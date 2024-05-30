Стремясь повысить свою значимость в Североатлантическом альянсе, Швеция усиливает ВМС

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Стремясь повысить свою значимость в Североатлантическом альянсе, Швеция усиливает ВМС

Шведские власти всеми силами стараются доказать свою ценность для НАТО. Стремясь повысить свою значимость в Североатлантическом альянсе, Швеция усиливает ВМС.

Об этом на Объединенном военно-морском мероприятии CNE 2024 в британском городе Фарнборо говорил глава шведского Управления оборонных материалов контр-адмирал Фредрик Линден.

По его словам, Швеция наращивает свою военно-морскую мощь за счет наращивания наступательного потенциала, прежде всего, на дальних рубежах. В первую очередь, командование заинтересовано в присутствии шведских сил на Крайнем Севере.

Самое большое изменение для Швеции – это изменение мышления

- заявляет офицер.

Он поясняет, что последние 250 лет его страна была нейтральной. Все это время ее военная стратегия носила оборонительный характер с некоторыми наступательными элементами. Теперь же она меняется, так как ее целью становится установление и поддержание контроля в Балтийском регионе.

Линден отмечает, что Балтика является районом оживленного судоходства.

В любой момент времени вы увидите около 4000 перемещений кораблей в Балтийском море и во всех заливах

- рассказывает Линден.

Шведские военно-морские силы рассматривают свои надводные корабли в качестве главного фактора своего присутствия и поддержания операций НАТО на Балтике, в Северной Атлантике и на Крайнем Севере.

Поэтому сейчас Стокгольм работает над оснащением пяти своих корветов класса Visby средствами противовоздушной обороны, имеющими на вооружении ракеты SAM класса «земля воздух». Помимо этого, на вооружении ВМС Швеции появятся четыре новейших надводных корабля класса Luleå, которые, предположительно, будут корветами, но в процессе их создания концепция может измениться. Кроме того, рассматривается создание новой серии из четырех надводных кораблей для замены двух корветов класса Gävle и двух патрульных кораблей класса Stockholm.
4 комментария
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  1. Roust Звание
    Roust
    -3
    Сегодня, 18:08
    Один "Посейдон" избавит шведов, и их соседей от этих хлопот навсегда.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:10
    А пусть попробуют закрыть проливы,а то о крайнем севере размечтались.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:12
    Очумелых политики, которые на зарплате у наглосаксов, будут делать то, что они им прикажут....
    Обыватель... ждите когда у вас пригорит, милитаризация ни для кого просто так, даром, не проходит!
  4. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 18:20
    А Служба внешней разведки РФ считает, что пропагандистская машина США через своих "независимых" экспертов и журналистов "вбивает вселенский ужас" населению Швеции и Финляндии перед надуманными Вашингтоном "территориальными аппетитами" Москвы. Заставляя их укреплять свою оборону.

    Ведь получилось же у них буквально "насильно" втянуть Швецию и Финляндию в НАТО, причем очень быстро, и с одной лишь целью - создать России угрозу с северо-запада. При том, что не все население этих стран были сторонниками такой авральной милитаризации. И которая, как мы видим сейчас, еще не завершилась.

    Помимо заявленного контр-адмиралом Фредриком Линденом наращивания военно-морской мощи и учитывая темпы эскалации, уже и локальный ядерный конфликт не выглядит невозможным. Что может говорить о том, что и перемещение размещенного в Европе ядерного оружия США ещё ближе к границам России не за горами. Тем более есть высказывания, что Скандинавия для этого подходит даже лучше, чем та же Румыния.