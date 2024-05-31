Новые бригады ВСУ получат больше сотни бронемашин: обзор шведского БТР Pbv 302

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Новые бригады ВСУ получат больше сотни бронемашин: обзор шведского БТР Pbv 302

На фоне серьезного ухудшения положения ВСУ на фронте Стокгольм заявил о решении передает Киеву весь парк гусеничных БТР Pbv 302.

Согласно данным IISS, на балансе шведской армии на начало 2024 года состояло 177 бронемашин этого типа. По всей видимости, не все из них находятся в исправном состоянии, но, как можно предположить, ВСУ могут получить больше сотни Pbv 302.



Pansarbandvagn 302 был разработан в 1960-х годах компанией Hägglund Söner, принят на вооружение в 1966 году и служил в качестве основного бронетранспортера шведской армии, пока не был выведен из действующих войск в 2014 году.

Машина отличается специфической конструкцией: двигатель и трансмиссия расположены под настилом, что позволило оптимизировать внутреннюю компоновку для перевозки десанта. Кабина мехвода расположена в центре передней части, по бокам от нее находятся места для командира машины и наводчика. Задняя часть спроектирована для транспортировки до 8 мотострелков или 1,2 т груза. Здесь имеются две двери для выхода десанта.

Pbv 302 оснащена одноместной башней, вооруженной 20-мм автоматической пушкой Hispano Suiza HS 804 (m/47D) и расположенной в передней левой части корпуса. Машина снаряжена 280-сильным двигателем Volvo-Penta модели THD 100B, механические компоненты которого схожи с силовой установкой легкого танка Ikv 91. Максимальная скорость хода составляет 66 км/ч, при движении по воде – 7,5 км/ч.



В период с 1965 по 1972 год было произведено в общей сложности 647 единиц Pbv 302, включая 518 боевых модификаций для пехоты и 129 специализированных версий, включая командные пункты, артиллерийские посты, санитарные машины и ТО. За эти годы техника претерпела модернизации, в результате чего появились версии Pbv 302B с усиленной защитой и Pbv 302C с улучшенным двигателем и подвеской.

В дополнение к машинам Швеция предоставит запасные части, оборудование для технического обслуживания и боеприпасы для поддержки новых бригад, которые в настоящее время формируются ВСУ.
28 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:24
    Швеция предоставит запасные части, оборудование для технического обслуживания

    Вот только кто на нем работать будет?
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:30
      Соберут оставшихся трактор тов, обучат/объяснят, как ни-будь и вперёд на передовую... обычная взлёт-посадка. После "естественного отсева" кто то научится рулить, не блином нью она, в конце концов.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +4
        Сегодня, 07:53
        Российский военный с позывным "Манул" в одиночку уничтожил четыре произведенные в США боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщает "Mash на Донбассе".
        Отмечается также, что "Манул" из "Отряда Викингов" ликвидировал 20 солдат ВСУ.Всё произошло на запорожском направлении.

        На видео — работа нашего героя из "Отряда Викинга". Именно он заптурил технику НАТО и ликвидировал 20 солдат ВСУ на Запорожском направлении.

        https://t.me/s/mash_donbass
    2. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 08:52
      Очередной металлолом времен Холодной войны, который шведы решили утилизировать на Украине.
      Хотя это лучше, чем ничего. Рано или поздно УГИЛ придётся пересесть на бандера-мобили и махновские тачанки.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 07:27
    Новые бригады ВСУ получат больше сотни бронемашин: обзор шведского БТР Pbv 302
    . Вопрос... на сколько это усилить возможности ВСУ?
    Ещё, очевидное, мощности по выработки топлива, на их территории, должны перестать существовать вообще, да и прочие, целые энергетические объекты пора ровнять окончательно!!!
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +2
      Сегодня, 09:05
      Каждая поставка, даже самого старого лома, означает, что кто-то отдаст жизнь за его уничтожение. Кроме того, вам нужно что-то использовать, чтобы уничтожить эти поставки. Дронов, РПГ-7 или даже артиллерийский огонь. Даже доставка простых пистолетов в Украину имеет ощутимую цену в жизни российских солдат. Правило простое, у противника нет оружия, у тебя нет потерь. У противника есть оружие, даже старое и примитивное, у вас — человеческие потери.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 07:27
    — Шведскую технику направят под Полтаву ...
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 07:36
    ВСУ могут получить больше сотни Pbv 302
    Хоть и старый (по году выпуска), а 20 мм автоматическая пушка будет стрелять по нашим бойцам. Конечно очень желательно уничтожать импортную технику в местах разгрузки с эшелонов вместе с л/с. Но это конечно по возможности.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:48
      Извините, а какая численность бойцов в бригаде? Сомневаюсь я что "несколько бригад" соберут
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +2
        Сегодня, 07:51
        Украинская бригада 4-5 тыс. чел. Под л/с в данном случае я подразумевал экипажи (командир, механик-водиль, наводчик-оператор), которые, как правило едут с техникой.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +3
        Сегодня, 08:00
        Сомневаюсь я что "несколько бригад" соберут

        Даже и не сомневайтесь соберут ,мобилизационный ресурс у краины ещё не малый. А если что то и тех кто успел убежать за границу вернут.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 07:51
      ну врятли на ней в бой пойдут, для доставки бойцов и БК до линии фронта
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +3
        Сегодня, 07:53
        БТР, БМП предназначены помимо доставки пехоты к переднему краю еще и поддерживать эту пехоту огнем.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 07:58
          да все верно но не на этом попилаце, например тот же мардер и новая швецкая бмп это опасно
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +5
    Сегодня, 07:54
    Машина отличается специфической конструкцией: двигатель и трансмиссия расположены под настилом, что позволило оптимизировать внутреннюю компоновку для перевозки десанта.

    Идеально и противоминная защита, и удобство обслуживания. И почему везде пишут , типа старье, свои функции этот БТР может выполнить и еще будет воевать против нас, поэтому сарказм здесь не уместен, также можно сказать про нашу МЛТБ, а лучше мотолыги пока ничего не сделали.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 08:00
      также как м113 которые тоже сотнями дают, применение даже старому оружию найдут
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 08:08
      И почему везде пишут , типа старье, свои функции этот БТР может выполнить и еще будет воевать против нас, поэтому сарказм здесь не уместен

      Ну это автор статьи подаёт так материал указывая год выпуска 1966-1972г. тем самым подчёркивая их преклонный возраст. А так ВЫ правы на 100% машина даже очень не плохая.
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 08:01
    Укровермахт скоро перегонит своего отца Германский Вермахт по пересортице ВиВТ. Полный капут.) Вы им хоть последнее отдайте, но кто будет воевать на этом всём? Ну берут ещё пол ляма, а дальше что? Забреют потом и младше 25. Ещё тыс. 100-200 кто не успеет свинтить. А дальше?
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 08:16
    Не буду говорить где, но уже с утра что то турбовинтовое круги наматывает. Подозреваю Ил20 что то там высматривает. Медведям по кругу летать незачем. А этот каждый день с утра пораньше звучит.))
  8. Livonetc Звание
    Livonetc
    +4
    Сегодня, 08:18
    Вполне себе транспортная единица, еще и амфибия. Да и вооружённая какой никакой а автоматической пушкой.
    На штурм ей бы не ходить, однако для целей доставки и форсирования водных преград очень даже годный аппарат.
  9. pin_code Звание
    pin_code
    -1
    Сегодня, 08:25
    На ванну перевернутую похож этот тот пепелац. Броня чугуний, пулемёт бы убрали, он не нужен.
  10. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 08:36
    шведы, известные кондомы, вспомним 2МВ....
  11. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 08:37
    На фото эта бронемашина больше похожа на большой гроб. Не просто так от неё избавляются. Хотя под перевозку грузов сойдёт
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 08:53
      Скорее под подвоз тел на утилизацию...
  12. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 08:52
    Новые бригады ВСУ получат больше сотни бронемашин: обзор шведского БТР Pbv 302

    В такое корыто с похмелья и то попадёшь, даже если глаза зажмуришь... belay
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +1
      Сегодня, 08:55
      А ежели сало уронить на аппарель, то можно и пидскользнуться.))
  13. Роман_ Звание
    Роман_
    0
    Сегодня, 09:03
    А пустить под откос или потопить транспорт на котором будут перевозить не судьба. Ну всплыла случайно украинская мина которая не подорвала последнюю нитку северного газопровода. И бах и нет судна/или поезда с грузом. А т.к. украинцы все делали с запасом и что то потеряли при установке, да и течения с погодой внесли свой разброс по месту всплытия и времени появления... Взрывать надо до попадания на фронт, а как на это отреагируют, а не пофиг уже?
  14. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 09:14
    Интересный трахтур, опять нашим ребятам работы прибавится, одно хорош, металл в цене упал