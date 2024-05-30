Глава киевского режима посетит Саудовскую Аравию в рамках продвижения «саммита мира» в Швейцарии

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Глава киевского режима посетит Саудовскую Аравию в рамках продвижения «саммита мира» в Швейцарии

Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует 1 июня посетить Саудовскую Аравию. Предполагается, что Зеленский надеется таким образом привлечь новых участников для участия в так называемом "саммите мира" в Швейцарии.

Как отмечает информационное агентство DPA, именно в Саудовской Аравии руководство ряда стран Евросоюза надеется осенью текущего года провести еще одну мирную конференцию, на этот раз с участием представителей России. При этом, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ни о каком даже гипотетическом участии России в этом мероприятии в настоящее время речь не идет.



Киевский режим пытается различными путями привлечь как можно больше участников на "саммит Зеленского" в Швейцарии. Однако, президент США Джо Байден, являющийся ключевой для главы киевского режима фигурой, уже оповестил, что не планирует поездку на это мероприятие, поскольку на этот день у него в Голливуде запланирован ужин с представителями американского шоу-бизнеса.

В настоящее время последним, кто к настоящему моменту подтвердил поездку своего представителя в Швейцарию, стала Организация Объединенных Наций (ООН). В ООН заявили, что направят на мероприятие в Швейцарии своего наблюдателя.

По замыслу украинского руководства, предполагалось, что саммит в Швейцарии станет своеобразным апофеозом так называемой "формулы мира Зеленского" – программы из нескольких пунктов, в рамках которой фактически предусматривается капитуляция России, возврат Киеву территорий и выплата репараций.
13 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +4
    Сегодня, 17:50
    Посмотрим, как Саудовская Аравия будет встречать укронацистского диктатора наркомана в грязной футболке. laughing lol wassat
    Прекрасно помню, как встречали Путина. Есть с чем сравнить.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 18:04
      "Названный гость.....". Опять услышим за кадром: "Когда он уедет?" laughing
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 18:12
      А пусть Зеля на футболке еще и звезду Давида нарисует. Это было бы честно. И напишит на иврите: Рафах был и остается Израильской территорией! Нет Палестинскому государству!
    3. Отшельница Звание
      Отшельница
      0
      Сегодня, 18:12
      Жовто-блакитной краски у саудовцев нет поэтому готовят рояль. Хотя с такой напряжной жизнью пианист теперь он никакой (((
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 18:23
        Гадёныш переквалифицировался из президента в зазывалы.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 17:51
    Зеля саудитам полетел отлизывать? laughing
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:53
    Зелебобик в поисках...
    Фигня вопрос, хотя сможет ли он кого то привлечь на свою сторону... будем посмотреть.
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 17:54
    Иудей за помощью к арабам?!
    1. Комментарий был удален.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 17:59
    " зачетный" визит будет....
    клоун на арене.... ждем освещения визита... wassat
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 18:07
      Вась, арабы как-то цирк не очень, боюсь, не смеятся они будут....
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 18:11
        Клоунада не токо арабам....
        На весь мир...
        Роман hi
  6. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 18:16
    неужели Саудиты ради какой-то просроченной Гниды готовы разорвать отношения с Россией-матушкой? lol
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 18:28
    Еврей к саудитам, прикольно. Интересно его хотя бы дворник встретит? СА плевать на войнушку на Украине, эта недострана им даром не сдалась.