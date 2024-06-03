Паны атаманы, боровшиеся за «вильну Украину», были обычными бандитами
Атаманы ратовали на «незалежну вильну Украину» и власть селянства. В современной украинской историографии их записали в героев «национально-освободительной войны 1917–1921 гг.». На самом деле почти вся их деятельность выражалась исключительно в грабежах сельского и особенно городского населения.
Бандитская Украина
Особенностью государства Центральной рады, Украинской державы Скоропадского, Директории и УНР Петлюры было то, что власть украинских националистов реально распространялась только на несколько крупных городов и вдоль железных дорог, где курсировали эшелоны с солдатами и бронепоезда.
Реальной властью в сельской украйне-окраине России обладали большие и малые атаманы, батьки. Паны атаманы периодически, когда им было выгодно, либо когда стоял вопрос о выживании, подчинялись гетману Скоропадскому, Петлюре, большевикам и Деникину. Они входили в состав гетманской армии, петлюровцев, Красной Армии. Получали звания полковников, комбригов и комдивов. Но как только ситуация менялась, они вновь становились «незалежными», либо перелетали на сторону победителя, нового хозяина Киева.
Малороссию во время развала Российской империи и Русской Смуты охватила масштабная волна бандитизма, несравнимого с другими регионами России. Бандитизма политического – националистического, белого, красного – бандитизма обычного, ради наживы, бандитизма ради выживания, когда селяне сколачивали отряды-банды, чтобы их не грабили и не резали очередные власти, или просто отмороженные разбойники.
Предпосылок было много.
Во-первых, сельский, кулацкий характер Малороссии. Индивидуализм малороссов – южных русов, куда больший, чем характерный для северных русов (русских-великороссов), объединенных общиной. Эта историческая этнографическая особенность малороссов-хохлов существует до настоящего времени. Моя хата с краю, я ничего не знаю.
Во-вторых, рухнула священная власть – царская, которая шла от Бога. Крестьяне по всей России ощутили, что власти больше нет! Нет необходимости служить в армии, платить налоги и выполнять указания «незаконных» властей. Поэтому крестьянство во время Гражданской войны выдвинуло свой проект будущего страны – общины «вольных хлебопашцев».
Это был ответ глубинного народа на вековую несправедливость, когда при Романовых началась вестернизация государства и элиты, которая шла мимо народной жизни, но за счёт народа. Условно говоря, селяне как ходили в лаптях в XVII–XVIII вв., так и продолжали ходить в начале XX века. Для них мало что изменилось. Это под «хруст французской булки». Когда дворяне и купчики прожигали жизнь и состояния в Париже или Цюрихе.
А Первая мировая война окончательно отринула народ от государства. Для селян интересы Антанты, Сербии ничего не значили, как и Константинополь, Босфор и Дарданеллы, Галицкая Русь. Как только царская власть исчезла (главная скрепа империи), как и «демократизированная» армия, народ восстал против власти вообще.
Крестьяне в этот период выступили против власти как таковой. Погромы дворянских усадеб начались уже в начале 1917 года. Затем вспыхнула эпидемия крестьянского неповиновения, народ взбунтовался против любой власти. Глубинный народ выдвинул свой проект будущего – утопический идеал общины вольных хлебопашцев, которые получают землю в собственность и обрабатывают её на простых отношениях соседства. Патриархальная утопия в мире, где сила была на стороне индустриальных держав.
Началась одна из самых жестоких и кровавых страниц Смуты – война города и деревни. Крестьянская война унесла больше жизней, чем борьбы белых и красных, она менее известна.
На украйне самым ярки примером был батька Махно, создавший целое крестьянское государство и армию, он бил петлюровцев, красных и белых, либо заключал с ними союзы.
В самом Киеве в 1918–1920 гг. власть менялась 14 раз! Каждая новая верхушка искала источник финансирования – грабила крестьян, норовила отнять хлеб, сало, лошадей, загоняла людей в свои армии, а взамен давала только обещания. Слала продовольственные и карательные отряды. Естественно, что селяне, как могли, пытались отразить эти покушения на их собственность и свободу. Местами весьма успешно. Благо опытных фронтовиков и оружия было навалом.
Власти были слишком слабы, чтобы навести порядок, обеспечить стабильную работу хозяйства. Порядок смогли наладить только большевики в 1920 году, но ценой большой крови. Они дали народу проект будущего, основанный на социальной справедливости, который поддержала большая часть народа. Несогласных разгромили.
Махновское знамя
Война и хаос
В-третьих, война и хаос, вызванный поражением в Первой мировой войне, развалом фронта. Уже во время войны многие тысячи дезертиров бежали с передовой. В конце 1917 – начале 1918 года с развалившегося русско-германского фронта в Малороссию двинулись сотни тысяч дезертиров. Вооруженных крестьян, которые по хозяйской привычке тащили с фронта винтовки и даже пулеметы и пушки. На восток шли целые эшелоны с вооруженными до зубов солдатами. Местные везли оружие домой, те, кто следовал далее, меняли у селян оружие на хлеб, молоко, самогон и сало.
Фронтовики имели опыт войны и насилия, для них убийство стало нормой бытия. Поэтому многие из них не возвращались к мирной жизни, а включались в политику, пополняя ряды красных, белых, украинских националистов. Либо сколачивали банды и занимались грабежами помещиков, буржуазии, всех, кто имел какую-либо собственность.
Полиция и жандармерия после крушения Российской империи были уничтожены. Новую милицию только пытались создать, она не могла противостоять бандформированиям, которые насчитывали многие тысячи бойцов, вооруженных не только винтовками, но и пулеметами, пушками. Поэтому большевики использовали для борьбы с бандами не только милицию, ВЧК, особые отряды, но и армейские части. Борьба была тяжелой. Селяне часто поддерживали атаманов, имея долю добычи с погромов. Местные бандиты хорошо знали местность.
В условиях, когда на территории Малороссии действовало несколько армий, интервенты – австрийцы, германцы, Антанта, фронты раз за разом накатывали на Киев, шли и с запада и востока, насыщение дезертирами, оружием продолжалось. Солдаты разгромленных армий разбегались по домам, создавали новые бандформирования.
Борцы за «вильну Украину»
Все атаманы, за исключением батьки Махно, ратовали на «незалежну вильну Украину» и власть селянства. В современной украинской историографии почти всех атаманов записали в героев «национально-освободительной войны 1917–1921 гг.». На самом деле почти вся их деятельность выражалась исключительно в грабежах сельского и особенно городского населения. «Незалежность и свобода» – равнялись грабежам и погромам, резне «буржуев», евреев и красных комиссаров.
Каждая смена власти означала для атаманов и селянства возможность грабить поместья, железнодорожное хозяйство, порты, заводы, мастерские, склады, города и горожан в целом. После того, как красные заняли большую часть больших городов, началось укрупнение банд с целью продолжения грабежа.
Всех атаманов объединяла чудовищная средневековая жестокость, беспринципность, словоблудие на тему борьбы за права «трудового крестьянства» и «вильну Украину». С такими лозунгами и без конкретной программы они вставили под знаменами гетмана, Петлюры, красных, Махно или поляков.
Сотни батек были настоящими уголовниками, ворами. Большевики из политических, военно-тактических соображений принимали и назначали на ответственные должности тогдашних полевых командиров. Некоторые перековались, стали командирами Красной Армии, дожили до старости и были похоронены на престижных кладбищах СССР под залпы салюта почетного караула. Другие, кто не осознал, что время бандитизма и анархизма прошло, были расстреляны, попали под «великую чистку».
Интересно, что их затем посмертно реабилитировали при Хрущёве и Брежневе. А в «самостийной» украйне после 1991 года эти бандиты и уголовники были объявлены «национальными героями».
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