«Проигрыш в войне обходится дороже»: сенатор США призвал резко нарастить военные расходы

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«Проигрыш в войне обходится дороже»: сенатор США призвал резко нарастить военные расходы

Одним из лидеров республиканцев является сенатор от Миссисипи Роджер Уикер, стоящий на милитаристских позициях в отличие от ряда однопартийцев-изоляционистов. На своем сайте он опубликовал публичное обращение, в котором призвал резко нарастить военные расходы.

С его слов, Россия, Китай, Иран и КНДР усиленно развивают свой военный потенциал, помогая при этом друг другу – «их координация достигла беспрецедентного масштаба». В то же время в США наблюдается «атрофия боевого арсенала».



ВМС вынуждены балансировать между закупкой новых кораблей, текущим обслуживанием и приобретением боеприпасов, в итоге не решая ни одну из проблем. Флот ВВС неуклонно сокращается. Не хватает не менее $180 млрд на базовое обслуживание объектов, от казарм до полигонов.

В связи с этим сенатор предложил увеличить военный бюджет на $55 млрд в следующем году, а затем в течение 5-7 лет повысить оборонные расходы с 2,9 прогнозируемых процентов до 5% от ВВП.

Это позволит реализовать план военного строительства, разработанный Уикером. Он предусматривает увеличение численности ВМС до 357 кораблей к 2035 году и позволит прекратить сокращение парка ВВС путем производства как минимум 340 дополнительных истребителей за пять лет. План также предполагает пополнение танкерного и учебного флотов авиации, ускорение модернизации армии и морской пехоты, а также инвестиции в совместные возможности, включая логистику и боеприпасы.

Восстановление силы Америки будет стоить дорого. Но проигрыш в войне обходится дороже

- резюмировал сенатор.

5 комментариев
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  1. Тарелка Звание
    Тарелка
    +3
    Сегодня, 19:26
    Восстановление силы Америки будет стоить дорого. Но проигрыш в войне обходится дороже

    А я вот недавно видел в интернете мнение, что проигрыш для России будет благом. Потому что наконец у Запада после этого хватит сил сделать её нормальной страной и включить в своё сообщество, чтоб она на равных с прочими цивилизованными странами развивалась, вела торговлю и развивала свою экономику. Неужели Штаты не желают себе таких благ...? belay
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +2
    Сегодня, 19:29
    ВМС вынуждены балансировать между закупкой новых кораблей, текущим обслуживанием и приобретением боеприпасов, в итоге не решая ни одну из проблем. Флот ВВС неуклонно сокращается. Не хватает не менее $180 млрд на базовое обслуживание объектов, от казарм до полигонов.

    Нужно меньше денег и вооружения выделять для Украйны, Израиля и Тайваня. Тогда может и на свои нужды хватит winked
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 19:38
      Для Украины нынче скупают снаряды в Африке и Азии.США уже не тянут. Наследие Холодной войны на складах закончилось(из-за компаний в Афганистане,Ираке, снабжения сирийских повстанцев ,ИГИЛ,Украины,Израиля, Тайваня),а 3 последних десятилетия ВПК США делал ставку на ограниченное число дорогих вундерваффе.
    2. Cartalon Звание
      Cartalon
      +1
      Сегодня, 19:39
      Там сколько не выделяй, всё уйдёт в воздух, система работает на обеспечение интересов ВПК, лобистов и тд, боеспособность кого то конечно интересует, но не они управляют.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 19:38
    Всем известно, что ковровые бомбардировки, особенно по городам, да ещё и с ядрен батонами, могут привести к беспрецедентному экономическому росту и невероятному научно-техническому развитию. Японцы подтверждают. Представляете, каких высот в таком случае достигнут США? Сразу станут межгалактической цивилизацией, не меньше!