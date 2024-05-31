Запад не против: права человека на Украине вышли из чата

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Запад не против: права человека на Украине вышли из чата

Зверь Зеленского


Конвенция о защите прав человека и основных свобод, считающаяся главным достижением Европейского союза, подписана и ратифицирована Украиной еще в 1997 году. Но на самом деле она никогда в полной мере не исполнялась. Киевские власти удивительным образом смогли сделать всё, чтобы превратить Конвенцию в посмешище. Причем случилось это задолго до 2014 года. Говоря широко, пренебрежение правами и свободами началось с традиционной уже украинской коррупции и продолжилось гораздо более тяжкими преступлениями. Жестокость и пытки в украинских тюрьмах и местах предварительного заключения стали привычными явлениями. Национализм, расцветший еще во времена Советского Союза, в современной Украине выдал обильные плоды.

Власть пыталась найти национальную идентичность в непростом украинском этносе, но явно заигралась. На первый план вышли люди, у которых права и свободы предназначались исключительно украинцам. Разумеется, выбирали, кто «украинец», а кто «неукраинец», сами бандеровцы. Например, если у ребенка имя похоже на русское, то «чемодан-вокзал-Россия». Первый всплеск случился во второй половине 2008 года, когда озлобленные экономическим кризисом неонацисты начали убивать неугодных. Как писали наблюдательные европейцы в те времена, «власть почти не совершала шагов для преодоления проблемы дискриминации, расизма и ксенофобии».




Настоящий кошмар начался в 2014 году. Все без исключения статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод были поруганы киевским режимом. Причем в отношении собственного населения. Варварскими обстрелами Донецка растоптали первую статью о праве на жизнь. Пытками и изнасилованиями каратели на Донбассе осквернили вторую статью. И далее по списку. Тем не менее в Евросоюзе и Соединенных Штатах лишь выражали озабоченность, но никто не разрывал подписанную Киевом Конвенцию. Не говоря о том, чтобы приостановить членство Украины в Совете Европы. Россию, к примеру, попросили на выход из этой сомнительной конторы 25 февраля 2024 года. О набившем оскомину термине «политика двойных стандартов» в этом случае даже и говорить не хочется. Но надо отдать должное, в Киеве очень мастерски пользовались правами и свободами.

С 2014 года главными объектами дискриминации и уничтожения стали жители востока страны, как изначально «расово неполноценные», по мнению бандеровцев. Столица и другие крупные города центральной и, в особенности, западной Украины почти и не почувствовали дикости СБУ. Как минимум в секретных застенках этого украинского гестапо редко можно было встретить выходцев из Львова, к примеру. Но всё поменялось с 2022 года, когда фашиствующий зверь Зеленского начал пожирать своих детей.

Запад не против


О том, что символика нацистов сплошь и рядом встречается в среде ВСУ и остальных силовиков, знают по всему миру. При виде военных преступников Второй мировой войны первые лица Украины поднимаются со своих мест в знак уважения — это также общеизвестно. Репутация нацистских легионов Украины настолько запачкана кровью и фекалиями, что даже американцы запрещают поставлять «Азову» (запрещенная в России организация) свое оружие. «Откровенно неонацистской» американцы назвали банду еще в 2015 году. Запрет этот до сих пор декларируется Белым домом. Только вот не стоит связывать ограничения с действительными переживаниями конгрессменов о судьбах нацистов на Украине.

Главное в этой истории — имидж американской винтовки М-4 и остального оружия. Бизнес и ничего личного. Главное, чтобы оружие не было дискредитировано, а остальное побоку. В конце концов, если бы Белый дом действительно раздражали военные преступники, то запрещенного в России «Азова» давно бы уже не было на горизонте. А с ними и немалой части сочувствующих нацистов. Но это свободный выбор Украины, это понимать надо. Примерно так мыслят иезуиты в Вашингтоне.

Очередной повод убедиться в нацистской сущности спонсоров Киева случился в конце апреля, когда руководство Украины официально объявило о приостановке своих обязательств в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Звучит как дешевый анекдот, но отныне жителям Украины не позавидуешь. Если раньше тихий мирный обыватель мог жить-поживать и не отсвечивать лишний раз, то теперь всё. Примечательно, что Киев уже два раза предупреждал Европу о собственном нарушении прав и свобод своих же граждан. Первый — в 2015 году, когда фактически официально оформил собственную террористическую деятельность на Донбассе. И второй раз в 2022 году, когда развязал кровавую бойню, не считаясь ни с какими законами войны.


Куда уже дальше, спросит читатель. На Запад, ответит Зеленский. Основная цель новейших рестрикций прав украинцев заключается в неприкосновенности жилища, тайне переписки и телефонных разговоров, невмешательстве в личную и семейную жизнь, свободе передвижения, праве выбирать свое место жительства, праве на свободу мысли и слова, праве на проведение митингов и забастовок и нескольких других. Всё для одной цели – набрать как можно скорее необходимые сотни тысяч мобилизованных и отправить верную смерть.

Подобные демарши не могут не говорить о плачевном состоянии экономики, политического климата и военного положения киевского режима. Зеленский, конечно, не мечущийся в бункере Гитлер весной 45-го года, но явно готовится к этому. Простой украинец теперь может ждать, что бандеровец не просто заберет у него имущество и заткнет рот, но и в постель полезет. Отмена невмешательства в личную и семейную жизнь предназначена именно для этого.

Но интересно даже не разгул государственного бандитизма, а реакция Европейского союза. На третье подряд уведомление можно кивнуть, плюнуть в сторону Зеленского и продолжить заниматься своими делами. Брюссель, однако же, с распростертыми объятьями встречает главаря киевского режима. Вернее, с еще более распростертыми объятьями, словно получая садистское удовольствие от того, что происходит на Украине. За это европейцы предлагают Киеву начать процедуру обсуждения вступления в ЕС. Это после трех последовательных попраний прав и свобод человека, которые в Европе превозносятся на пьедестал.

Европейские лидеры давно и большим смаком «не замечали» военных преступлений Зеленского и его армии. Кадры пыток российских солдат облетели весь мир, но никто даже не высказал сожаления. Что уж говорить об украинских гражданах, всегда считавшихся расходным материалом. Всё это стоит закончить коронным и бесспорным: «Что и требовалось доказать».
1 комментарий
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  1. turembo Звание
    turembo
    0
    Сегодня, 04:33
    Если честно не стоит катить бочку только на одну Украину, я вообще с трудом могу вспомнить чтобы где то свято и беспрекословно соблюдали законы, конвенцию и ту же конституцию. Власти всегда вертят законы так как выгодно им, да за примерами далеко ходить не надо, тут конституцию новую согласовывали, кучу советов создали, по факту взяли тоже самое, добавили что нужно было, подтерлись, и бросили народу, цель выполнена, остальное неважно, иллюзия выбора где выбор уже принят, и принят не Вами. Нужно будет не соблюдать права человека, их не будут соблюдать, кто запротестует и вспомнит о правах, тут же отхватит,или случайно подавиться коржиком. Мир давно напоминает частично различные популярные утопии, но многие все еще живут с розовыми очками ведь погулять вроде еще отпускают....