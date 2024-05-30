«Три в одном»: Белоруссия разрабатывает зенитный комплекс, способный использовать три типа ракет

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«Три в одном»: Белоруссия разрабатывает зенитный комплекс, способный использовать три типа ракет

Белоруссия разрабатывает новый зенитный ракетный комплекс, особенностью которого станет использование сразу трех типов ракет. Об этом сообщает белорусская пресса.

Белорусское ОАО «АЛЕВКУРП», входящее в состав Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии, разработало ЗРК «Каскад», который способен использовать три типа зенитных ракет. Новый комплекс способен применять ракеты 5В27, 9М38 и 3М9 от зенитных комплексов «Печора», «Квадрат» и «Бук» соответственно.



Как сообщается, модификации нового комплекса различаются только направляющими и аппаратурой стартовой автоматики. При этом он комплекс может устанавливаться на любое шасси, а также применяться стационарно, модификация зависит от желания заказчика. Комбинированное применение ракет одновременно не предусмотрено, пусковая установка рассчитана на применение одного типа ракет за один раз. То есть одновременно выстрелить ракетами «Бука» и «Квадрата» не получится, но в дальнейшем разработчики планируют внести в конструкцию некоторые изменения, чтобы сделать применение ракет более «гибким».


На первые испытания комплекс пойдет в варианте под ракеты ЗРК С-125 «Печора».

Стоит отметить, что в Белоруссии уделяют большое внимание разработке собственных вооружений, в том числе и в области зенитных комплексов ближнего действия. Также белорусы разрабатывают собственные зенитные ракеты, в том числе модернизируя старые советские или российские.
11 комментариев
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  1. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 19:44
    Зачем? У белорусов много старых ракет? Или на экспорт тем, у кого они остались?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 19:49
      Ну разрабатывает..., а нам его дадут (продадут)...??? Так же как "Полонез"...???
      1. DvaParovoza Звание
        DvaParovoza
        +1
        Сегодня, 19:59
        А "Полонез" кто то собирался покупать? Или белорусы должны уговаривать? Может после начавшихся чисток в Минобороны дело сдвинется с мертвой точки. А пока даже загоризонтные РЛС как бы "голенькие" стоят - типа "мышь не проскочит"...
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 20:03
          Или белорусы должны уговаривать?

          Да я как-то не слышал, чтобы они нам его предлагали... Ну хотя бы как благодарность за Искандеры... а вот про то что им Китайцы запретили нам его продавать или передавать где-то читал...
          1. DvaParovoza Звание
            DvaParovoza
            0
            Сегодня, 20:06
            Читай внимательнее: разработка полностью белорусская, кроме самих ракет, которые должны были быть российские, но получили отказ. А потому первые ракеты делали с китайцами. Потом перешли на собственную разработку. Так что запрет китайцев как бы здесь вообще ни к селу, ни к городу.
            1. DvaParovoza Звание
              DvaParovoza
              0
              Сегодня, 20:10
              Вернее не ракеты должны были быть российские, а разработку беларусы предлагали совместную, так как ракеты должны были превосходить имеющиеся в ВС РФ аналоги банально из за устаревших ТТХ.
        2. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 20:06
          Полонез разрабатывался на деньги китайцев и для китайцев. Там и ракеты не понятно чьи. Так что там может оказаться, что и не очень получится продать. Хотя характеристики впечатляют.
      2. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 20:09
        Цитата: Lev_Russia
        Ну разрабатывает..., а нам его дадут (продадут)...?

        Даже если продадут - что плохого?
        Так-то я не вижу очереди продавцов вооружения к нам, кроме Ирана, пожалуй
        На то уж пошло - и военпром свою продукцию армии не бесплатно отдаёт, а продаёт
        И вполне допускаю, что белорусская техника окажется в итоге дешевле
        1. DvaParovoza Звание
          DvaParovoza
          0
          Сегодня, 20:14
          Азербайджан закупил "Полонезы" еще в 2018 году еще со старыми белорусско-китайскими ракетами. Так что "обкатку" они прошли...
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 19:51
    На превьюхе скрин такой, что я уж подумал чай не шагоход изобрели? belay laughing
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    -1
    Сегодня, 19:54
    Видно дороговато выходят китайские ракеты для полонеза.