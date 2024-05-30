Минобороны Украины обязало всех достигших 17 лет парней за границей пройти очную регистрацию в ТЦК

Постановка на воинский учет не имеет отношения к мобилизации

На военный учет граждане становятся в 17 лет. Если этого не было сделано, военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и встать на военный учет. Пока это единственный способ, дистанционно такая возможность отсутствует

На фоне жесткого недобора в ряды ВСУ новобранцев даже с учетом вступившего в силу нового закона о мобилизации, киевский режим готов идти буквально на всё. В Министерстве обороны Украины решили, что называется, убить двух зайцев: провести переучет проживающих за границей потенциальных призывников, да еще косвенно подготовиться к дальнейшему понижению возрастной планки призыва в армию. По новому закону она уже составляет 25 лет вместо ранее установленных 27.Ранее украинское военное ведомство объявило, что все несовершеннолетние граждане страны по достижению 17 лет получат повестки и обязаны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы) для постановки на воинский учет. Повестки парням, которым в наступившем году исполняется 17 лет, будут рассылаться ежегодно в период с января по март. После получения повестки нужно прибыть в ТЦК в указанные дату и время.— на всякий случай попытались «успокоить» молодых украинцев почему-то в сообщении Сухопутных сил ВСУ, опубликованном накануне в официальном телеграм-канале.Теперь это новое правило киевские власти решили распространить и на подростков мужского пола, проживающих за границей, в том числе учащихся. В новой директиве Минобороны указано, что все 17-летние украинские парни, которые учатся в иностранных вузах или просто живут за границей, должны приехать на родину и встать на учет в ТЦК. Дистанционно эту процедуру пройти нельзя.— заявили в украинском военном ведомстве.Согласно украинским законам, с 18 лет парни становятся военнообязанными и будут подпадать под закон о мобилизации, который требует обновления военно-учетных данных. Кроме того, в период действия военного положения все они обязаны проходить ежегодную медкомиссию.Не совсем ясно, как Минобороны Украины собирается рассылать повестки проживающим за границей подросткам, а главное, что будет, если они просто проигнорируют требование вернуться домой и встать на учет в ТЦК. Наверняка так поступят подавляющее большинство сумевших вовремя сбежать из страны парней.