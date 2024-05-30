Робота-сапёра «Шмель» отправили в новые регионы для испытаний с боевых условиях
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Предназначенный для гуманитарного разминирования робот-сапер «Шмель» отправлен в новые регионы для проведения испытаний в реальной обстановке. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Модернизированный дистанционно управляемый комплекс гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель» разработан холдингом «Высокоточные комплексы». В ходе работ по усовершенствованию он получил новый, усовершенствованный компактный трал, позволяющий более эффективно бороться с противопехотными минами, в том числе с малогабаритными ПФМ-1 «Лепесток». Трал оснащен дополнительными элементами, которые не оставляют шансов даже самым маленьким минам. Кроме того, были уменьшены габариты самого комплекса, и теперь он может перевозиться на обычной фуре.
Испытания «Шмеля» проходят на территории новых регионов, комплекс проводит разминирование гражданских объектов, другие подробности пока не сообщаются.
Сейчас начался новый этап опытной эксплуатации робота-сапера. Испытания проходят в реальных условиях — «Шмеля» используют для разминирования гражданских объектов в новых регионах.
— говорится в сообщении.
Робототехнический комплекс гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель» выполнен на базе мини-погрузчика АНТ, который серийно выпускается на АО «КЭМЗ» (Ковровский электромеханический завод). Управление осуществляется при помощи программно-аппаратного комплекса «Прометей», разработанного «ВНИИ «Сигнал». Оператор находится на значительном расстоянии от машины.
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