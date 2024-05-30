Российские войска продвигаются к центральной части автодороги Марьинка-Угледар

Неуклонно расширяется площадь контролируемых ВС РФ территорий на Угледарском направлении. После освобождения Новомихайловки и продвижения в Парасковиевке российские войска активизировали наступательные действия ближе к Угледару.В течение минувших суток ВС РФ продвинулись к западу от Сладкого, переведя под свой контроль ещё около двух квадратных километров территории. Продвижение российской армии, как признаёт противник, идёт в направлении дороги Марьинка-Угледар. Северная часть этой дороги – от Марьинки через село Победа и до северных окрестностей Парасковиевки – уже находится под контролем российские войск.Теперь идёт давление на противника в направлении центральной части этой автодороги. Если продвижение западнее Сладкого продолжится, то дорога может оказаться перерезана, как и сама Угледарская группировка ВСУ, размещённая как непосредственно в Угледаре, так и севернее – вплоть до упомянутой Парасковиевки и села Константиновка (не путать с одноимённым городом).Также российские войска продвинулись к северу и югу от ранее освобождённого Нетайлово, расширяя зону контроля на Карловском участке фронта. Противник планомерно выдавливается на правый берег Карловского водохранилища.

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