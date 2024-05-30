Глава МИД Дании: нанесение ВСУ ударов по территории России датским оружием – самооборона
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Нанесение ВСУ ударов по территории России датским оружием – это якобы самооборона. Поэтому Копенгаген не ограничивает украинских военных в его применении.
Так ответил на соответствующий вопрос журналиста глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Он напомнил, что такой позиции датские власти придерживаются с самого начала конфликта на Украине. Правительственные чиновники Дании, обсуждая с членами парламентского комитета по иностранным делам вопрос о поставках Киеву вооружений, поясняли им, что атаки на объекты на территории противника являются неотъемлемой частью оборонительных действий.
Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории России
- пояснил Расмуссен.
На данный момент Киев получил разрешение на применение поставляемого ему оружия по российским регионам от 13 западных государств, в числе которых и Дания.
С ее стороны речь идет о готовящихся к передаче ВСУ многофункциональных истребителях F-16, созданных в США. 19 таких машин Копенгаген пообещал Киеву еще летом прошлого года. Кроме того, свои истребители F-16 хотят передать Украине также Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Предполагается, что первая партия этих самолетов поступит киевскому режиму уже этим летом. Сейчас украинские пилоты осваивают за рубежом данную технику.
https://larsloekke.dk/
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