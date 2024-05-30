Кирби: отношение к Украине не изменится от того, кто будет представлять США на саммите в Швейцарии

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Кирби: отношение к Украине не изменится от того, кто будет представлять США на саммите в Швейцарии

В Белом доме отреагировали на стенания, раздающиеся из Киева по поводу того, что президент США Джо Байден точно уже не примет участие в так называемой мирной конференции по разрешению украинского конфликта, которая состоится 15-16 июня 2024 года близ швейцарского города Люцерн. Не приедет на саммит даже вечно улыбающаяся по поводу и без вице-президент Камала Харрис, которая в публичных выступлениях способна допускать ляпы и смешить публику даже больше, чем регулярно теряющий связь с реальностью ее престарелый шеф.

Да и вообще из лидеров стран, реально влияющих на мировые события, с Зеленским по поводу его внезапно усохшей с десяти до трех пунктов «формулы мира» общаться не собирается фактически никто. Разве что заглянут ближайшие европейские соседи в лице канцлера ФРГ Олафа Шольца, может, Макрон появится или еще кто. Впрочем, реального веса этому междусобойчику присутствие традиционных союзников Киева точно не добавит.



Вообще, судя по записям в телеграм-канале Зеленского, в последние дни он в основном только тем и занят, что обзванивает уже совсем небольшие страны Азии, Африки и Латинской Америки, пытаясь хоть кого-то заманить на очевидно провальное мероприятие. Даже присутствие делегации ООН в Киеве восприняли без особого восторга, ведь Россия, которую на саммит не позвали (впрочем, Москва и не напрашивалась), входит в Совбез ООН и, получается, будет «незримо» присутствовать на переговорах.

Касательно Байдена и вообще руководства США, то в Белом доме заверили в неизменности поддержки Соединенными Штатами Украины независимо от того, кто будет представлять Вашингтон на саммите в Швейцарии. Об этом на брифинге объявил советник по национальной безопасности администрации американского президента Джон Кирби.

Соединенные Штаты и президент Байден поддерживают президента Зеленского и народ Украины, и это будет продолжаться независимо от того, кто будет сидеть в каком кресле на саммите мира

— ответил на вопрос журналиста по поводу того, кто будет представлять Штаты на конференции Кирби.

В Белом доме вроде как хотели успокоить и поддержать вконец отчаявшегося Зеленского, а вышло наоборот. Своим заявлением Кирби совсем, что называется, опустил ниже плинтуса значимость для Вашингтона данного мероприятия. Скорее всего, после этого и большинство лидеров других стран Запада отправят в Швейцарию дежурных чиновников весьма невысокого ранга. Соответственно, и любая резолюция, принятая на этом саммите, будет иметь никчемную цену.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:54
    К Кирби у меня стойкое отвращение ,когда лезли торговцы пылесосами,всеми способами в дом..
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 18:59
    Кирби: отношение к Украине не изменится

    Как может измениться отношение господина к своему вассалу.
    Украина для США расходный материал против России. smile
    1. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      +1
      Сегодня, 19:26
      Цитата: Леха с Андроида.
      Кирби: отношение к Украине не изменится

      Как может измениться отношение господина к своему вассалу.

      да и денег судя по ответу Кирби, - не добавится ...
      типа, - "не до вас, узбагойтесь ?!" ... what
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 19:01
    Краина их сукин сын... и ещё надобен, пока дышит.....
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 19:14
    Вообще, судя по записям в телеграм-канале Зеленского, в последние дни он в основном только тем и занят, что обзванивает уже совсем небольшие страны Азии, Африки и Латинской Америки, пытаясь хоть кого-то заманить на очевидно провальное мероприятие.

    Зеля собирает "массовку", чтобы в зале не было пусто. Но и серьезных лидеров на этой конференции, похоже, будет немного
  5. лесничий Звание
    лесничий
    +3
    Сегодня, 19:15
    Эта очередная клоунада (антре) в Швецарии ещё раз докажет никчемность западной политики и глобальные изменения в мировой политике. Все ведущие мировые игроки, кроме западной Европы конечно, уже предварительно послали их в далёкое эротическое путешествие. Это трибалты с Люксембургом там будут что-то решать, ну и вассалы из гейропы? Мир меняется окончательно и надеюсь безповоротно. А без России этими бумажками даже в туалете не воспользуемся, уж больно они никчемные даже для этого дела. Пусть собираются, вискарика попьют, анаши покурят, может ещё чем развлекательным займутся.
  6. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 19:16
    Берлин и Париж и Брюссель давно пора вычеркнуть из списка тех кто принимает решение о судьбе мира и человечества, уже всем понятно что это вассальные государства действующие в интересах Вашингтона, а стало быть и собственного мнения у этих (цензура) нет.
  7. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 19:23
    большинство лидеров других стран Запада отправят в Швейцарию дежурных чиновников весьма невысокого ранга. Соответственно, и любая резолюция, принятая на этом саммите, будет иметь никчемную цену.

    Да какие бы лидеры не прибыли, (Байден, Макрон прочие) в любом случае, их резолюции будут иметь никчемную цену
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 19:25
    все это игра для отвлечения внимания всякая возня ! а нато идет по своему плану против РФ !
  9. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 19:34
    независимо от того, кто будет сидеть в каком кресле на саммите мира
    А какой тогда смысл вообще туда кому то ехать? Есть же в швейцарии посольства разных стран. А у посольств есть наверняка дворники. Вот их и поощерить внеочередным банкетом. Пусть хоть друг с другом посидят, пообщаются на тему мусора и отходов.