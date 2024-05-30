В Израиле партия экс-главы Минобороны страны внесла предложение о роспуске парламента

В Израиле партия бывшего министра обороны страны Бени Ганца внесла предложение о роспуске парламента (Кнессета) и проведении досрочных выборов в согласованную дату. Ранее Ганц угрожал выйти из так называемого "военного кабинета министров", если глава правительства Биньямин Нетаньяху не представит разработанный план управления территорией сектора Газа после завершения активных боевых действий.Кроме того, Ганц, являющийся министром без портфеля в чрезвычайном кабинете, неоднократно подчеркивал, что считает для Израиля необходимым продолжать войну против ХАМАС и предпринимать любые действия для освобождения удерживаемых в Рафахе лиц.При этом, как отмечает издание Politico, стремление главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиться выдачи ордера на арест Нетаньяху буквально спасло политическую карьеру израильского премьера.Издание предполагает, что "хрупкий военный кабинет" Нетаньяху был на грани развала после заявления Ганца о возможном выходе из состава правительства, однако после событий, связанных с возможным уголовным преследованием Нетаньяху со стороны МУС, заявления экс-главы израильского Минобороны отошли на второй план.Также сообщается, что Нетаньяху раскритиковал отказ американского правительства от введения санкций против МУС. Израильский премьер опасается, что недостаточно жесткая реакция Вашингтона свидетельствует о растущих расхождениях во взглядах Израиля и США на боевые действия в секторе Газа.

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