Кирби: отношение к Украине не изменится от того, кто будет представлять США на саммите в Швейцарии
В Белом доме отреагировали на стенания, раздающиеся из Киева по поводу того, что президент США Джо Байден точно уже не примет участие в так называемой мирной конференции по разрешению украинского конфликта, которая состоится 15-16 июня 2024 года близ швейцарского города Люцерн. Не приедет на саммит даже вечно улыбающаяся по поводу и без вице-президент Камала Харрис, которая в публичных выступлениях способна допускать ляпы и смешить публику даже больше, чем регулярно теряющий связь с реальностью ее престарелый шеф.
Да и вообще из лидеров стран, реально влияющих на мировые события, с Зеленским по поводу его внезапно усохшей с десяти до трех пунктов «формулы мира» общаться не собирается фактически никто. Разве что заглянут ближайшие европейские соседи в лице канцлера ФРГ Олафа Шольца, может, Макрон появится или еще кто. Впрочем, реального веса этому междусобойчику присутствие традиционных союзников Киева точно не добавит.
Вообще, судя по записям в телеграм-канале Зеленского, в последние дни он в основном только тем и занят, что обзванивает уже совсем небольшие страны Азии, Африки и Латинской Америки, пытаясь хоть кого-то заманить на очевидно провальное мероприятие. Даже присутствие делегации ООН в Киеве восприняли без особого восторга, ведь Россия, которую на саммит не позвали (впрочем, Москва и не напрашивалась), входит в Совбез ООН и, получается, будет «незримо» присутствовать на переговорах.
Касательно Байдена и вообще руководства США, то в Белом доме заверили в неизменности поддержки Соединенными Штатами Украины независимо от того, кто будет представлять Вашингтон на саммите в Швейцарии. Об этом на брифинге объявил советник по национальной безопасности администрации американского президента Джон Кирби.
— ответил на вопрос журналиста по поводу того, кто будет представлять Штаты на конференции Кирби.
В Белом доме вроде как хотели успокоить и поддержать вконец отчаявшегося Зеленского, а вышло наоборот. Своим заявлением Кирби совсем, что называется, опустил ниже плинтуса значимость для Вашингтона данного мероприятия. Скорее всего, после этого и большинство лидеров других стран Запада отправят в Швейцарию дежурных чиновников весьма невысокого ранга. Соответственно, и любая резолюция, принятая на этом саммите, будет иметь никчемную цену.
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