«Будут Зеленский и Байден»: Макрон принял решение не приглашать Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

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«Будут Зеленский и Байден»: Макрон принял решение не приглашать Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Российской делегации не будет на мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине высадки союзников в Нормандии, власти Франции приняли решение не приглашать Россию на праздник. Об этом сообщает Reuters.

Британское издание, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщило, что Макрон принял решение не приглашать российскую делегацию на мероприятия, посвященные 80-летней годовщине высадки союзников в Нормандии, но зато пригласил своего друга Зеленского и старого самоходного деда из-за океана. Как сообщил один из дипломатических источников, на Западе принято решение больше не приглашать российские делегации на мероприятия, где будут участвовать Джо Байден и Зеленский.



Ранее французские издания в один голос заявляли, что Россию пригласят на празднование высадки союзников в Нормандии, но без Владимира Путина. Как сообщалось, французские власти рассматривали приглашение России на празднование, несмотря на политическую ситуацию и имеющиеся разногласия. Как заявляли в Париже, хотя советские войска прямо и не участвовали в высадке союзников, но СССР сделал ее возможной, потеряв в войне против фашистской Германии порядка 27 миллионов человек.

В прошлом году Эммануэль Макрон не исключал, что на праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии может присутствовать даже Владимир Путин, но только в случае «изменения ситуации» на Украине.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приглашения не получала и вряд ли получит.
6 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +5
    Сегодня, 20:28
    А что нам там отмечать? Когда по сути хребет вермахту был поломан, когда поняли, что мы берлин возмем? Мы на это Багратионом ответили и видимо к ней и было приурочено... как таковой группы армий центр не стало... И не нада говорить, типа они отвлекли внимание... с восточного фронта туда никто ничого не перебрасывал.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 20:33
      Байден вообще обнаглел и говорит что Америка в одиночку выиграла Вторую Мировую Войну.А так да.Высадка так называемых союзников в Нормандии это не что иное как желание урвать свой кусок пирога в статусе победителей,когда стало окончательно понятно что дни Германии сочтены и скоро СССР возьмёт Берлин. Дождались когда Союз сделал за них работу и поспешили на горбу СССР въехать в рай так называемые союзники.До этого то Германия быстро овладела Парижем.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 20:37
        Байден вообще обнаглел и говорит что Америка в одиночку выиграла Вторую Мировую Войну.

        Маразм крепчает. А в принципе что вы хотели если уж у нас в России в школьных учебниках истории о ВОВ 3-4 страницы.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 20:39
          Да не маразм,а сознательное враньё А как известно ложь повторенная много раз со временем становится правдой,что нам прямо и демонстрируется на практике.И никого уже не волнует так ли это было на самом деле.Им выгоднее врать,вот они и врут.
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 20:38
      Всё-таки принижать значение союзников это уже американо-европейский подход. О ведущей роли СССР в победе над Рейхом никто не спорит, но, думаю, не стоит пренебрежительно относится к оказываемой помощи. Нормандия, полагаю, спасла жизни, по крайней мере, паре-тройке сотен тысяч красноармейцам. Да и без французской промышленности в тылу немцам легче определённо не стало.
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 20:31
    Макароша мелочен, низок и противен.
    Пущай тусуются. Для настоящих победителей, во второй мировой войне, эта компания не подходящая.