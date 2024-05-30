«Будут Зеленский и Байден»: Макрон принял решение не приглашать Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии
Российской делегации не будет на мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине высадки союзников в Нормандии, власти Франции приняли решение не приглашать Россию на праздник. Об этом сообщает Reuters.
Британское издание, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщило, что Макрон принял решение не приглашать российскую делегацию на мероприятия, посвященные 80-летней годовщине высадки союзников в Нормандии, но зато пригласил своего друга Зеленского и старого самоходного деда из-за океана. Как сообщил один из дипломатических источников, на Западе принято решение больше не приглашать российские делегации на мероприятия, где будут участвовать Джо Байден и Зеленский.
Ранее французские издания в один голос заявляли, что Россию пригласят на празднование высадки союзников в Нормандии, но без Владимира Путина. Как сообщалось, французские власти рассматривали приглашение России на празднование, несмотря на политическую ситуацию и имеющиеся разногласия. Как заявляли в Париже, хотя советские войска прямо и не участвовали в высадке союзников, но СССР сделал ее возможной, потеряв в войне против фашистской Германии порядка 27 миллионов человек.
В прошлом году Эммануэль Макрон не исключал, что на праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии может присутствовать даже Владимир Путин, но только в случае «изменения ситуации» на Украине.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приглашения не получала и вряд ли получит.
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