Пресса США: Зеленский снял с должностей близких Вашингтону украинских чиновников
Нелегитимный глава киевской хунты принял ряд мер против своих хозяев из Вашингтона. Об этом сообщает как украинская, так и западная пресса. В частности, Зеленскому не понравилось, что США «закручивает гайки» в отношении коррупции на Украине, сообщает The Washington Post.
Конфликт главаря киевской хунты с американцами длится уже довольно долго, но пик наступил в ходе последнего визита в Киев Энтони Блинкена. Глава Госдепа США привез Зеленскому ряд условий по борьбе с коррупцией, но, по-видимому, в Киеве решили их не принимать. По словам чиновников, присутствовавших на встрече, Зеленский был явно «взбешен» предложениями Вашингтона. Реакция последовала сразу же после отъезда американца, клоун снял с должностей ряд высокопоставленных украинских чиновников, «близких» к Вашингтону, а также способных действовать «через голову» Зеленского и Ермака.
Кроме вопроса коррупции, разногласия Киева и Вашингтона касаются будущего конфликта и всех сопутствующих вопросов. Зеленский и его окружение хотят воевать до конца, тогда как Запад вводит некоторые ограничения. Претензии выдвигаются как в отношении поставок оружия, так и разрешений его применять.
А в ближайшее время обстановка еще более накалится, когда Украину снова прокинут со вступлением в НАТО. Зеленский считает, что между Киевом и альянсом нет никаких препятствий, кроме политической воли руководства США и Европы. Поэтому он раз за разом обвиняет НАТО в бездействии и нежелании поставить в этом вопросе точку, приняв Украину в альянс.
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