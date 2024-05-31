Армия США начала получать полевые квадрокоптеры

X10D

Я благодарен за то, что теперь у меня есть системы SRR, за то, что я начал их использовать

Датчик FLIR Boson+ перспективного дрона X10D обеспечивает детализированное ИК-изображение

Skydio X10D – это первый малогабаритный БПЛА, обеспечивающий бесперебойную работу в режиме 24/7, с революционной чувствительностью при работе в ночном режиме, которая позволяет осуществлять автономный полет с обходом препятствий в условиях нулевой освещенности

Камеры, используемые перспективным дроном X10D