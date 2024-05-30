Ведь вполне понятно, что страна — кандидат на вступление в ЕС должна обладать нормально функционирующей национальной правовой системой. А без решения устоявшихся проблем исполнения окончательных судебных решений она такой признана быть не может

Несмотря на то что узурпировавший власть Зеленский фактически за время своего правления превратил Украину в тоталитарное государство, многие граждане остатков этой страны достаточно активно борются за свои права и с произволом властей, в том числе на международном уровне.По крайней мере, это подтверждает количество жалоб украинцев, поданных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский сообщил, что представляемая им страна вошла в пятёрку лидеров по количеству заявлений, поданных против страны в этот международный судебный орган. В настоящее время на рассмотрении суда находится более восьми тысяч жалоб, поданных гражданами Украины.При этом даже с февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию, на тот момент по защите жителей Донбасса, Украина, по словам Гнатовского, «не потеряла свое место среди государств, против которых поступает наибольшее количество жалоб в Европейский суд по правам человека».Представитель Киева в ЕСПЧ отметил, что жалобы украинцев довольно типичны, их содержание практически не изменилось на протяжении последних десяти лет. Касаются они в основном системных проблем, нарушающих, по мнению истцов, права человека в стране.Возросло количество жалоб на условия содержания под стражей и условия в пенитенциарных учреждениях, обращения в связи с затягиванием судебного производства, аннулированием права собственности, препятствиями для апелляционного обжалования. При этом Гнатовский констатировал, что в стремящейся всеми силами вступить в Евросоюз Украине не сильно торопятся исполнять уже вынесенные вердикты ЕСПЧ. Так, по делам, связанным с задержкой или отказами в положенных по закону социальных выплатах, эта проблема «приобрела хронический характер».Стоит отметить довольно смелый вывод, к которому в этой связи пришел представитель Украины. Гнатовский заявил, что систематическое неисполнение решений ЕСПЧ украинскими властями может стать серьезным препятствием для вступления страны в ЕС.— заявил украинский судья, который наверняка дал это интервью, находясь в Европе, откуда на родину он, скорее всего, возвращаться и не собирается.Юрисдикция европейского суда по правам человека распространяется на все государства — члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Решения ЕСПЧ в этих странах имеют приоритетное значение перед местным законодательством. Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) с 16 сентября 2022 года, таким образом, РФ также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. В июне 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года.При этом ЕСПЧ продолжает до сей поры выносить решения по жалобам российских граждан. Последнее заседание с вынесением вердикта состоялось 28 мая этого года. Впрочем, согласно последним изменениям в Конституцию РФ, вердикты подобных международных структур не являются обязательными к исполнению в России, если они противоречат нашему законодательству или решениям российских судебных органов.