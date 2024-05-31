Новые бригады ВСУ получат больше сотни бронемашин: обзор шведского БТР Pbv 302
На фоне серьезного ухудшения положения ВСУ на фронте Стокгольм заявил о решении передает Киеву весь парк гусеничных БТР Pbv 302.
Согласно данным IISS, на балансе шведской армии на начало 2024 года состояло 177 бронемашин этого типа. По всей видимости, не все из них находятся в исправном состоянии, но, как можно предположить, ВСУ могут получить больше сотни Pbv 302.
Pansarbandvagn 302 был разработан в 1960-х годах компанией Hägglund Söner, принят на вооружение в 1966 году и служил в качестве основного бронетранспортера шведской армии, пока не был выведен из действующих войск в 2014 году.
Машина отличается специфической конструкцией: двигатель и трансмиссия расположены под настилом, что позволило оптимизировать внутреннюю компоновку для перевозки десанта. Кабина мехвода расположена в центре передней части, по бокам от нее находятся места для командира машины и наводчика. Задняя часть спроектирована для транспортировки до 8 мотострелков или 1,2 т груза. Здесь имеются две двери для выхода десанта.
Pbv 302 оснащена одноместной башней, вооруженной 20-мм автоматической пушкой Hispano Suiza HS 804 (m/47D) и расположенной в передней левой части корпуса. Машина снаряжена 280-сильным двигателем Volvo-Penta модели THD 100B, механические компоненты которого схожи с силовой установкой легкого танка Ikv 91. Максимальная скорость хода составляет 66 км/ч, при движении по воде – 7,5 км/ч.
В период с 1965 по 1972 год было произведено в общей сложности 647 единиц Pbv 302, включая 518 боевых модификаций для пехоты и 129 специализированных версий, включая командные пункты, артиллерийские посты, санитарные машины и ТО. За эти годы техника претерпела модернизации, в результате чего появились версии Pbv 302B с усиленной защитой и Pbv 302C с улучшенным двигателем и подвеской.
В дополнение к машинам Швеция предоставит запасные части, оборудование для технического обслуживания и боеприпасы для поддержки новых бригад, которые в настоящее время формируются ВСУ.
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