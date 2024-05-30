Глава киевского режима посетит Саудовскую Аравию в рамках продвижения «саммита мира» в Швейцарии
Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует 1 июня посетить Саудовскую Аравию. Предполагается, что Зеленский надеется таким образом привлечь новых участников для участия в так называемом "саммите мира" в Швейцарии.
Как отмечает информационное агентство DPA, именно в Саудовской Аравии руководство ряда стран Евросоюза надеется осенью текущего года провести еще одну мирную конференцию, на этот раз с участием представителей России. При этом, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ни о каком даже гипотетическом участии России в этом мероприятии в настоящее время речь не идет.
Киевский режим пытается различными путями привлечь как можно больше участников на "саммит Зеленского" в Швейцарии. Однако, президент США Джо Байден, являющийся ключевой для главы киевского режима фигурой, уже оповестил, что не планирует поездку на это мероприятие, поскольку на этот день у него в Голливуде запланирован ужин с представителями американского шоу-бизнеса.
В настоящее время последним, кто к настоящему моменту подтвердил поездку своего представителя в Швейцарию, стала Организация Объединенных Наций (ООН). В ООН заявили, что направят на мероприятие в Швейцарии своего наблюдателя.
По замыслу украинского руководства, предполагалось, что саммит в Швейцарии станет своеобразным апофеозом так называемой "формулы мира Зеленского" – программы из нескольких пунктов, в рамках которой фактически предусматривается капитуляция России, возврат Киеву территорий и выплата репараций.
Информация