Израильская армия использовала БТР M113 в качестве подрывной машины

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Израильская армия использовала БТР M113 в качестве подрывной машины

Согласно опубликованным в сети изображениям, ЦАХАЛ снял с консервации БТР M113 Zelda и, как утверждается, применяет их в качестве подрывных машин.

Израильская армия использует беспилотные бронетранспортеры в секторе Газа для перевозки взрывчатых веществ и разрушения вражеских зданий

- говорится в издании Haaretz.



Как поясняют командиры ЦАХАЛ прессе, М113 задействованы с самого начала войны; некоторые из них также оснащаются противотанковым оружием с дистанционным управлением. Выступая в роли «джихадмобиля», БТР расчищают от неприятеля территории на особо угрожаемых направлениях.

Предполагается, что они сыграли ключевую роль в битве за Филадельфийский коридор в Рафахе, стратегическом районе, проходящем вдоль границы Газы и Египта, который служил линией снабжения ХАМАС. Затем беспилотные БТР использовались для продвижения дальше на запад по коридору, расширяя линию фронта в направлении моря.



Кроме того, с началом операции в секторе Газа беспилотные Zelda занимаются перевозкой матчасти, не подвергая опасности солдат на логистических маршрутах.

M113 Zelda представляет собой израильскую модификацию американского БТР M113, адаптированную для жаркого климата региона. На этой машине может быть установлен 12,7-мм пулемет и четыре 7,62-мм пулемета. Беспилотная версия, созданная в 2014 году, управляется дистанционно и может развивать скорость до 50 км/ч.

7 комментариев
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  1. северный кавказ Звание
    северный кавказ
    -4
    Сегодня, 21:20
    Ну вот! Ржём про маленький Израиль и его небольшие возможности! А что большая Россия?! У нас есть такие дроны? Мы гордимся отсутствием подобного у нас? Или за Россию обидно? Почему мы не применяем подобного? Мы ведь первая экономика Европы и даже обогнали Германию! Или нет?!
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 21:37
      Наземные беспилотники у России есть.
      Но в качестве шахидов на фронте предпочитают использовать устаревшие БТР и старые танки, а так же танки, получившие много повреждений корпуса, которые дешевле утилизировать, чем ремонтировать. Переделать их в беспилотники не сложно. А иногда и без переделки, просто фиксируют двигатель в положении "ехать вперёд"
      1. северный кавказ Звание
        северный кавказ
        +1
        Сегодня, 21:44
        Если посмотреть ролики штурма армии РФ позиций ВСУ, то как то незаметно дронов. Или они такие секретные что видео с их участие запрещены? Пока идут видео с живыми экипажами и десантом на броне. Ну может на видео и не понять где экипаж и где пульт. Хотя сомнительно чтобы дрон объезжал подбитую броню. Наш дрон это кирпич на газ и прыжок с машины.
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 21:58
          Цитата: северный кавказ
          Если посмотреть ролики штурма армии РФ позиций ВСУ, то как то незаметно дронов. Или они такие секретные что видео с их участие запрещены?

          Вы предлагаете посылать плечом к плечу машины с десантом и машины с взрывчаткой? Мда...
    2. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      -1
      Сегодня, 21:54
      Обогнали по продаже ресурсов, до сих пор глубокой переработки нет. Пока нашим инженерам работы на Родине нет, ничего не изменится к лучшему по всем отраслям.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:31
    Наверно с нашего сайта кто то подсказал цахалу ,как МТЛБ использовать,тьфу М113.
  3. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 22:22
    А у нас до сих пор дистанционно управляемых переделанных старых танков нет. Бабы новых нарожают.