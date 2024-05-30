Минобороны Украины обязало всех достигших 17 лет парней за границей пройти очную регистрацию в ТЦК

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Минобороны Украины обязало всех достигших 17 лет парней за границей пройти очную регистрацию в ТЦК

На фоне жесткого недобора в ряды ВСУ новобранцев даже с учетом вступившего в силу нового закона о мобилизации, киевский режим готов идти буквально на всё. В Министерстве обороны Украины решили, что называется, убить двух зайцев: провести переучет проживающих за границей потенциальных призывников, да еще косвенно подготовиться к дальнейшему понижению возрастной планки призыва в армию. По новому закону она уже составляет 25 лет вместо ранее установленных 27.

Ранее украинское военное ведомство объявило, что все несовершеннолетние граждане страны по достижению 17 лет получат повестки и обязаны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы) для постановки на воинский учет. Повестки парням, которым в наступившем году исполняется 17 лет, будут рассылаться ежегодно в период с января по март. После получения повестки нужно прибыть в ТЦК в указанные дату и время.



Постановка на воинский учет не имеет отношения к мобилизации

— на всякий случай попытались «успокоить» молодых украинцев почему-то в сообщении Сухопутных сил ВСУ, опубликованном накануне в официальном телеграм-канале.

Теперь это новое правило киевские власти решили распространить и на подростков мужского пола, проживающих за границей, в том числе учащихся. В новой директиве Минобороны указано, что все 17-летние украинские парни, которые учатся в иностранных вузах или просто живут за границей, должны приехать на родину и встать на учет в ТЦК. Дистанционно эту процедуру пройти нельзя.

На военный учет граждане становятся в 17 лет. Если этого не было сделано, военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и встать на военный учет. Пока это единственный способ, дистанционно такая возможность отсутствует

— заявили в украинском военном ведомстве.

Согласно украинским законам, с 18 лет парни становятся военнообязанными и будут подпадать под закон о мобилизации, который требует обновления военно-учетных данных. Кроме того, в период действия военного положения все они обязаны проходить ежегодную медкомиссию.

Не совсем ясно, как Минобороны Украины собирается рассылать повестки проживающим за границей подросткам, а главное, что будет, если они просто проигнорируют требование вернуться домой и встать на учет в ТЦК. Наверняка так поступят подавляющее большинство сумевших вовремя сбежать из страны парней.
12 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:48
    А как же лозунг: " Онижедети!".
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 19:17
      На Мясокомбинате Украина ситуация критическая ,а именно острый дефицит мяса.
  2. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 18:49
    Ага, дурных нет чтоб возврощатся в 404. Не для того бежали, и вообще там мало кому вообще уперлась эта недострана чтоб с ней свою жизнь связывать.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 19:24
      Так была же тема в Европе: "Давайте украинцев назад вернём". Не громко, но всё же. Если Западу припрёт это сделать, то всё же просто организовать. Украина выдаёт запросы на экстрадицию по причине уклонения от исполнения закона о мобилизации, а страны ЕС исполняют их. Уж от полиции своего нового ПМЖ украинцы не скроются, я полагаю?
    2. sever41 Звание
      sever41
      0
      Сегодня, 19:28
      да нэээ, вы шо?
      террорист, душегуб, стратег, недокосплеер Гитлера - Зефюрер вжился в роль и связался с ней так, шо наверно уже приготовил баночку цианистого калия в супербункере киевских катакомб.

      *Возможно он даже как человек то может и не плохой по итогу, но как политик и диктактор оказалось, что настоящий маньяк...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 18:56
    Прячься, кто может.... wassat
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 19:03
    Так прям все и ломонули отмечаться... Ага, щаз.
    Не для того они уезжали чтобы возвращаться в недострану и приходить в ТЦК (не важно по какому поводу).
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 19:07
    все несовершеннолетние граждане страны по достижению 17 лет получат повестки и обязаны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы) для постановки на воинский учет

    Подвалы Крынок недостаточно заполнены мясом мужчин Украины... Зеленский намерен исправить это положение.
    Поля и леса Донбасса усеяны гниющими останками "Онижедети".
    Будущее Украины утилизировано в Донбасском черноземе...они сами выбрали свою судьбу.
  6. Electrical Звание
    Electrical
    +2
    Сегодня, 19:08
    Не совсем ясно, как Минобороны Украины собирается рассылать повестки проживающим за границей подросткам
    Что за глупый вопрос? Отправят в ихние госуслуги. Кто не прочитал, автоматически становится уклонистом.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 19:38
    ВСУ следует разрешить совершать ракетные удары по российским объектам и применять немецкие танки на территории РФ, заявил глава комитета бундестага по международным отношениям от СДПГ Михаэль Рот в интервью радио Deutschlandfunk.

    Собирают они армию из укров для блицкрига на РФ, и сами пойдут, и командовать будут! Только я одного понять не могу: почему они игнорируют ядерное оружие РФ? Или уничтожат его массовым ударом, или что ?????
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 19:48
    Чубатых евроинтегрантов предупреждали давно и не раз, что Европа не райский сад и за кружевные труселя поимеют так, что и не снилось. Придется ехать в окопы, он вей тикет, обратно ходу нет.
  9. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 20:01
    В новой директиве Минобороны указано, что все 17-летние украинские парни, которые учатся в иностранных вузах или просто живут за границей, должны приехать на родину и встать на учет в ТЦК.
    А они, если не совсем неумные, объявят, что они больше не парни, а че-нить эдакое gender fluid или gender non-conforming. И усе. А дальше 404 может сколь угодно требовать экстрадиции, на Западе скажут, что они, поскольку более не лица мужского пола, под закон о могилизации не подпадают.