А что в ответ? «Красная линия» иди ядерный удар?

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А что в ответ? «Красная линия» иди ядерный удар?

Итак, они продолжают прилетать и куда-то попадать. «Они» - это понятно, что беспилотные летательные аппараты, которые забираются все дальше и дальше от гипотетической границы Украины и России.

Оренбургская область – нет, вы на карту посмотрите, станет совсем понятно, что не все так просто, как хотелось бы.




Можно много говорить о том, что нас окружают враги со всех сторон, но больше стоит смотреть на тех, кто устами капитана Жеглова «В паспорте у него не написано, что он бандит, а, наоборот, написано, что он гражданин, живёт по какому-нибудь Кривоколенному, 5, прописка у него имеется».

И совершенно понятно, что таких теперь, к сожалению, граждан у нас немного больше, чем достаточно для того, чтобы жизнь стала менее спокойной. Я не про Оренбург даже, раньше бывали события в менее далеких района страны, но мы о них сейчас не станем говорить. Сотрудникам ФСБ откровенно сочувствую, потому что работа у них сегодня – в котле адовом спокойнее.

Но вот очередной беспилотник упал 26 мая в Оренбургской области, недалеко от села Горьковское Новоорского района. На следующий день местные СМИ выдали очень осторожное сообщение: беспилотник упал, гражданские объекты не пострадали. Интересно, а как насчет военных объектов? С ними как, особенно интересует состояние загоризонтной РЛС «Воронеж-М», которая там с 2017 года работает. Можно сказать – новейшая станция.

Вообще нападение какое-то не очень логичное. «Воронеж» в орском районе наблюдает за ракетной обстановкой от пустыни Такла-Макан (Китай) до морского побережья Сирии. То, что из этого сектора в нашу сторону что-то может полететь весьма маловероятно, вот европейское направление или зона Северного Ледовитого океана как-то смотрятся более разумно.

Нефтянка? Да, в Орске есть такое предприятие, как «Орскнефтеоргсинтез», одно из крупнейших в России. Перерабатывает 6,5 млн. тонн нефти в год. И так ка сейчас стало модно присылать дроны на предприятия нефтеперерабатывающего комплекса, можно было бы подумать, что аппарат летел туда. Но нет. Откуда бы не летел дрон, если бы он летел к заводу, он отклонился от курса километров на 30 с какой стороны не посмотри, даже с казахстанской. То есть – все-таки РЛС.

Возможность атаки с территории Казахстана тоже исключать не стоит, и тут дело не в претензиях к РК, могли использовать территорию «втемную», как, например, в деле с подрывом грузовика на Крымском мосту. Там через столько стран груз прошел…

Тем более, что попытка вывести из строя РЛС под Орском случилась почти сразу же после атаки на аналогичный объект «Воронеж-ДМ» под Армавиром Краснодарского края. Сектор работы этой РЛС – от юга Испании до Центральной Азии, немного пересекался с зоной ответственности станции под Орском.

Если верить телеграмм-каналу Дмитрия Рогозина, где были опубликованы фото РЛС в Армавире, то там имеет место повреждение обшивки. На самом деле, действительно, не критично. Большой заряд ВВ беспилотник не возьмет, а малым там делать нечего, РЛС имеют (это неоднократно говорилось) модульную структуру, так что заменить поврежденную часть комплекса в случае невозможности ремонта, можно без особых проблем.

Вопрос – зачем ВСУ отрабатывать удары по военной инфраструктуре стратегического назначения России, которая находится реально за сотни и тысячи километров от линии фронта?

И зачем Украине выводить из строя российские РЛС, которые могут отслеживать ракетные пуски на огромных расстояниях? Тут весь смак в том, что как раз по Украине эти РЛС и не работают, дистанции не те и объекты слежения тоже не те.

А первым был атакован больше месяца назад радар в городе Ковылкино республики Мордовия. Это РЛС 29В6 «Контейнер», тоже загоризонтный радар дальнего обнаружения. И на него шел беспилотник, но не попал. «Контейнер»… он разреженный, в отличие от «Воронежа».


Передающая часть "Контейнера"


Приемная часть "Контейнера"

Вообще «Контейнер» и «Воронеж» появились практически в одно время, 2006-2013 годы. Это третье поколение советских загоризонтных средств слежения (после «Днепра» и «Дарьяла»), которые составляют единую систему слежения и предупреждения.


"Воронеж"

Вообще, конечно, выбор украинских дроноводов или диверсантов странный. С точки зрения тактики, совершенно не дающий никаких преимуществ ВСУ. Вообще никаких, даже морального удовлетворения, поскольку дрон – ну не то оружие, которое способно вывести такой комплекс, как загоризонтная РЛС.

Напрашивается вопрос – зачем?


Ответ сложен и прост одновременно. Кто-то чужими руками, пользуясь конфликтом на Украине, «пробует на зуб» нашу ПРО. Кому это выгодно – понятно и так, почему используются украинские (а украинские ли?) ресурсы – тоже не секрет.

Понятно, что здесь интерес в первую очередь американо-британский, а не украинский. Нет у ВСУ ракет, способных поражать цели на большом удалении. И не будет просто потому, что аэрокосмическая ракетная отрасль в этой стране приказала долго жить. Ну а раз нет ракет – то и говорить не о чем.

Акцентирую, речь идет о ракетах средней и большой дальности, именно против которых и работают загоризонтные РЛС в России.

А американцам да, им очень интересно. И даже при налетах беспилотников с 5-10 кг взрывчатки, они получают очень ценную информацию. Насколько можно вывести комплекс из строя, как долго будет идти ремонт, насколько вообще Россия отреагирует на удар по системе ее стратегического вооружения.

Действительно, очень важная информация. И что такое ради ее получения угробить пусть даже десяток самых дорогих дронов?

Здесь интерес скорее политический, чем военный. Проба на зуб, и никак иначе. При таких обстоятельствах просто необходимо усиливать защиту комплексов дальнего обнаружения и предупреждения. С одной стороны, это вроде бы и не сложно, у нас всего 7 РЛС типа «Воронеж» всех модификаций и 2 РЛС типа «Контейнер». То есть – всего девять. С другой – потребуется весьма плотное прикрытие как самих комплексов, так и расчетов, которые не менее ценны, чем управляемая ими аппаратура.

Девять дивизионов ПВО – это девять дивизионов, как ни крути. И они могут быть более полезны совсем в других местах, как, например, Белгород. Но стратегические комплексы – это не менее важная инфраструктура.
И сам факт атаки на нее заставляет глубоко задуматься над тем, что стоит за попытками беспилотников. Ведь атаку на комплексы противоракетной обороны никто не будет разрабатывать и осуществлять исключительно для того, чтобы показать свои возможности. Наоборот, это на 100% изучение возможностей противника.

Согласитесь, смешно верить в то, что в Киеве кому-то пришло в голову организовать доставку беспилотников на такое значительное расстояние и попробовать поразить РЛС. Понятно, что приказ-рекомендация и сопровождение при помощи тех же спутников на низкой орбите, принадлежащих США.

Тут нужно думать о другом. Точнее, сразу о двух вещах.

Первая – уже совершено три атаки на наши стратегические комплексы. Две безуспешных и одна с небольшой долей вероятности. Но – три. Учитывая, что у нас еще есть комплексы в том же Калининграде, в Ленинградской области и так далее, то есть, в районах, где есть вероятность появления украинского беспилотника с зарядом взрывчатки, к трем атакам могут запросто добавиться четвертая, пятая и так далее. Пока, как говорится, не получится.

Вторая – как реагировать на подобные вещи. Да, она проистекает из первой, но понятно, что делать вид, что ничего не происходит – это совершенно неправильный путь.

Реагировать надо. Причем таким образом, чтобы те, кто пробует осуществить такие операции раз и навсегда поняли ущербность своих поступков.

Позволю себе отступление с примером. У нас в области было очень много случаем попыток поджогов релейных шкафов на железной дороге. Очень много. Не знаю, сколько денег и времени угробило ЮВЖД на установку камер наблюдения, но пироманьяки начали попадаться. В основном несовершеннолетние, которые не обладали должным IQ и были готовы жечь шкафы за 10-15 тысяч рублей, которые шли бы с той стороны.

Буквально несколько уголовных дел, которые не получили широкой огласки – и как по мановению волшебной палочки число желающих заработать таким образом начало стремительно сокращаться.

Реальная возможность быть пойманный и засунутым в жернова правосудия (а статьи там более чем некрасивые) очень резко снизил стоимость 10 тысяч рублей, которые украинцы готовы были отдать за поджоги.

В принципе, со шкафами – это та же тактика «тысячи уколов». Шкафы горели, расписание срывалось, поезда простаивали. Военные составы. И с РЛС примерно такой же коленкор: по одному, по два беспилотника, вывели на час, на сутки, на неделю. И так будет, они, то есть, американцы, будут так изучать саму возможность отключения такой важной системы в противоракетной обороне, как система раннего предупреждения.

Зачем – тоже понятно. Внезапно «ослепшие» РЛС, которые «не увидят» пусков ракет с той стороны – это будет стоить любых жертв. А в нашем случае как раз все делается чужими, то есть, украинскими руками и вроде как никому никаких претензий не предъявить. Война все-таки.

Тут нужны не опостылевшие всем «красные линии», тут, простите, нужны красные сопли у тех, кто везет и запускает беспилотники, привязывая их к чужим спутникам.

Ответ очень нужен. Именно для того, чтобы боялись последствий. Сильно боялись. Причем, как исполнители, так и организаторы.

С исполнителями не очень хорошо, они свои военкоматы боятся сильнее, чем наступающие российские части, это факт, который ничем не опровергнуть. Но те, кто действует по заокеанской указке, они должны бояться последствий своих запусков. И те, кто направляет исполнителей, заказчики, тоже должны бояться последствий. Не важно, с нашей стороны или со стороны исполнителей, которым придет ответ с нашей стороны.


Противник должен жить в страхе


Мы и так очень сильно навредили себе этим рисованием «красных линий». Над нашим МИДом уже откровенно смеялись СМИ по всему миру.

Это недопустимо. Когда противник тебя уважает – это хорошо. Это благородно. Когда противник тебя боится – это более действенно.

Очень сложно сказать, каким должен быть ответ на посягательство на наши стратегические объекты, но он должен быть страшным. Таким, чтобы в следующий раз никому в голову не пришло отправить беспилотник, скажем, под Калининград.

Не хочется говорить о применении ТЯО, это, конечно, перебор. Да и потом, запугать таким образом украинцев можно. Но найдутся казахи, которые с огромным удовольствием запустят беспилотник в сторону Орска еще раз. Или кто-то в Закавказье.

Необходимо дать понимание того, что любое посягательство на стратегические объекты России приведет к однозначно фатальным последствиям. И чтобы уяснили все.

За два последних года было нарисовано столько «красных линий», дано столько пустословых обещаний, что просто стыдно. И именно то, что наши ответственные лица делали громкие заявления об «адекватных жестких ответах» и все без исключения слова так и остались словами, довело ситуацию до того, что прилетело по Кремлю.

Теперь «тренируют» наши стратегические РЛС. Дальше что? Наверное, надо по ракетной шахте «Нудоли» засветить, чтобы движения по выправлению ситуации все-таки начались? Или по Генштабу. Сложно сказать, что будет более ценно в завтрашнем мире.

Но дать по рукам тем, кто проверяет на прочность стратегическую оборону России надо. Не хотят уважать – будут бояться.
24 комментария
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 05:09
    Тут нужны не опостылевшие всем «красные линии», тут, простите, нужны красные сопли

    Генштаб, СБУ, разведку - в нуль ! Ну и "птички" над Черным морем тоже обнулять.
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      0
      Сегодня, 07:05
      Да вы что, это же американские птички, они неприкасаемые. Вот такая вот логика по ходу дела у наших сидельцев кремлевских.
  2. U-58 Звание
    U-58
    0
    Сегодня, 05:24
    По сути, все упирается в информацию.
    Кто и откуда запускал.
    Кто и где принимал решения.
    Но разведка, будь она хоть семи пядей во лбу, не может глобально быть "везде".
    Дай бог, чтобы агентура работала в ключевых структурах и давала необходимый минимум стратегической и оперативной информации.
    Технически нужны средства контроля за низколетящими миниатюрными аппаратами.
    А с этим в современном мире пока никак.
    Остается организовывать части ВНОС , и добровольные дружины пионеров и пенсионеров по наблюдению за небом.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 05:36
      с этим в современном мире пока никак

      В современном мире всё с этим нормально (хуситам ничего не удалось), а в одной большой стране действительно беда...
  3. avia12005 Звание
    avia12005
    +13
    Сегодня, 05:24
    За два последних года было нарисовано столько «красных линий», дано столько пустословых обещаний, что просто стыдно.


    Под этими словами подпишется вся Россия.

    На самом деле Украина уже всеми конечностями в НАТО, причем на самых выгодных для блока условиях. Киев не только исправно выполняет все указания, но и проявляет инициативу. Сбылась заветная мечта нескольких поколений западных стратегов. Натовские ракеты на украино-российской границе, и ничто не мешает НАТО разместить там ракеты с дальностью не 300, а 500 или больше км.

    Киев отдаёт самое для себя дешёвое - жизни солдат. А натовские военные, сидя в уютных офисах, бьют по России. При этом в отношении Украины никакая пятая статья не действует.

    Де-факто НАТО воюет против РФ, а мы против него - нет.

    Это и есть результат нашей политикию
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -4
    Сегодня, 05:27
    Ни на что не намекаю, но в зону проведения СВО доставлен артиллерийский комплекс "Мальва", способный стрелять ядерными боеприпасами

    Ссылка: https://www.mk.ru/politics/2024/06/02/strana-rossiya-dostavila-na-front-sposobnoe-strelyat-yadernymi-boepripasami-orudie.html
    1. Heda Звание
      Heda
      +1
      Сегодня, 06:44
      Ни на что не намекаю, но в зону проведения СВО доставлен артиллерийский комплекс "Мальва", способный стрелять ядерными боеприпасами


      Ни на что не намекаю, но в зоне СВО уже использовался десяток видов техники способных доставлять ядерные боеприпасы.
  5. miry_mir Звание
    miry_mir
    0
    Сегодня, 05:27
    автор не привел никакой конкретики какие меры возможно было бы применить за атаки на наши военные объекты стратегического назначения.
    я вообще не понимаю почему нет бпла наших над киевом, нет охоты над высшими чинушами ихними, к ним приезжают спокойно и встречаются с зелей чуть ли не на площади у всех на виду,
    в ответ на террор нужен такой же террор, а не сопли.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +3
      Сегодня, 05:32
      почему нет бпла наших над киевом, нет охоты над высшими чинушами ихними

      Потому что окраенцам разрешили, а нам нет
      П. С. И ещё в качестве подсказки - связи как не было 2 года назад, так и нет...
    2. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +2
      Сегодня, 06:36
      Цитата: miry_mir
      автор не привел никакой конкретики какие меры возможно было бы применить за атаки на наши военные объекты стратегического назначения.

      Ну а вы предложить можете?
      Всем ясно - "Надо!"
      Только вот
      Вопрос – зачем ВСУ отрабатывать удары по военной инфраструктуре стратегического назначения России, которая находится реально за сотни и тысячи километров от линии фронта?

      - чтобы очень толсто намекнуть на то, чтобы сидели со своим ядерным оружием тихо. А то проспим первый обезаруживающий удар.
      Кое-что, как и в медицине при запущенной болезни - делать поздно. Поэтому и дисскусси "А что делать?"
      Только не предлагайте еще и взорвать на своей территории ядерную бомбу! Я уже устал кривиться слыша смех западников по всем их каналам об идеи напугать ИХ взорвав бомбу на СВОЕЙ территории. Это уже хуже смеха над красными линиями...
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +9
    Сегодня, 05:28
    Тут нужны не опостылевшие всем «красные линии», тут, простите, нужны красные сопли

    А кто решил, что нужно?!
    Главного всё устраивает (всё по плану), все сохранили тёплые места и кабинеты. Так что населению остаётся самостоятельно о себе заботится - переехать подальше от НПЗ, заводов, нефтепроводов, газовых труб, вч, аэродромов и т.д.
  7. иван2022 Звание
    иван2022
    +6
    Сегодня, 05:29
    К большому сожалению, исторических параллелей не имеется.

    За все время бытия людского рода ещё никому не приходило в голову как у нас в мирное время в 1991 (да не просто, а ещё и ночью под кустиком в лесу!) раздолбать на части свою страну "чтоб этих не кормить", а потом "возвращать земли".......

    Поэтому и в дальнейшем вполне логично ожидать ещё более невероятных событий, которым "нетаналоговвмире".Возможно абсолютно все
  8. Anh Han Звание
    Anh Han
    +3
    Сегодня, 05:47
    Если б прилетело в новый-старый открывающийся отель в просковеевке-тогда бы зачесались. А так ...
  9. parusnik Звание
    parusnik
    +1
    Сегодня, 05:48
    За два последних года было нарисовано столько «красных линий»
    абстракционизм какой-то... smile
    1. ada Звание
      ada
      0
      Сегодня, 06:48
      Не-а, это простое и незамысловатое передергивание, приплетание и пр., но работает.
      Уродцы ваще не особо желают трудиться с энтузиазизммом. Зачем? И так - сойдет!
      Пипл-то хавает.
  10. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +9
    Сегодня, 06:04
    "И именно то, что наши ответственные лица делали громкие заявления об «адекватных жестких ответах» и все без исключения слова так и остались словами, довело ситуацию до того, что прилетело по Кремлю."

    Разве сейчас у нас другие "ответственные лица"? Те же самые, что при ударе по Кремлю. И наши ли они?
  11. turembo Звание
    turembo
    +2
    Сегодня, 06:21
    Даже при нанесении по нам массирового ядерного удара я сомневаюсь что наша верхушка даст адекватный ответ по уничтожению противника, у них же там их детки.....
  12. BlackMokona Звание
    BlackMokona
    +1
    Сегодня, 06:30
    Вообще, конечно, выбор украинских дроноводов или диверсантов странный. С точки зрения тактики, совершенно не дающий никаких преимуществ ВСУ. Вообще никаких, даже морального удовлетворения, поскольку дрон – ну не то оружие, которое способно вывести такой комплекс, как загоризонтная РЛС.

    Дающий и огромный. Объекты нужно будет в любом случае защитить по высшему приоритету, а это переброска большого количество комплексов ПВО к ним от фронта.
  13. отважный Звание
    отважный
    -1
    Сегодня, 06:32
    Нас потихоньку прощупывают все глубже и опасней, используя для этого оружие все дальнобойней. Если бы это все они сделали с первых дней СВО, РФ в то же время применила бы ТЯО. А так приучают к яду по капельке, каждый раз ожидая нашу реакцию. Смотрят на то, что мы все спускаем на тормозах и с каждым разом пытаются причинить более существенный ущерб. Если бы были яйца, то сразу с самого начала СВО сбивали беспилотники над черным морем, а еще лучше до СВО затопили бы Дональд Кук, который вторгся в наши воды, сегодняшних проблем бы не было.
    Я вот все жду, дойдет ли очередь до томагафков на украине и атак на наши производства военной промышленности в глубине страны, или все-таки руководство страны соберет сопли и начнет сбивать беспилотники и разносить банковую.
  14. ada Звание
    ada
    -1
    Сегодня, 06:39
    Что здесь непонятного? А, самое главное: "Почему это непонятно достаточно большому количеству людей?"
    Потому, что уровень социализации и военного образования населения крайне низок. А, если открыть конспект 40-летней давности, то и вопросов нет! Прозванный в народе Жириком - прорицателем, вон - ваще не гнушался распространять сведения, которые он и не должен был распространять - это можно было бы просто преподавать в учебных организациях, доводить до населения в разобранном виде. Правда, Жирик не гнушался и выдать и конфиденциальное, если не сказать хужеЕ.
    Короче, весь смысл безобразия лежит в получении заинтересованной стороной права на применение , именно - "применение", а не "использование" (это конкретные военные термины отражающие суть и характер обращения с оружием, силами и т. п.) ядерного оружия на современном этапе и против страны не из третьего мира, то есть - нужен современный жЫрный и свеЖий, ещё трепЫхающийся прецедент. Это даст возможность ввести в действие очередной готовый элемент долгосрочного военного планирования США и США-НАТО на Вост. СН на более выгодных политических позициях и задействовать ядерные силы на основании решений организаций международных договоров на фоне мировой шумихи в СМИ с назначением виновника разрушения мира. Кто это? А! Понятно - кто, опять - Мы. Ну, ладно.
    Всё элементарно и всё давно известно, хорошо изучено и, соответственно - разработана стратегия противодействия. Процесс Вы наблюдаете в прямом эфире. Наслаждайтесь.
    Вот, почему военнослужащие, из числа проживающих на сайте, не знают таких простых вещей - это настораживает.
    Я могу ошибаться? Нет, конечно, так планировалось начало БоОшой войны в Европе гораздо ранее наступивших событий и хорошо отработано в ходе плановой подготовки ОВС НАТО в Европе, а как известно из оперативного опыта - ничего не работает лучше, чем освоенное войсками, а тут и войск-то не надо.
    Ой. Чёта я разболтался - надо подсобраться, судя по всему - пора на переделку.
    Анекдотец в тему (старый, про НАТу в ЕвроОпе):
    - Г-н генерал! План наступательной операции на Россию готов.
    - Так. Хорошо, давайте посмотрим. Тут мы бах!, Там мы трах! Сюда мы врываемся и им крышка! Вот здесь - принимаем капитуляцию!
    Всё превосходно! Теперь показывайте План оборонительной операции.
    - Как - оборонительной, мы его не готовили! Г-н генерал, было указано только наше наступление.
    - Да вы что! А вдруг нам придется отступать! Немедленно готовьте. Это же война!
    - А, мы, что? Ещё и на войну пойдем?
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:41
    Рядом с Орском у нас есть позиционный район РВСН ,там могли вестись регламентные работы?И вчера довольно грамотно администрация Байдена сделала заявление о разрешении ВСУ наносить удары в глубь нашей территории,оставляя место для договорняка- поле битвы Европа,США как всегда в стороне.
    1. ada Звание
      ada
      0
      Сегодня, 06:51
      Ну, тыкж - это амеры, они всегда так. Ничё нового не придумают - шарашут, как есть - всё что в загашнике лежало и не парятся ваще.
  16. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    0
    Сегодня, 06:51
    Пока у власти будут находится одни и те же, Россия матушка будет "терпилой". Это касаемо и бессменного, лучезарного нашего лидера. Западная коалиция все задуманное реализовала и какой должна быть победа, чтоб она была нашей?
  17. Dimy4 Звание
    Dimy4
    0
    Сегодня, 07:00
    ...что делать вид, что ничего не происходит...

    Уже сделали, сделали и утерлись.