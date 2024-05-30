«Танки, БМП и боеприпасы»: Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине

10
«Танки, БМП и боеприпасы»: Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Германия готовит новый пакет военной помощи для Киева, об этом заявил прибывший на Украину министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Глава немецкого военного ведомства сегодня прибыл в Одессу с необъявленным визитом, который по соображениям безопасности до последнего момента держался в секрете. В ходе беседы со своим украинским коллегой Писториус заявил, что Берлин готовит новый пакет военной помощи на 500 млн евро. Да и вообще, Германия намерена поддерживать Украину в ее «борьбе с Россией».



Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших оборонительных действиях

— заявил немецкий министр.

Предварительно, в новый пакет войдут: ракеты для систем ПВО, ударные и разведывательные беспилотники, танки и двигатели к ним, БМП, запчасти к артиллерии и боеприпасы. Также немцы оплатят подготовку украинских техников. Другие подробности потенциальной поставки не сообщаются.

Как уже неоднократно сообщалось, Германия является второй страной в мире после США по объему военной помощи Украине. На сегодняшний день немецкая помощь оценивается примерно в 28 млрд евро. Сюда входят как уже поставленные вооружения, так и заказанные.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    -1
    Сегодня, 21:57
    Германия является второй страной в мире после США по объему военной помощи Украине.

    Ну так она и будет второй страной по количеств наших "Сарматов", которые прилетят к ней в гости в случае третьей мировой... Закон Бумеранга ещё никто не отменял...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -2
      Сегодня, 22:14
      А всё из-за чего?

      . Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что канцлер ФРГ таким образом согласился с «правом Украины наносить удары по военным объектам на территории России», но только не немецкими ракетами большой дальности Taurus. Очевидно, Берлин хочет посмотреть, чем ответит Москва Парижу.Французская пресса пишет, что «ничего за нападения на Россию Франции не будет», ведь две недели назад ракеты ATACMS убили двух русских в Крыму недалеко от столицы региона города Симферополя, но все закончилось беззубыми статьями росСМИ, разве что «националистические» телеграм-каналы «пораздували какое-то время ноздри».Отсутствие ответки уже привело к тому, что даже Трамп понес откровенный бред о том, что разбомбил бы Москву еще 24 февраля 2022 года, окажись на месте Байдена. Понятно, что такого рода говорильня кандидата в президенты США относится к предвыборной риторике, однако ранее никто не мог позволить себе подобного.Таким образом, наши враги будут предпринимать все необходимые действия, чтобы разрушить Крымский мост и нанести ущерб, как они говорят, «исторической» России. ... Можно даже не сомневаться, что сдержанность Кремля тот же Макрон воспринимает как трусость, а способность вояк ВСУ, по сути, русских солдат с жовто-блакитными мозгами, упорно сражаться с нашими бойцами, рассматривает как слабость российской армии. Отсюда и появляется желание у «лягушатников» и янки наконец-то разобраться с Россией.


      https://svpressa.ru/war21/article/416872/
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 22:29
        Да тут сам иногда, грешным делом думаю, когда ж лопнет наше ангельское терпение? Можно ведь и по янкам в Сирии долбануть, можно по бритским базам, хотя б дрон над Чёрным морем сбить. Давече статью читал, аналитику, мол козыры все у нас на руках и ответные удары по западным странам проработаны и известны токмо Главковерху главе ФСБ и главе МО. Вот думаю, чем дальше, тем тяжелее будет отвечать. Наши ранее говорили, что западные политики живут в параллельной реальности, а здесь, подозреваю, наши не далеко от них ушли_ рисуя красные линии, которые враги переходят, даже краска не успевает высохнуть. Короче, падает авторитет наших руководителей в моих глазах, медленно, но падает.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 22:26
      Ничего Германии мы не сделаем. Чхать они на нас хотели. Про...ли мы и Германию и Варшавский договор. Спасибо мишке горбачеву. Народ хотел " плюрализма"," гласности"," нового МЫшления". Получите и распишитесь.
  2. zloybond Звание
    zloybond
    +2
    Сегодня, 22:13
    Интересно, Россия все еще продолжает выполнять обязательства по контрактам с Германией?????
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 22:25
      С какой целью интересуетесь?
      1. zloybond Звание
        zloybond
        0
        Сегодня, 22:27
        Мы все еще продолжаем стратегические товары немцам поставлять в ответ на поставки Германией оружия для Окраины - или все таки придет озарение нашим чиновникам?
        Французы например совсем не берут в расчет наши дипломатические потуги их остановить.
        Французская пресса пишет, что «ничего за нападения на Россию Франции не будет», ведь две недели назад ракеты ATACMS убили двух русских в Крыму недалеко от столицы региона города Симферополя, но все закончилось беззубыми статьями росСМИ, разве что «националистические» телеграм-каналы «пораздували какое-то время ноздри».....
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 22:30
          Может потому что мы слишком не правильно, сдержанно себя ведём,что принимают за слабость,а со слабыми не разговаривают.Слабых бьют.
          1. zloybond Звание
            zloybond
            0
            Сегодня, 22:30
            Сдержанность Кремля тот же Макрон воспринимает как трусость, а способность вояк ВСУ, по сути, русских солдат с жовто-блакитными мозгами, упорно сражаться с нашими бойцами, рассматривает как слабость российской армии. Отсюда и появляется желание у «лягушатников» и янки наконец-то разобраться с Россией.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 22:24
    Руководство Германии упорно стремится ,чтобы остров Рюген был нашей базой.Кстати бабУшка Меркель оттуда пошла в рост по немецкой карьерной лестнице.