Пресса США: Зеленский снял с должностей близких Вашингтону украинских чиновников

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Пресса США: Зеленский снял с должностей близких Вашингтону украинских чиновников

Нелегитимный глава киевской хунты принял ряд мер против своих хозяев из Вашингтона. Об этом сообщает как украинская, так и западная пресса. В частности, Зеленскому не понравилось, что США «закручивает гайки» в отношении коррупции на Украине, сообщает The Washington Post.

Конфликт главаря киевской хунты с американцами длится уже довольно долго, но пик наступил в ходе последнего визита в Киев Энтони Блинкена. Глава Госдепа США привез Зеленскому ряд условий по борьбе с коррупцией, но, по-видимому, в Киеве решили их не принимать. По словам чиновников, присутствовавших на встрече, Зеленский был явно «взбешен» предложениями Вашингтона. Реакция последовала сразу же после отъезда американца, клоун снял с должностей ряд высокопоставленных украинских чиновников, «близких» к Вашингтону, а также способных действовать «через голову» Зеленского и Ермака.



Кроме вопроса коррупции, разногласия Киева и Вашингтона касаются будущего конфликта и всех сопутствующих вопросов. Зеленский и его окружение хотят воевать до конца, тогда как Запад вводит некоторые ограничения. Претензии выдвигаются как в отношении поставок оружия, так и разрешений его применять.

А в ближайшее время обстановка еще более накалится, когда Украину снова прокинут со вступлением в НАТО. Зеленский считает, что между Киевом и альянсом нет никаких препятствий, кроме политической воли руководства США и Европы. Поэтому он раз за разом обвиняет НАТО в бездействии и нежелании поставить в этом вопросе точку, приняв Украину в альянс.
11 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 18:13
    Иждевенец начал права качать. lol
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 18:13
    "Конфликт главаря киевской хунты с американцами длится уже довольно долго..."

    Какой может быть конфликт между ручной куклой и кукловодами?!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:14
    А можно фамилии близких друзей Вашингтона- начиная с Зеленского? Сми США пишут не для нас,а для американцев Вот когда они напишут - в Вашингтоне ,все гражданские,там нет военных.Тогда это для нас.
  4. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 18:16
    . Реакция последовала сразу же после отъезда американца, клоун снял с должностей ряд высокопоставленных украинских чиновников, «близких» к Вашингтону, а также способных действовать «через голову» Зеленского и Ермак
    Как там говорила Лиса Алиса в небезысвестном произведении: Буратино, ты сам себе враг!
  5. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 18:17
    Что мне не нравится? В течение мая месяца фамилия Зеленского на сайте Военное обозрение в разделе новости ( и не только) прозвучала десятки раз (если кто может посчитайте). Сколько раз в разделе новости ( и не только) прозвучала фамилия нашего Верховного Главнокомандующего? К чему бы это?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 18:27
      Рынок СМИ диктует спрос. laughing Под какой ещё фамилией можно набрать столько гневных и смешных комментариев. hi
  6. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 18:19
    По словам чиновников, присутствовавших на встрече, Зеленский был явно «взбешен» предложениями Вашингтона. Реакция последовала сразу же после отъезда американца, клоун снял с должностей ряд высокопоставленных украинских чиновников, «близких» к Вашингтону, а также способных действовать «через голову» Зеленского и Ермака.

    Скорее всего он, ознакомившись с идеями Блинкина, понял, кто сливает его делишки американцам
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:20
    Пресса США: Зеленский снял с должностей близких Вашингтону украинских чиновников
    . Да ладно, там в вашинтонгских башнях, тоже не все в одной банде... там интересы, бабки, влияние делят по интересам своих групп, покровителей... в общем, как везде, как всегда.
    В общем, зелебобик желает поменять покровителей... так бывает, не редко., особенно среди тех, которые с низкой социальной.
  8. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:21
    Женщина с пониженной социальной ответственностью истерику закатила? belay
  9. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 18:24
    И при этом, в ответ на обвинения о высочайшей коррупции на Украине, просроченный министр индел на голубом глазу заявил: "Если бы на Украине процветала коррупция, то ни Европа, ни остальной западный мир им бы денег не давал".
    Послушать эту кулебятину, можно подумать им эти деньги просто так дают. От некуда их девать.
  10. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 18:35
    Что-то здесь не так. Не осмелится он против янкесов пойти. Скорее он снял тех, на кого указал Блинкен.