Стреляющее устройство «Росянка» для борьбы с БПЛА
Устройства "Росянка" со стволами разной длины
Для борьбы с легкими беспилотными летательными аппаратами, ведущими разведку или несущими боевую нагрузку, используются самые разные средства. В частности, неплохо показывают себя гладкоствольные оружия с дробовыми патронами, имеющие выгодное сочетание огневой мощи и вероятности поражения цели. Прямым аналогом такого оружия является недавно созданное стреляющее устройство или вкладной ствол «Росянка 12х76». Оно позволяет превратить в ружье любой автомат с подствольным гранатометом.
В краткие сроки
Создателем изделия «Росянка 12х76» является компания «Ингра» из Санкт-Петербурга. Ранее она занималась производством и продажей средств индивидуальной защиты и армейского снаряжения, а несколько месяцев назад решила внести вклад в борьбу с БПЛА противника. Была предложена любопытная идея, и вскоре появился инициативный проект.
По известным данным, идея создания специализированного стреляющего устройства появилась не позднее марта текущего года. Буквально за пару недель сотрудники «Ингры» разработали проект и подготовили опытные устройства для будущих испытаний. Весь процесс разработки и доводки, от идеи до отправки первой партии в войска, занял около двух месяцев. При этом разработчикам проекта пришлось приложить усилия и отказаться от выходных.
Изделие «Росянка» официально представили 15 апреля. К этому времени были проведены первые испытания, показавшие потенциал устройства. Тогда же сообщалось о начале изготовления предсерийной партии изделий для будущих испытаний в войсках. Производство изделий и отправка в части заняли минимальное время.
Процесс зарядки
Так же в апреле впервые показали применение «Росянки» по типовой цели. Стрелок без труда заметил приближающийся беспилотник-квадрокоптер, навел на него автомат с гранатометом и изделием «Росянка», после чего одним выстрелом поразил воздушную цель.
17 мая компания-разработчик сообщила о поступлении «Росянок» в неназванные подразделения для войсковых испытаний в зоне проведения Спецоперации. Через несколько дней были опубликованы первые фотографии с этих мероприятий. Применение нового изделия по типовым целям в условиях зоны боевых действий пока не демонстрировалось, но можно ожидать, что его вскоре покажут.
Компания-разработчик уже довела «Росянку» до производства и включила ее в каталог своей продукции на официальном интернет-сайте. Кроме того, изделие доступно для заказа. Вероятно, в «Ингре» рассчитывают, что стреляющее устройство заинтересует покупателей, поможет в борьбе с украинскими БПЛА, а также принесет своим разработчикам прибыль.
Простейшая конструкция
Стреляющее устройство «Росянка 12х76» фактически представляет собой вкладной ствол для существующих подствольных гранатометов. Оно отличается простотой конструкции и имеет всего одну функцию, но за счет этого достигаются определенные преимущества, а основные характеристики находятся на требуемом уровне.
Изделие готово к выстрелу
Изделие «Росянка» отличается простотой конструкции. Основная его деталь – гладкий ствол 12-го калибра (18,6 мм). Разработчик демонстрировал стволы разной длины с отличающимися баллистическими и боевыми характеристиками. Казенник ствола имеет ровный срез с боковыми пазами для извлечения стреляной гильзы. Кроме того, в районе казенника предусмотрено трубчатое утолщение диаметром 40 мм с рантом для фиксации.
Серийный вариант стреляющего устройства имеет общую длину 250 мм при максимальном диаметре 40 мм. Масса – 340 г. Он совместим с ружейными патронами 12/70, 12/76 и т.д., имеющими металлическое основание длиной до 20 мм.
Изделие поставляется с компактной сумкой для переноски, а также комплектуется инструкцией и маркером для заметок. Производитель предоставляет гарантию на 100 выстрелов рекомендуемыми патронами. Также предупреждают, что использование иных боеприпасов может привести к осечкам.
Принцип действия
Применение «Росянки 12х76» не отличается сложностью. Для использования этого устройства нужны соответствующие патроны и автомат серии АК с подствольным гранатометом ГП-25 или ГП-30. Самостоятельное применение изделия не предусматривается – при стрельбе используются механизмы другого оружия.
В казенник «Росянки» помещается патрон 12-го калибра с дробью. Затем все устройство вставляется в ствол подствольного гранатомета, до щелчка. За счет утолщенной части устройство правильно позиционируется, а рант обеспечивает надежное удержание на месте. При этом казенник устройства оказывается рядом с ударно-спусковым механизмом гранатомета.
Выстрел осуществляется за счет УСМ изделия ГП-25/30. При нажатии на спусковой крючок гранатомета, происходит взведение и спуск курка с последующим ударом по капсюлю ружейного патрона. Затем стрелок может извлечь «Росянку» из гранатомета, вынуть или выбить гильзу и поместить на ее место новый патрон.
«Росянка 12х76» с дробовым патроном предназначается для стрельбы по небольшим воздушным целям. Характеристики огня зависят от размеров и иных параметров цели, а также от патрона. Так, для БПЛА с поперечником 500 мм эффективная дальность выстрела находится в пределах 15-35 м. Скорострельность определяется навыками стрелка.
Простота и ограничения
В целом изделие «Росянка» выглядит простым и элегантным решением актуальной задачи. Как показали испытания, стреляющее устройство / вкладной ствол справляется с поражением малых воздушных целей. При этом на уровне конструкции оно имеет несколько важных достоинств, хотя и не обошлось без существенных недостатков.
"Росянка" и штатная сумка для переноски
Преимуществом можно считать крайнюю простоту конструкции. По сути, «Росянка» представляет собой гладкий ствол без каких-либо дополнительных частей, движущихся деталей и т.д. При этом УСМ, необходимый для выстрела, но способный усложнить конструкцию, фактически заимствуется у подствольного гранатомета. Такие решения позволили упростить устройство и его производство.
«Росянка» не является самостоятельным оружием и лишь дополняет штатное вооружение бойца. Благодаря этому стрелку не придется вместе с автоматом держать при себе ружье для стрельбы по БПЛА, что упростит службу и боевую работу. При этом вкладной ствол позволяет достаточно быстро реагировать на возникающие угрозы и открывать огонь.
Впрочем, «Росянка» не лишена недостатков, и они тоже связаны с простотой конструкции. Так, изделие может сделать только один выстрел, после чего требуется достаточно длительная процедура перезарядки. Это может привести к потере времени и возникновению дополнительных рисков. Решением такой проблемы является переноска нескольких стреляющих устройств, но и этот вариант не идеален.
Таким образом, устройство «Росянка» способно бороться с БПЛА и может быть заменой полноценному ружью, в т.ч. показывая заметные преимущества перед ним. В то же время, это изделие на уровне концепции и конструкции имеет некоторые специфические особенности, которые могут приводить к затруднениям или проблемам.
Вкладной ствол на войсковых испытаниях
В такой ситуации необходимо дополнительное изучение оригинальной концепции и выработка оптимальных способов использования и применения стреляющего устройства. Если удастся сформировать подобные рекомендации, то «Росянка» может рассчитывать на успех и определенное распространение в войсках.
Разные подходы
Борьба с легкими разведывательными и ударными БПЛА сейчас имеет особое значение, и свои решения для этого предлагают разные организации. Уже разработан целый ряд специализированных систем радиоэлектронной борьбы, а также прорабатываются оптимальные методы огневого воздействия.
Гладкоствольные ружья серийных моделей продемонстрировали свой потенциал в борьбе с БПЛА, и теперь предлагается схожий образец упрощенной конструкции. «Росянка», отдаленно похожая на ружья и использующая такие же боеприпасы, сейчас проходит испытания в войсках, и вскоре станут известны ее возможности при применении в условиях реальных боевых действий. Можно ожидать, что эта разработка хорошо покажет себя и оправдает надежды.
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