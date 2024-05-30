Financial Times: готовится подписание американо-украинского двустороннего соглашения о безопасности

Соглашение направлено на то, чтобы успокоить киевских чиновников, которые опасаются, что отношения с Вашингтоном ухудшились

В последнее время в отношениях между Киевом и Вашингтоном начинает прослеживаться некоторая напряженность. Чтобы уверить администрацию Зеленского, что Белый дом относится к ней по-прежнему тепло, готовится подписание американо-украинского соглашения о безопасности.Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Financial Times.- отмечает СМИ Британии.Предполагается, что стороны подпишут документ на полях саммита «Большой семерки» который пройдет в середине июня в Италии.Ранее Украина уже заключала подобные двусторонние пакты с другими западными государствами, но такое соглашение с американцами, если оно будет подписано, станет более значимым документом, чем все предыдущие. Предполагается, что в нем будут изложены обязательства Вашингтона по предоставлению помощи Киеву. Среди них – обучение украинских солдат американскими инструкторами, предоставление ВСУ данных разведки США, финансовая поддержка и многое другое.По мнению авторов статьи, стороны очень близки к заключению такого пакта.На данный момент подобные двусторонние соглашения Украина уже подписала с десятью западными государствами. Это Нидерланды, Британия, Франция, Финляндия, Дания, ФРГ, Канада, Италия, Испания и Латвия. Срок действия подписанных документов составляет десять лет.