Военная разведка США обвинила Россию в ударах по Украине якобы северокорейскими ракетами

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Военная разведка США обвинила Россию в ударах по Украине якобы северокорейскими ракетами

Россия наносит удары по украинской территории северокорейскими ракетами. Такая информация размещена в отчете военной разведки США.

Разведывательное управление Пентагона (DIA) заявляет, что Россия якобы применяет для ударов по Украине произведенные в КНДР баллистические ракеты. К такому выводу американцы пришли после изучения обломков ракет в Харькове и изображений северокорейских ракет, появляющихся время от времени в прессе. Заявляется, что имеется сходство в секциях переднего двигателя, кормового двигателя, кабельного лотка и кольцевых разъемов. Предполагается, что в Харькове были обнаружены обломки от ракеты КНДР серии «Hwasong-11».



Обломки в Украине визуально соответствуют ракетам на изображениях из северокорейских государственных СМИ. Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине, включая населенные пункты.

— говорится в докладе ведомства.

В Пентагоне предполагают, что Северная Корея поставляет России не только артиллерийские снаряды, но и крылатые и баллистические ракеты. Южнокорейская разведка заявляет, что из КНДР в Россию ушло не менее 7 тысяч контейнеров, но что в них было, в Сеуле достоверно не знают.

Между тем ни Москва, ни Пхеньян никак не комментируют заявления США, не подтверждая их и не опровергая.
27 комментариев
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  1. Tenebrosi Звание
    Tenebrosi
    +3
    Сегодня, 21:14
    Плохая разведка, если они не знают
    1. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      +7
      Сегодня, 21:26
      ...Россия наносит удары по украинской территории северокорейскими ракетами.
      а по её территории (в частности Крыму), прилетают "атакмс", и "хаймарс" ... ?!!
      и раз уж, -
      Такая информация размещена в отчете военной разведки США.
      , значит они в недоумении, почему "ответка", не по их территории, ... по их БПЛА (над чёрным морем), или военным базам в Сирии ... ?!! request
      то есть они и САМИ в недоумении от нерешительности РФ, отстаивать по честному - СВОИ национальные интересы .. ?!! what wink
    2. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +3
      Сегодня, 21:27
      Да хоть эфиопскими.
      Что-то не слышно обвинений в поставках НАТОвских вооружений укрофашистам
      1. Sofievka Звание
        Sofievka
        0
        Сегодня, 22:28
        Да хоть от инопланетян, да пусть свои бошки ломают, чьи ракеты, хватит стеснятся и заканчивать, два союзника, которые нас не оставят-Батька и товарищ Ким
  2. северный кавказ Звание
    северный кавказ
    +5
    Сегодня, 21:15
    Другим странам можно поставлять Киеву любое оружие! А почему Москве поставки должны быть закрыты? Или товарищи из США люто боятся?! Ким вроде обещал им что в случае нападения на него долбанёт по ихней кальдере! Я ему верю! Он реальный пацан! Знает и умеет разговаривать с Западом! И это в стране с населением в 20 млн! Ему бы поляну побольше и он дал бы прикурить!
  3. Napayz Звание
    Napayz
    +6
    Сегодня, 21:17
    Обломки в Украине визуально соответствуют ракетам на изображениях из северокорейских государственных СМИ. Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине, включая населенные пункты.

    Ну, и?
    Я не могу понять истерики западных СМИ.
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 21:21
    что из КНДР в Россию ушло не менее 7 тысяч контейнеров, но что в них было, в Сеуле достоверно не знают
    Ну дык мусор и навоз good laughing
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 21:22
    И что из этого ,жалуйтесь в ООН,вводите санкции на Солнце, на крайний случай укусите себя за что нибудь.Ржевский молчать!!!
  6. Aerolab Звание
    Aerolab
    +4
    Сегодня, 21:23
    Истерика понятна. А нас-то за шо? Матрасники никак не могут понять, что не их собачье дело кто кому и что поставляет.
  7. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 21:30
    Обвиняет прокурор, а ами для России никто и звать их никак.
    Что это за нарратив пропихиваемый глупыми журналистами копирующие новости друг у друга? Констатировать ами могут, обвинять-нет.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +2
      Сегодня, 22:05
      Так они не обвиняют,это автор заметки ее назвал так hi
  8. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 21:35
    Обломки в Украине визуально соответствуют ракетам на изображениях из северокорейских государственных СМИ. Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине, включая населенные пункты.

    Если и так, то что? Эти заявы удивляют. Запад конкретно оборзел от безнаказанности. Радует то, что время их правил "мне можно, а тебе это же нельзя", похоже, завершается.
  9. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +1
    Сегодня, 21:38
    Возможно ,это не столько обвинение, сколько скрытый страх перед тем, что массовые северокорейские ракеты могут иметь качество , делающие затруднительными попытки отличить их от оружия РФ/СССР.
  10. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +2
    Сегодня, 21:38
    Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине, включая населенные пункты

    Как будто это что-то плохое.
    Но если чо, могут Киму предъяву бросить или даже забить стрелку, что бы побазарить по понятиям.
  11. Павленко Валерий Звание
    Павленко Валерий
    +3
    Сегодня, 21:47
    Да и...й на ваше мнение и высказывания сша. За собой смотрите, сев Корея на вас член ложила большой и толстый.
  12. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +3
    Сегодня, 22:01
    да Киму наcpать на амеровские вопли.... он поставляет тому кому желает поставлять....разговор закончен
  13. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 22:03
    Ким разрешил атаковать натовские цели на территории Украины, это в рамках самозащиты
  14. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 22:05
    Даже, если нам предоставят ракеты марсиане, мы будем в своем праве.
  15. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 22:08
    Россия использовала ракеты КНДР

    Чем хотим, тем и бьем. Запад вскладчину полностью содержит окраину. А мы частично используем номенклатуру вооружений из дружественных стран. Асимметричный ответ :)
  16. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +1
    Сегодня, 22:12
    И что? Даже если это так. В чем проблема? Я ненавижу США с 85-го года конкретно, а вообще по жизни - меня так воспитали.
  17. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 22:14
    Нам нужно класть на мнение полосатых террористов. Не являются они последней инстанцией.
  18. klev72 Звание
    klev72
    +1
    Сегодня, 22:16
    Больше ракет хороших и разных. Пусть обвиняют и жалуются в комитет защиты сексуальных меньшинств при посольстве США. По коридору вторая дверь налево.
  19. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +1
    Сегодня, 22:17
    Я не против чтобы мы и КНДР были заодно.
  20. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 22:19
    Россия якобы применяет для ударов по Украине произведенные в КНДР баллистические ракеты

    Всё, что я из этого вынес, так это то, что КНДР всё-таки поставляет свою военную продукцию России
    Всё-таки перешли от слов к делу!
    Самое забавное, что Штаты мало чего могут в отношении к КНДР, нет явных экономических рычагов - страна практически не взаимодействует ни с кем, кроме Китая (>90% внешней торговли), Индия, Пакистан, Таиланд, Филиппины, Россия - всё!
    И то, Индия, как пишут, сильно сдала свои позиции под давлением США
  21. MaikCG Звание
    MaikCG
    +1
    Сегодня, 22:21
    Ну и чем они недовольны после передачи американских ракет на 404? request
  22. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 22:24
    И что? У Украины много поставщиков... так что Россия запускает все, что хочет.
  23. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 22:29
    Военная разведка США обвинила Россию в ударах по Украине якобы северокорейскими ракетами

    Чья бы корова мычала, а американская молчала.