речь может идти о сотнях машин, вплоть до 600-650 ед. Однако реальное количество техники на шведских базах хранения неизвестно и может быть значительно меньше числа построенных машин. Кроме того, под вопросом техническое состояние БТР. Очевидно, что далеко не все машины после, как минимум, 10-летнего простоя готовы к возвращению на службу или вообще могут быть восстановлены.
По всей видимости, шведская армия уже начала подготовку к отгрузке старых бронетранспортеров, и в ближайшее время первая партия этой техники уедет на Украину. Затем может появиться информация об объемах поставок. Кроме того, следует ждать и отзывы от новых эксплуатантов. Вероятно, их не обрадует техника полувековой давности с соответствующими характеристиками и износом.
По стандартам шестидесятых
БТР Pbv 302 представляет собой гусеничную машину для перевозки и огневой поддержки пехоты. По своему техническому облику эта машина похожа на некоторые другие образцы своего класса, созданные в шестидесятых годах, но при этом имеет и свои собственные характерные черты. По разным оценкам, в свое время это был один из лучших БТР по общему сочетанию характеристик.
Десант использует верхние люки для стрельбы из-под брони. Фото Wikimedia Commons
Pansarbandvagn 302 получил сварной корпус из катаных листов ограниченной толщины. Требуемый уровень противопульной и противоснарядной защиты получили за счет использования «щучьего носа» и разнесенного бронирования. Так, лобовая проекция должна выдерживать 20-мм снаряды.
БТР отличается ограниченными размерами и плотной компоновкой. Общая длина Pbv 302 составляет 5,35 м при ширине 2,86 м и высоте 2,5 м. Боевая масса в исходной комплектации – 13,5 м. Компоновка корпуса – стандартная для такой техники. В носовой части поместили силовую установку, водителя, командира и наводчика, а остальные объемы отдали под десантное отделение.
В моторном отсеке под полом обитаемого отделения находится двигатель Volvo THD 100 мощностью 270 л.с. Через механическую трансмиссию Volvo-Penta T60 двигатель связан с ведущими колесами переднего расположения. Ходовая часть имеет по пять опорных катков большого диаметра на каждом борту; подвеска торсионная. Максимальная скорость на шоссе заявлялась на уровне 66 км/ч. Запас хода – 300 км. БТР может преодолевать различные препятствия и плавать.
На крыше корпуса у левого борта размещена башня небольшого размера, несущая вооружение. Основным оружием БТР является 20-мм автоматическая пушка m/47D – лицензионный вариант изделия Hispano Suiza HS-804. Стандартный боекомплект включает ок. 500 осколочно-фугасных и бронебойных снарядов. Изначально использовалось смешанное боепитание с лентами и магазинами, но затем от лент отказались. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет Ksp 58. Наводка осуществляется при помощи оптического прицела и ручных приводов башни.
Шведские бронетранспортеры в составе международного контингента в Югославии. Фото Минобороны Швеции
Экипаж БТР включает трех человек. Десантное отделение рассчитано на 10 бойцов с их размещением на сиденьях вдоль бортов. В корме машины предусмотрена двойная дверь для доступа внутрь. Также для высадки или ведения огня имеются люки в крыше. Они закрыты длинными двустворчатыми крышками с гидравлическим приводом.
Сомнительная помощь
Таким образом, очередной зарубежный партнер предлагает киевскому режиму помощь в виде морально и физически устаревшей техники. Ограниченные технические и эксплуатационные характеристики бронетранспортеров предлагают компенсировать их большим количеством, а также поставками запчастей и различной оснастки.
Поставка 200 или более бронетранспортеров Pansarbandvagn 302 позволит киевскому режиму частично восполнить потери техники в существующих соединениях или укомплектовать новые. На фоне общих потерь последних лет, такая возможность выглядит важной и полезной. Однако полноценная эксплуатация этой техники будет связана с очевидными трудностями. Кроме того, моральное устаревание создаст известные риски на поле боя. Как и другая техника украинских формирований, бронетранспортеры Pbv 302 станут мишенями для российских ударов – с предсказуемыми результатами.
Информация