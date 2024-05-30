Робота-сапёра «Шмель» отправили в новые регионы для испытаний с боевых условиях

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Робота-сапёра «Шмель» отправили в новые регионы для испытаний с боевых условиях

Предназначенный для гуманитарного разминирования робот-сапер «Шмель» отправлен в новые регионы для проведения испытаний в реальной обстановке. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Модернизированный дистанционно управляемый комплекс гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель» разработан холдингом «Высокоточные комплексы». В ходе работ по усовершенствованию он получил новый, усовершенствованный компактный трал, позволяющий более эффективно бороться с противопехотными минами, в том числе с малогабаритными ПФМ-1 «Лепесток». Трал оснащен дополнительными элементами, которые не оставляют шансов даже самым маленьким минам. Кроме того, были уменьшены габариты самого комплекса, и теперь он может перевозиться на обычной фуре.



Испытания «Шмеля» проходят на территории новых регионов, комплекс проводит разминирование гражданских объектов, другие подробности пока не сообщаются.


Сейчас начался новый этап опытной эксплуатации робота-сапера. Испытания проходят в реальных условиях — «Шмеля» используют для разминирования гражданских объектов в новых регионах.

— говорится в сообщении.

Робототехнический комплекс гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель» выполнен на базе мини-погрузчика АНТ, который серийно выпускается на АО «КЭМЗ» (Ковровский электромеханический завод). Управление осуществляется при помощи программно-аппаратного комплекса «Прометей», разработанного «ВНИИ «Сигнал». Оператор находится на значительном расстоянии от машины.
7 комментариев
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  1. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 17:41
    Есть холдинги разные, хорошие и не очень.

    «Высокоточные комплексы» - это однозначно относится к первым.

    А есть такие, как небезызвестное АО «Роснано», которое в очередной раз заикнулось о возможном банкротстве. Ничего не стесняясь эти бездельники и ворюги указали в отчете компании, что только дополнительное финансирование позволит «Роснано» рассчитаться с кредиторами и продолжить свою деятельность.

    Интересно, а что такого полезного они сотворили за все время своего существования? Рыжему позволили спокойно покинуть территорию России, после всего, что он успел натворить. Теперь его последыши тем же занимаются, а государство делает вид, что все просто замечательно...
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 17:50
      Тут да,. вот на возможности "земледелия" реально можно надеяться в отношении относительно безопасного разминирования, ибо вроде программируется, а ту простите в замешательстве немного Что значит в данной проблеме БЕЗОПАСНОЕ РАЗМИНИРОВАНИЕ"?
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 17:54
        Что значит в данной проблеме БЕЗОПАСНОЕ РАЗМИНИРОВАНИЕ"?
        Безопасное для людей. Робот разминирует участок, и люди там не нужны. Оператор находится на "значительном удалении", значит, при подрывах, его не заденет осколками...
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Сегодня, 17:57
          Вообще то безопасное разминирование гарантирует безопасность любей от боеприпаса. "Земледелие , через заявленное время программирует боеприпас от подрыва, при условиях конечно , если боеприпас в костер не бросишь, а тут как?
      2. alystan Звание
        alystan
        +1
        Сегодня, 17:57
        Это наверное вопрос к автору новости. Потому что в тексте есть еще такой пассаж (сразу и не обратил внимание).

        Модернизированный дистанционно управляемый комплекс гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель» разработан холдингом «Высокоточные комплексы».

        Что это такое, гуманитарное разминирование, только ему видимо ведомо. Почему тогда не гуманное?

        Хотя, вполне допускаю, что "жертвы ЕГЭ" работают во всех этих холдингах и выкладывают такие рекламные проспекты на его сайте.
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 17:42
    Нужно быстрее испытывать и запускать в серию. Будет очень хорошая помощь нашим саперам, у которых сложная и опасная работа
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:01
    Это понятно, процесс разминирования необходимо автоматизировать, механизировать по максимому!!!