Глава МИД Дании: нанесение ВСУ ударов по территории России датским оружием – самооборона

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Глава МИД Дании: нанесение ВСУ ударов по территории России датским оружием – самооборона

Нанесение ВСУ ударов по территории России датским оружием – это якобы самооборона. Поэтому Копенгаген не ограничивает украинских военных в его применении.

Так ответил на соответствующий вопрос журналиста глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.



Он напомнил, что такой позиции датские власти придерживаются с самого начала конфликта на Украине. Правительственные чиновники Дании, обсуждая с членами парламентского комитета по иностранным делам вопрос о поставках Киеву вооружений, поясняли им, что атаки на объекты на территории противника являются неотъемлемой частью оборонительных действий.

Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории России

- пояснил Расмуссен.

На данный момент Киев получил разрешение на применение поставляемого ему оружия по российским регионам от 13 западных государств, в числе которых и Дания.

С ее стороны речь идет о готовящихся к передаче ВСУ многофункциональных истребителях F-16, созданных в США. 19 таких машин Копенгаген пообещал Киеву еще летом прошлого года. Кроме того, свои истребители F-16 хотят передать Украине также Бельгия, Нидерланды и Норвегия. Предполагается, что первая партия этих самолетов поступит киевскому режиму уже этим летом. Сейчас украинские пилоты осваивают за рубежом данную технику.
18 комментариев
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  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 19:28
    Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории России

    Тогда РФ будет бить ядерным оружием для самообороны по Дании! Чтобы нанести максимальный урон врагам!
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 19:44
      Цитата: opuonmed
      Тогда РФ будет бить ядерным оружием для самообороны по Дании!

      Уважаемые!
      Выступая с призывами такого рода, указывайте свой город, пожалуйста
      Вам, как понимаю, всё равно, а мне очень не хотелось бы в критический момент узнать, что я живу в соседнем доме...
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
      2. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 20:30
        а вы из дании пишите ??????? что так испугались
        Цитата: sdivt
        Вам, как понимаю, всё равно,

        Мне нет, а вот вам да, что будет с РФ, похоже!
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:35
    Интересно, а как они оценивают удары по гражданским объектам, это же нормально с точки зрения ведения военных действий, страны НАТО же всегда так делали? А по ним ведь так тоже можно? Можем мы сами себе разрешить?
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 19:52
      Цитата: alexoff
      Интересно, а как они НАТО оценивают удары по гражданским объектам,

      Наверное, как в Сирии, в Ираке иногда город полностью снесут, иногда так человек 200 убьют, и всё.. за удар
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 20:00
        Помню в Афганистане долбанули по авто посольского работника с детьми , Бидон сказал что это ответка за теракт. И на этом всё. В общем учиться у них надо, и помнить - датчане такие же люди, как и сирийцы, сотней больше - сотней меньше, господь узнает своих
  3. Deon59 Звание
    Deon59
    +1
    Сегодня, 19:39
    И кто ударит по Дании , Мария Захарова или кто . Идет СВО , наши территории обстреливают давно западным оружием .
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 19:42
      Цитата: Deon59
      Идет СВО , наши территории обстреливают давно западным оружием .

      Они этими заявлениями обозначают на весь мир, что будут бить по РФ, чтобы мир не удивлялся по чему по РФ долбят ! шас ход за РФ !
    2. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Сегодня, 20:11
      По Дании? Вы серьёзно? У них духу не хватит. Ну проведут пару новых красных линий.

      ЗЫ: А простые люди будут оплакивать своих ;(
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 20:33
        Цитата: Last centurion
        По Дании? Вы серьёзно? У них духу не хватит. Ну проведут пару новых красных линий.

        У кого духа не хватит?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:44
    Интересно ,Рассмуссен считает что мы с ними будем воевать по джентельменским правилам?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 20:01
      Ну пока при власти теперешняя команда - воевать будем как джентльмены в кубе
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 20:07
      . Интересно ,Рассмуссен считает что мы с ними будем воевать по джентельменским правилам?

      Они считают, что будут жить при любых "раскладах". Мы, типа, маленькая страна нас гнобить никто не будет. Ляжем под того кто сильнее, как 80 лет назад.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 20:12
        Всё нато так хорохорится по отдельности ,а вдруг пронесёт.В любом случае - пронесёт( второй вариант ,связаный с анусом)
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 19:47
    Хорошая страна Дания, Был я в Копенгагене.....селедка вкусная. 50+50+50 кТн
  6. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 19:55
    Нанесение удара российским оружием, по территории Дании, тоже, будет актом самообороны России... А как такой "посыл" датскому Парламенту???????????????
  7. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 20:01
    Нанесение удара российским оружием, по территории Дании, тоже, будет актом самообороны России... А как такой "посыл" датскому Парламенту??????????????? Правда, нынче, в России "буйных мало.....", как пел, некогда, театральный диссидент Высоцкий В.С. и ожидать адекватного "рукотворного" ответа не приходится, кроме 100000... 1 - первой "озабоченности" из "кузницы" нынешней внешней политики РФ - МИД....
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 20:24
      ожидать адекватного "рукотворного" ответа не приходится, кроме 100000... 1 - первой "озабоченности" из "кузницы" нынешней внешней политики РФ - МИД....
      Вы хотите что бы МИД заявил что будет бить по детям министров и депутатов которые живут на западе? Да кто ж это разрешит! Так и Лаврову недолго начать играться с гранатами в самолете.