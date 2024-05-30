Военная разведка США обвинила Россию в ударах по Украине якобы северокорейскими ракетами

Обломки в Украине визуально соответствуют ракетам на изображениях из северокорейских государственных СМИ. Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине, включая населенные пункты.

Россия наносит удары по украинской территории северокорейскими ракетами. Такая информация размещена в отчете военной разведки США.Разведывательное управление Пентагона (DIA) заявляет, что Россия якобы применяет для ударов по Украине произведенные в КНДР баллистические ракеты. К такому выводу американцы пришли после изучения обломков ракет в Харькове и изображений северокорейских ракет, появляющихся время от времени в прессе. Заявляется, что имеется сходство в секциях переднего двигателя, кормового двигателя, кабельного лотка и кольцевых разъемов. Предполагается, что в Харькове были обнаружены обломки от ракеты КНДР серии «Hwasong-11».— говорится в докладе ведомства.В Пентагоне предполагают, что Северная Корея поставляет России не только артиллерийские снаряды, но и крылатые и баллистические ракеты. Южнокорейская разведка заявляет, что из КНДР в Россию ушло не менее 7 тысяч контейнеров, но что в них было, в Сеуле достоверно не знают.Между тем ни Москва, ни Пхеньян никак не комментируют заявления США, не подтверждая их и не опровергая.