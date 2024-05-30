Российские войска продвигаются к центральной части автодороги Марьинка-Угледар

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Российские войска продвигаются к центральной части автодороги Марьинка-Угледар

Неуклонно расширяется площадь контролируемых ВС РФ территорий на Угледарском направлении. После освобождения Новомихайловки и продвижения в Парасковиевке российские войска активизировали наступательные действия ближе к Угледару.

В течение минувших суток ВС РФ продвинулись к западу от Сладкого, переведя под свой контроль ещё около двух квадратных километров территории. Продвижение российской армии, как признаёт противник, идёт в направлении дороги Марьинка-Угледар. Северная часть этой дороги – от Марьинки через село Победа и до северных окрестностей Парасковиевки – уже находится под контролем российские войск.



Теперь идёт давление на противника в направлении центральной части этой автодороги. Если продвижение западнее Сладкого продолжится, то дорога может оказаться перерезана, как и сама Угледарская группировка ВСУ, размещённая как непосредственно в Угледаре, так и севернее – вплоть до упомянутой Парасковиевки и села Константиновка (не путать с одноимённым городом).



Также российские войска продвинулись к северу и югу от ранее освобождённого Нетайлово, расширяя зону контроля на Карловском участке фронта. Противник планомерно выдавливается на правый берег Карловского водохранилища.
1 комментарий
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  1. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 20:23
    А вот если завтра грянет большая война, и конфликт выплеснется далеко за пределы Украины, что каждый из нас будет делать? Вопрос, на первый взгляд, вроде бы не имеющий прямого отношения к теме статьи, но мы должны осознавать, что там воюют наши соотечественники, возможно, друзья, знакомые, сослуживцы, одноклассники, а может быть и родственники каждого из нас. Завтра там можем оказаться и мы, я в том числе. Но не об этом я сейчас.

    А о том, что НАТО уже на низком старте. И вот грянет, случится нечто в нашей жизни ещё невиданное, но то, что случилось уже с другими, а те, кто прошёл "горячие" точки, возможно, сталкивался с чем-то подобным. Я бы тут не шибко напирал на ТЯО и СЯО, потому как всякое может быть, а задался бы вопросом, как нам уничтожить врага без применения оного по тем или иным причинам.

    Об этом лучше подумать заранее, что сказат семье, собрать им неприкосновенный запас, продумать план действий на те или иные угрозы.

    Это не паника. Это вопросы, которые своевременно должен задать себе каждый.