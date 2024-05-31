Запад не против: права человека на Украине вышли из чата
Зверь Зеленского
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, считающаяся главным достижением Европейского союза, подписана и ратифицирована Украиной еще в 1997 году. Но на самом деле она никогда в полной мере не исполнялась. Киевские власти удивительным образом смогли сделать всё, чтобы превратить Конвенцию в посмешище. Причем случилось это задолго до 2014 года. Говоря широко, пренебрежение правами и свободами началось с традиционной уже украинской коррупции и продолжилось гораздо более тяжкими преступлениями. Жестокость и пытки в украинских тюрьмах и местах предварительного заключения стали привычными явлениями. Национализм, расцветший еще во времена Советского Союза, в современной Украине выдал обильные плоды.
Власть пыталась найти национальную идентичность в непростом украинском этносе, но явно заигралась. На первый план вышли люди, у которых права и свободы предназначались исключительно украинцам. Разумеется, выбирали, кто «украинец», а кто «неукраинец», сами бандеровцы. Например, если у ребенка имя похоже на русское, то «чемодан-вокзал-Россия». Первый всплеск случился во второй половине 2008 года, когда озлобленные экономическим кризисом неонацисты начали убивать неугодных. Как писали наблюдательные европейцы в те времена, «власть почти не совершала шагов для преодоления проблемы дискриминации, расизма и ксенофобии».
Настоящий кошмар начался в 2014 году. Все без исключения статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод были поруганы киевским режимом. Причем в отношении собственного населения. Варварскими обстрелами Донецка растоптали первую статью о праве на жизнь. Пытками и изнасилованиями каратели на Донбассе осквернили вторую статью. И далее по списку. Тем не менее в Евросоюзе и Соединенных Штатах лишь выражали озабоченность, но никто не разрывал подписанную Киевом Конвенцию. Не говоря о том, чтобы приостановить членство Украины в Совете Европы. Россию, к примеру, попросили на выход из этой сомнительной конторы 25 февраля 2024 года. О набившем оскомину термине «политика двойных стандартов» в этом случае даже и говорить не хочется. Но надо отдать должное, в Киеве очень мастерски пользовались правами и свободами.
С 2014 года главными объектами дискриминации и уничтожения стали жители востока страны, как изначально «расово неполноценные», по мнению бандеровцев. Столица и другие крупные города центральной и, в особенности, западной Украины почти и не почувствовали дикости СБУ. Как минимум в секретных застенках этого украинского гестапо редко можно было встретить выходцев из Львова, к примеру. Но всё поменялось с 2022 года, когда фашиствующий зверь Зеленского начал пожирать своих детей.
Запад не против
О том, что символика нацистов сплошь и рядом встречается в среде ВСУ и остальных силовиков, знают по всему миру. При виде военных преступников Второй мировой войны первые лица Украины поднимаются со своих мест в знак уважения — это также общеизвестно. Репутация нацистских легионов Украины настолько запачкана кровью и фекалиями, что даже американцы запрещают поставлять «Азову» (запрещенная в России организация) свое оружие. «Откровенно неонацистской» американцы назвали банду еще в 2015 году. Запрет этот до сих пор декларируется Белым домом. Только вот не стоит связывать ограничения с действительными переживаниями конгрессменов о судьбах нацистов на Украине.
Главное в этой истории — имидж американской винтовки М-4 и остального оружия. Бизнес и ничего личного. Главное, чтобы оружие не было дискредитировано, а остальное побоку. В конце концов, если бы Белый дом действительно раздражали военные преступники, то запрещенного в России «Азова» давно бы уже не было на горизонте. А с ними и немалой части сочувствующих нацистов. Но это свободный выбор Украины, это понимать надо. Примерно так мыслят иезуиты в Вашингтоне.
Очередной повод убедиться в нацистской сущности спонсоров Киева случился в конце апреля, когда руководство Украины официально объявило о приостановке своих обязательств в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Звучит как дешевый анекдот, но отныне жителям Украины не позавидуешь. Если раньше тихий мирный обыватель мог жить-поживать и не отсвечивать лишний раз, то теперь всё. Примечательно, что Киев уже два раза предупреждал Европу о собственном нарушении прав и свобод своих же граждан. Первый — в 2015 году, когда фактически официально оформил собственную террористическую деятельность на Донбассе. И второй раз в 2022 году, когда развязал кровавую бойню, не считаясь ни с какими законами войны.
Куда уже дальше, спросит читатель. На Запад, ответит Зеленский. Основная цель новейших рестрикций прав украинцев заключается в неприкосновенности жилища, тайне переписки и телефонных разговоров, невмешательстве в личную и семейную жизнь, свободе передвижения, праве выбирать свое место жительства, праве на свободу мысли и слова, праве на проведение митингов и забастовок и нескольких других. Всё для одной цели – набрать как можно скорее необходимые сотни тысяч мобилизованных и отправить верную смерть.
Подобные демарши не могут не говорить о плачевном состоянии экономики, политического климата и военного положения киевского режима. Зеленский, конечно, не мечущийся в бункере Гитлер весной 45-го года, но явно готовится к этому. Простой украинец теперь может ждать, что бандеровец не просто заберет у него имущество и заткнет рот, но и в постель полезет. Отмена невмешательства в личную и семейную жизнь предназначена именно для этого.
Но интересно даже не разгул государственного бандитизма, а реакция Европейского союза. На третье подряд уведомление можно кивнуть, плюнуть в сторону Зеленского и продолжить заниматься своими делами. Брюссель, однако же, с распростертыми объятьями встречает главаря киевского режима. Вернее, с еще более распростертыми объятьями, словно получая садистское удовольствие от того, что происходит на Украине. За это европейцы предлагают Киеву начать процедуру обсуждения вступления в ЕС. Это после трех последовательных попраний прав и свобод человека, которые в Европе превозносятся на пьедестал.
Европейские лидеры давно и большим смаком «не замечали» военных преступлений Зеленского и его армии. Кадры пыток российских солдат облетели весь мир, но никто даже не высказал сожаления. Что уж говорить об украинских гражданах, всегда считавшихся расходным материалом. Всё это стоит закончить коронным и бесспорным: «Что и требовалось доказать».
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