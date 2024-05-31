Армия США начала получать полевые квадрокоптеры
Офис управления проектами беспилотных авиационных систем армии США (PM UAS) начал передачу полевых квадрокоптеров в войска. Первый поставляемый в армию комплекс получил обозначение «разведывательная система ближнего радиуса действия» (SRR).
Как указали в PM UAS, БПЛА повышают оперативную гибкость и маневренность на поле боя за счет улучшения обнаружения угроз, определения безопасных маршрутов и сведения к минимуму воздействия опасностей.
- заявил сержант взвода 2-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии.
SRR – это первый малогабаритный полевой квадрокоптер, который будет развертываться по всей армии. При этом уже ведется создание системы SRR Tranche 2 – речь идет о БПЛА Skydio X10D, разрабатываемом одноименной компанией.
Как утверждается, X10D будет отличаться улучшенной автономностью, новым контроллером, передовыми камерами, модульной и открытой архитектурой, что позволит быстро интегрировать новые технологии и возможности по мере дальнейшего развития БПЛА.
- отмечает разработчик.
Как указывается, X10D является первым в истории малогабаритным БПЛА, в который встроен датчик FLIR Boson+, обеспечивающий высочайшее качество тепловизионной съемки и точные радиометрические показания.
Максимальная скорость полета X10D составляет 45 км/ч, время развертывания менее 40 секунд.
Информация