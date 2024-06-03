Паны атаманы, боровшиеся за «вильну Украину», были обычными бандитами

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Паны атаманы, боровшиеся за «вильну Украину», были обычными бандитами

Атаманы ратовали на «незалежну вильну Украину» и власть селянства. В современной украинской историографии их записали в героев «национально-освободительной войны 1917–1921 гг.». На самом деле почти вся их деятельность выражалась исключительно в грабежах сельского и особенно городского населения.

Бандитская Украина


Особенностью государства Центральной рады, Украинской державы Скоропадского, Директории и УНР Петлюры было то, что власть украинских националистов реально распространялась только на несколько крупных городов и вдоль железных дорог, где курсировали эшелоны с солдатами и бронепоезда.



Реальной властью в сельской украйне-окраине России обладали большие и малые атаманы, батьки. Паны атаманы периодически, когда им было выгодно, либо когда стоял вопрос о выживании, подчинялись гетману Скоропадскому, Петлюре, большевикам и Деникину. Они входили в состав гетманской армии, петлюровцев, Красной Армии. Получали звания полковников, комбригов и комдивов. Но как только ситуация менялась, они вновь становились «незалежными», либо перелетали на сторону победителя, нового хозяина Киева.

Малороссию во время развала Российской империи и Русской Смуты охватила масштабная волна бандитизма, несравнимого с другими регионами России. Бандитизма политического – националистического, белого, красного – бандитизма обычного, ради наживы, бандитизма ради выживания, когда селяне сколачивали отряды-банды, чтобы их не грабили и не резали очередные власти, или просто отмороженные разбойники.

Предпосылок было много.

Во-первых, сельский, кулацкий характер Малороссии. Индивидуализм малороссов – южных русов, куда больший, чем характерный для северных русов (русских-великороссов), объединенных общиной. Эта историческая этнографическая особенность малороссов-хохлов существует до настоящего времени. Моя хата с краю, я ничего не знаю.

Во-вторых, рухнула священная власть – царская, которая шла от Бога. Крестьяне по всей России ощутили, что власти больше нет! Нет необходимости служить в армии, платить налоги и выполнять указания «незаконных» властей. Поэтому крестьянство во время Гражданской войны выдвинуло свой проект будущего страны – общины «вольных хлебопашцев».

Это был ответ глубинного народа на вековую несправедливость, когда при Романовых началась вестернизация государства и элиты, которая шла мимо народной жизни, но за счёт народа. Условно говоря, селяне как ходили в лаптях в XVII–XVIII вв., так и продолжали ходить в начале XX века. Для них мало что изменилось. Это под «хруст французской булки». Когда дворяне и купчики прожигали жизнь и состояния в Париже или Цюрихе.

А Первая мировая война окончательно отринула народ от государства. Для селян интересы Антанты, Сербии ничего не значили, как и Константинополь, Босфор и Дарданеллы, Галицкая Русь. Как только царская власть исчезла (главная скрепа империи), как и «демократизированная» армия, народ восстал против власти вообще.

Крестьяне в этот период выступили против власти как таковой. Погромы дворянских усадеб начались уже в начале 1917 года. Затем вспыхнула эпидемия крестьянского неповиновения, народ взбунтовался против любой власти. Глубинный народ выдвинул свой проект будущего – утопический идеал общины вольных хлебопашцев, которые получают землю в собственность и обрабатывают её на простых отношениях соседства. Патриархальная утопия в мире, где сила была на стороне индустриальных держав.

Началась одна из самых жестоких и кровавых страниц Смуты – война города и деревни. Крестьянская война унесла больше жизней, чем борьбы белых и красных, она менее известна.

На украйне самым ярки примером был батька Махно, создавший целое крестьянское государство и армию, он бил петлюровцев, красных и белых, либо заключал с ними союзы.

В самом Киеве в 1918–1920 гг. власть менялась 14 раз! Каждая новая верхушка искала источник финансирования – грабила крестьян, норовила отнять хлеб, сало, лошадей, загоняла людей в свои армии, а взамен давала только обещания. Слала продовольственные и карательные отряды. Естественно, что селяне, как могли, пытались отразить эти покушения на их собственность и свободу. Местами весьма успешно. Благо опытных фронтовиков и оружия было навалом.

Власти были слишком слабы, чтобы навести порядок, обеспечить стабильную работу хозяйства. Порядок смогли наладить только большевики в 1920 году, но ценой большой крови. Они дали народу проект будущего, основанный на социальной справедливости, который поддержала большая часть народа. Несогласных разгромили.


Махновское знамя

Война и хаос


В-третьих, война и хаос, вызванный поражением в Первой мировой войне, развалом фронта. Уже во время войны многие тысячи дезертиров бежали с передовой. В конце 1917 – начале 1918 года с развалившегося русско-германского фронта в Малороссию двинулись сотни тысяч дезертиров. Вооруженных крестьян, которые по хозяйской привычке тащили с фронта винтовки и даже пулеметы и пушки. На восток шли целые эшелоны с вооруженными до зубов солдатами. Местные везли оружие домой, те, кто следовал далее, меняли у селян оружие на хлеб, молоко, самогон и сало.

Фронтовики имели опыт войны и насилия, для них убийство стало нормой бытия. Поэтому многие из них не возвращались к мирной жизни, а включались в политику, пополняя ряды красных, белых, украинских националистов. Либо сколачивали банды и занимались грабежами помещиков, буржуазии, всех, кто имел какую-либо собственность.

Полиция и жандармерия после крушения Российской империи были уничтожены. Новую милицию только пытались создать, она не могла противостоять бандформированиям, которые насчитывали многие тысячи бойцов, вооруженных не только винтовками, но и пулеметами, пушками. Поэтому большевики использовали для борьбы с бандами не только милицию, ВЧК, особые отряды, но и армейские части. Борьба была тяжелой. Селяне часто поддерживали атаманов, имея долю добычи с погромов. Местные бандиты хорошо знали местность.

В условиях, когда на территории Малороссии действовало несколько армий, интервенты – австрийцы, германцы, Антанта, фронты раз за разом накатывали на Киев, шли и с запада и востока, насыщение дезертирами, оружием продолжалось. Солдаты разгромленных армий разбегались по домам, создавали новые бандформирования.

Борцы за «вильну Украину»


Все атаманы, за исключением батьки Махно, ратовали на «незалежну вильну Украину» и власть селянства. В современной украинской историографии почти всех атаманов записали в героев «национально-освободительной войны 1917–1921 гг.». На самом деле почти вся их деятельность выражалась исключительно в грабежах сельского и особенно городского населения. «Незалежность и свобода» – равнялись грабежам и погромам, резне «буржуев», евреев и красных комиссаров.

Каждая смена власти означала для атаманов и селянства возможность грабить поместья, железнодорожное хозяйство, порты, заводы, мастерские, склады, города и горожан в целом. После того, как красные заняли большую часть больших городов, началось укрупнение банд с целью продолжения грабежа.

Всех атаманов объединяла чудовищная средневековая жестокость, беспринципность, словоблудие на тему борьбы за права «трудового крестьянства» и «вильну Украину». С такими лозунгами и без конкретной программы они вставили под знаменами гетмана, Петлюры, красных, Махно или поляков.

Сотни батек были настоящими уголовниками, ворами. Большевики из политических, военно-тактических соображений принимали и назначали на ответственные должности тогдашних полевых командиров. Некоторые перековались, стали командирами Красной Армии, дожили до старости и были похоронены на престижных кладбищах СССР под залпы салюта почетного караула. Другие, кто не осознал, что время бандитизма и анархизма прошло, были расстреляны, попали под «великую чистку».

Интересно, что их затем посмертно реабилитировали при Хрущёве и Брежневе. А в «самостийной» украйне после 1991 года эти бандиты и уголовники были объявлены «национальными героями».
13 комментариев
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  1. иван2022 Звание
    иван2022
    0
    Сегодня, 04:45
    Весьма странное толкование событий... . Еще в фильме "Чапаев" 1936 г было показано, что такое "Красный бандитизм" : "Белые пришли-грабят, красные пришли тоже понимаш... laughing ". Но то был крестьянин, рождённый в 19 веке, а здесь автор с высшим образованием в 21 веке поет все ту же песенку.

    Надо быть,.. уважаемые "дорогие россияне", раздолбавшие свою собственную страну в мирное время в 1991 , совсем уже хуже скотов, чтобы не помнить простую Истину : Все белогвардейские армии были сформированы на территориях, оккупированных иностранными государствами в 1918. А появление банд было только следствием
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 04:57
      Во-первых, сельский, кулацкий характер Малороссии.

      Эта историческая этнографическая особенность малороссов-украинцев существует до настоящего времени. Моя хата с краю, я ничего не знаю.

      А все остальное прилагается автоматически...
      1. ycuce234-san Звание
        ycuce234-san
        +1
        Сегодня, 06:08
        Эта историческая этнографическая особенность

        Это скорее экономическая особенность. Давным давно исчезли крестьяне и их этнография а основное население давно горожане.
        Вероятно, если бы развивали в первую очередь лёгкую промышленность на экспорт дающую занятость и рост уровня жизни горожанам, то и политика была бы устойчивой, что то вроде "торговой республики" средневековья. А сейчас там модель напоминает латиноамериканскую аграрную, где всегда есть местные конфликты, партизаны, индейская вольница и прочие и прочие.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 05:50
      Все белогвардейские армии были сформированы на территориях, оккупированных иностранными государствами в 1918. А появление банд было только следствием

      - кем были оккупированы Дон и Урал? Какими иностранными государствами?
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 06:22
        кем были оккупированы Дон
        В мае месяце 1918 года кайзеровские войска оккупировали Ростов-на-Дону и Таганрог. С ними же продвигался со своими хлопчиками и атаман войска Донского гене­рал Краснов
      2. иван2022 Звание
        иван2022
        0
        Сегодня, 06:43
        Плохо с восприятием?
        Колчак изначально формировал свою армию в оккупированном Приморье.
        Без японцев, французов и американцев ничего бы не вышло.
        А дойти они могли хоть до Москвы.
  2. ada Звание
    ada
    +1
    Сегодня, 05:21
    Спасибо, что взялись за такую тему!
    Статья выглядит как набросок для более серьезного материала. Почему так?
    Здесь нельзя неправильно использовать терминологию и валить всё в кучу, примешивая "красных", как очевидно обособленную группу с совершенно другим подходом к событиям описываемого периода, ко всем остальным. Для чего это? Поставить их на один уровень с бандитами? Но, это же не так. Конечно, мои родственники - участники тех событий уже мертвы, но я помню то, что мне рассказывали и поясняли.
    Нужно как-то ввести периодичность в процесс описания событий, придется взять его несколько шире по времени, иначе в это будет наслоением разнородных явлений. Вот, взять бандитизм и насилие связанное с 1917 годом, но моя бабушка описывала его нарастание гораздо раньше лет на 5 и сплошной чередой погромов местными, бандами и интервентами, совершенных против гораздо более широкой "номенклатуры лиц" и их общностей, правда и местность - Правобережная Украина, р-н Корсуня. Никакой власти там уже не было, правили только "кулаки", за что их и ненавидел весь народ. Что примечательно - им отплатили сполна.
    Кроме описанного в статье и этого, периодичность задавали голоды, которые меняли вообще всю картину жизни. Бабушка участвовала в становлении Советской власти в Одессе и области и самый страшный голод застал её именно там. Но, не смотря на такие трудности, в общем, в своей массе народ надеялся на укрепление именно Советской власти, хотя процесс шел очень тяжело.
    Очень неплохо было бы привести и статистические данные по составам населения в регионе на описываемый период, что само по себе дает понимание этой сложности.
    В общем - хотелось бы немного пополнее для понимания и не принижать необоснованно уровень восприятия "красных" у читателя.
    hi
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +1
      Сегодня, 06:52
      Да, именно так, автор "по умолчанию" ставит правительственные войска России, то есть РККА-на одну доску с бандитами. Ему за это гонорар платят.

      Вопрос не стоит выеденного яйца, поскольку Деникин в своих " Очерках русской смуты" прямо оправдывал грабёж населения и толковал о праве" военной добычи" и о "самоснабжении". И все из-за плохой помощи и снабжении от Антанты. Действия Антанты он считал законными, но недостаточно эффективными. Зеленский-это Деникин сегодня
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 05:21
    Паны атаманы, боровшиеся за «вильну Украину», были обычными бандитами
    Чем сегодняшние главы фракций в Раде и президенты отличаются от тогдашних "панов атаманов"? wink
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 05:43
    Есть великая книга "Хождение по мукам", только всё написанное в этой статье написано в книге более талантливым писателем. Можно посмотреть фильмы по этой книге, но не смотрите российский сериал, лучше советский.
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 05:44
    «Незалежность и свобода» – равнялись грабежам и погромам, резне «буржуев», евреев и красных комиссаров.

    В современной украине ничего не изменилось. Алгоритм «незалежности и свободы» тот же
  6. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 05:47
    Паны атаманы, боровшиеся за «вильну Украину», были обычными бандитами
    Что значит "были"? Они и сегодня те же бандиты, только пан атаман теперь пан президент с просроченной легитимностью.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 06:19