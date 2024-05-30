Военная разведка США обвинила Россию в ударах по Украине якобы северокорейскими ракетами
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Россия наносит удары по украинской территории северокорейскими ракетами. Такая информация размещена в отчете военной разведки США.
Разведывательное управление Пентагона (DIA) заявляет, что Россия якобы применяет для ударов по Украине произведенные в КНДР баллистические ракеты. К такому выводу американцы пришли после изучения обломков ракет в Харькове и изображений северокорейских ракет, появляющихся время от времени в прессе. Заявляется, что имеется сходство в секциях переднего двигателя, кормового двигателя, кабельного лотка и кольцевых разъемов. Предполагается, что в Харькове были обнаружены обломки от ракеты КНДР серии «Hwasong-11».
Обломки в Украине визуально соответствуют ракетам на изображениях из северокорейских государственных СМИ. Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине, включая населенные пункты.
— говорится в докладе ведомства.
В Пентагоне предполагают, что Северная Корея поставляет России не только артиллерийские снаряды, но и крылатые и баллистические ракеты. Южнокорейская разведка заявляет, что из КНДР в Россию ушло не менее 7 тысяч контейнеров, но что в них было, в Сеуле достоверно не знают.
Между тем ни Москва, ни Пхеньян никак не комментируют заявления США, не подтверждая их и не опровергая.
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