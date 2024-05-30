«Танки, БМП и боеприпасы»: Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине
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Германия готовит новый пакет военной помощи для Киева, об этом заявил прибывший на Украину министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Глава немецкого военного ведомства сегодня прибыл в Одессу с необъявленным визитом, который по соображениям безопасности до последнего момента держался в секрете. В ходе беседы со своим украинским коллегой Писториус заявил, что Берлин готовит новый пакет военной помощи на 500 млн евро. Да и вообще, Германия намерена поддерживать Украину в ее «борьбе с Россией».
Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших оборонительных действиях
— заявил немецкий министр.
Предварительно, в новый пакет войдут: ракеты для систем ПВО, ударные и разведывательные беспилотники, танки и двигатели к ним, БМП, запчасти к артиллерии и боеприпасы. Также немцы оплатят подготовку украинских техников. Другие подробности потенциальной поставки не сообщаются.
Как уже неоднократно сообщалось, Германия является второй страной в мире после США по объему военной помощи Украине. На сегодняшний день немецкая помощь оценивается примерно в 28 млрд евро. Сюда входят как уже поставленные вооружения, так и заказанные.
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