Кирби: отношение к Украине не изменится от того, кто будет представлять США на саммите в Швейцарии

Соединенные Штаты и президент Байден поддерживают президента Зеленского и народ Украины, и это будет продолжаться независимо от того, кто будет сидеть в каком кресле на саммите мира

В Белом доме отреагировали на стенания, раздающиеся из Киева по поводу того, что президент США Джо Байден точно уже не примет участие в так называемой мирной конференции по разрешению украинского конфликта, которая состоится 15-16 июня 2024 года близ швейцарского города Люцерн. Не приедет на саммит даже вечно улыбающаяся по поводу и без вице-президент Камала Харрис, которая в публичных выступлениях способна допускать ляпы и смешить публику даже больше, чем регулярно теряющий связь с реальностью ее престарелый шеф.Да и вообще из лидеров стран, реально влияющих на мировые события, с Зеленским по поводу его внезапно усохшей с десяти до трех пунктов «формулы мира» общаться не собирается фактически никто. Разве что заглянут ближайшие европейские соседи в лице канцлера ФРГ Олафа Шольца, может, Макрон появится или еще кто. Впрочем, реального веса этому междусобойчику присутствие традиционных союзников Киева точно не добавит.Вообще, судя по записям в телеграм-канале Зеленского, в последние дни он в основном только тем и занят, что обзванивает уже совсем небольшие страны Азии, Африки и Латинской Америки, пытаясь хоть кого-то заманить на очевидно провальное мероприятие. Даже присутствие делегации ООН в Киеве восприняли без особого восторга, ведь Россия, которую на саммит не позвали (впрочем, Москва и не напрашивалась), входит в Совбез ООН и, получается, будет «незримо» присутствовать на переговорах.Касательно Байдена и вообще руководства США, то в Белом доме заверили в неизменности поддержки Соединенными Штатами Украины независимо от того, кто будет представлять Вашингтон на саммите в Швейцарии. Об этом на брифинге объявил советник по национальной безопасности администрации американского президента Джон Кирби.— ответил на вопрос журналиста по поводу того, кто будет представлять Штаты на конференции Кирби.В Белом доме вроде как хотели успокоить и поддержать вконец отчаявшегося Зеленского, а вышло наоборот. Своим заявлением Кирби совсем, что называется, опустил ниже плинтуса значимость для Вашингтона данного мероприятия. Скорее всего, после этого и большинство лидеров других стран Запада отправят в Швейцарию дежурных чиновников весьма невысокого ранга. Соответственно, и любая резолюция, принятая на этом саммите, будет иметь никчемную цену.