А что в ответ? «Красная линия» иди ядерный удар?
Итак, они продолжают прилетать и куда-то попадать. «Они» - это понятно, что беспилотные летательные аппараты, которые забираются все дальше и дальше от гипотетической границы Украины и России.
Оренбургская область – нет, вы на карту посмотрите, станет совсем понятно, что не все так просто, как хотелось бы.
Можно много говорить о том, что нас окружают враги со всех сторон, но больше стоит смотреть на тех, кто устами капитана Жеглова «В паспорте у него не написано, что он бандит, а, наоборот, написано, что он гражданин, живёт по какому-нибудь Кривоколенному, 5, прописка у него имеется».
И совершенно понятно, что таких теперь, к сожалению, граждан у нас немного больше, чем достаточно для того, чтобы жизнь стала менее спокойной. Я не про Оренбург даже, раньше бывали события в менее далеких района страны, но мы о них сейчас не станем говорить. Сотрудникам ФСБ откровенно сочувствую, потому что работа у них сегодня – в котле адовом спокойнее.
Но вот очередной беспилотник упал 26 мая в Оренбургской области, недалеко от села Горьковское Новоорского района. На следующий день местные СМИ выдали очень осторожное сообщение: беспилотник упал, гражданские объекты не пострадали. Интересно, а как насчет военных объектов? С ними как, особенно интересует состояние загоризонтной РЛС «Воронеж-М», которая там с 2017 года работает. Можно сказать – новейшая станция.
Вообще нападение какое-то не очень логичное. «Воронеж» в орском районе наблюдает за ракетной обстановкой от пустыни Такла-Макан (Китай) до морского побережья Сирии. То, что из этого сектора в нашу сторону что-то может полететь весьма маловероятно, вот европейское направление или зона Северного Ледовитого океана как-то смотрятся более разумно.
Нефтянка? Да, в Орске есть такое предприятие, как «Орскнефтеоргсинтез», одно из крупнейших в России. Перерабатывает 6,5 млн. тонн нефти в год. И так ка сейчас стало модно присылать дроны на предприятия нефтеперерабатывающего комплекса, можно было бы подумать, что аппарат летел туда. Но нет. Откуда бы не летел дрон, если бы он летел к заводу, он отклонился от курса километров на 30 с какой стороны не посмотри, даже с казахстанской. То есть – все-таки РЛС.
Возможность атаки с территории Казахстана тоже исключать не стоит, и тут дело не в претензиях к РК, могли использовать территорию «втемную», как, например, в деле с подрывом грузовика на Крымском мосту. Там через столько стран груз прошел…
Тем более, что попытка вывести из строя РЛС под Орском случилась почти сразу же после атаки на аналогичный объект «Воронеж-ДМ» под Армавиром Краснодарского края. Сектор работы этой РЛС – от юга Испании до Центральной Азии, немного пересекался с зоной ответственности станции под Орском.
Если верить телеграмм-каналу Дмитрия Рогозина, где были опубликованы фото РЛС в Армавире, то там имеет место повреждение обшивки. На самом деле, действительно, не критично. Большой заряд ВВ беспилотник не возьмет, а малым там делать нечего, РЛС имеют (это неоднократно говорилось) модульную структуру, так что заменить поврежденную часть комплекса в случае невозможности ремонта, можно без особых проблем.
Вопрос – зачем ВСУ отрабатывать удары по военной инфраструктуре стратегического назначения России, которая находится реально за сотни и тысячи километров от линии фронта?
И зачем Украине выводить из строя российские РЛС, которые могут отслеживать ракетные пуски на огромных расстояниях? Тут весь смак в том, что как раз по Украине эти РЛС и не работают, дистанции не те и объекты слежения тоже не те.
А первым был атакован больше месяца назад радар в городе Ковылкино республики Мордовия. Это РЛС 29В6 «Контейнер», тоже загоризонтный радар дальнего обнаружения. И на него шел беспилотник, но не попал. «Контейнер»… он разреженный, в отличие от «Воронежа».
Передающая часть "Контейнера"
Приемная часть "Контейнера"
Вообще «Контейнер» и «Воронеж» появились практически в одно время, 2006-2013 годы. Это третье поколение советских загоризонтных средств слежения (после «Днепра» и «Дарьяла»), которые составляют единую систему слежения и предупреждения.
"Воронеж"
Вообще, конечно, выбор украинских дроноводов или диверсантов странный. С точки зрения тактики, совершенно не дающий никаких преимуществ ВСУ. Вообще никаких, даже морального удовлетворения, поскольку дрон – ну не то оружие, которое способно вывести такой комплекс, как загоризонтная РЛС.
Напрашивается вопрос – зачем?
Ответ сложен и прост одновременно. Кто-то чужими руками, пользуясь конфликтом на Украине, «пробует на зуб» нашу ПРО. Кому это выгодно – понятно и так, почему используются украинские (а украинские ли?) ресурсы – тоже не секрет.
Понятно, что здесь интерес в первую очередь американо-британский, а не украинский. Нет у ВСУ ракет, способных поражать цели на большом удалении. И не будет просто потому, что аэрокосмическая ракетная отрасль в этой стране приказала долго жить. Ну а раз нет ракет – то и говорить не о чем.
Акцентирую, речь идет о ракетах средней и большой дальности, именно против которых и работают загоризонтные РЛС в России.
А американцам да, им очень интересно. И даже при налетах беспилотников с 5-10 кг взрывчатки, они получают очень ценную информацию. Насколько можно вывести комплекс из строя, как долго будет идти ремонт, насколько вообще Россия отреагирует на удар по системе ее стратегического вооружения.
Действительно, очень важная информация. И что такое ради ее получения угробить пусть даже десяток самых дорогих дронов?
Здесь интерес скорее политический, чем военный. Проба на зуб, и никак иначе. При таких обстоятельствах просто необходимо усиливать защиту комплексов дальнего обнаружения и предупреждения. С одной стороны, это вроде бы и не сложно, у нас всего 7 РЛС типа «Воронеж» всех модификаций и 2 РЛС типа «Контейнер». То есть – всего девять. С другой – потребуется весьма плотное прикрытие как самих комплексов, так и расчетов, которые не менее ценны, чем управляемая ими аппаратура.
Девять дивизионов ПВО – это девять дивизионов, как ни крути. И они могут быть более полезны совсем в других местах, как, например, Белгород. Но стратегические комплексы – это не менее важная инфраструктура.
И сам факт атаки на нее заставляет глубоко задуматься над тем, что стоит за попытками беспилотников. Ведь атаку на комплексы противоракетной обороны никто не будет разрабатывать и осуществлять исключительно для того, чтобы показать свои возможности. Наоборот, это на 100% изучение возможностей противника.
Согласитесь, смешно верить в то, что в Киеве кому-то пришло в голову организовать доставку беспилотников на такое значительное расстояние и попробовать поразить РЛС. Понятно, что приказ-рекомендация и сопровождение при помощи тех же спутников на низкой орбите, принадлежащих США.
Тут нужно думать о другом. Точнее, сразу о двух вещах.
Первая – уже совершено три атаки на наши стратегические комплексы. Две безуспешных и одна с небольшой долей вероятности. Но – три. Учитывая, что у нас еще есть комплексы в том же Калининграде, в Ленинградской области и так далее, то есть, в районах, где есть вероятность появления украинского беспилотника с зарядом взрывчатки, к трем атакам могут запросто добавиться четвертая, пятая и так далее. Пока, как говорится, не получится.
Вторая – как реагировать на подобные вещи. Да, она проистекает из первой, но понятно, что делать вид, что ничего не происходит – это совершенно неправильный путь.
Реагировать надо. Причем таким образом, чтобы те, кто пробует осуществить такие операции раз и навсегда поняли ущербность своих поступков.
Позволю себе отступление с примером. У нас в области было очень много случаем попыток поджогов релейных шкафов на железной дороге. Очень много. Не знаю, сколько денег и времени угробило ЮВЖД на установку камер наблюдения, но пироманьяки начали попадаться. В основном несовершеннолетние, которые не обладали должным IQ и были готовы жечь шкафы за 10-15 тысяч рублей, которые шли бы с той стороны.
Буквально несколько уголовных дел, которые не получили широкой огласки – и как по мановению волшебной палочки число желающих заработать таким образом начало стремительно сокращаться.
Реальная возможность быть пойманный и засунутым в жернова правосудия (а статьи там более чем некрасивые) очень резко снизил стоимость 10 тысяч рублей, которые украинцы готовы были отдать за поджоги.
В принципе, со шкафами – это та же тактика «тысячи уколов». Шкафы горели, расписание срывалось, поезда простаивали. Военные составы. И с РЛС примерно такой же коленкор: по одному, по два беспилотника, вывели на час, на сутки, на неделю. И так будет, они, то есть, американцы, будут так изучать саму возможность отключения такой важной системы в противоракетной обороне, как система раннего предупреждения.
Зачем – тоже понятно. Внезапно «ослепшие» РЛС, которые «не увидят» пусков ракет с той стороны – это будет стоить любых жертв. А в нашем случае как раз все делается чужими, то есть, украинскими руками и вроде как никому никаких претензий не предъявить. Война все-таки.
Тут нужны не опостылевшие всем «красные линии», тут, простите, нужны красные сопли у тех, кто везет и запускает беспилотники, привязывая их к чужим спутникам.
Ответ очень нужен. Именно для того, чтобы боялись последствий. Сильно боялись. Причем, как исполнители, так и организаторы.
С исполнителями не очень хорошо, они свои военкоматы боятся сильнее, чем наступающие российские части, это факт, который ничем не опровергнуть. Но те, кто действует по заокеанской указке, они должны бояться последствий своих запусков. И те, кто направляет исполнителей, заказчики, тоже должны бояться последствий. Не важно, с нашей стороны или со стороны исполнителей, которым придет ответ с нашей стороны.
Противник должен жить в страхе
Мы и так очень сильно навредили себе этим рисованием «красных линий». Над нашим МИДом уже откровенно смеялись СМИ по всему миру.
Это недопустимо. Когда противник тебя уважает – это хорошо. Это благородно. Когда противник тебя боится – это более действенно.
Очень сложно сказать, каким должен быть ответ на посягательство на наши стратегические объекты, но он должен быть страшным. Таким, чтобы в следующий раз никому в голову не пришло отправить беспилотник, скажем, под Калининград.
Не хочется говорить о применении ТЯО, это, конечно, перебор. Да и потом, запугать таким образом украинцев можно. Но найдутся казахи, которые с огромным удовольствием запустят беспилотник в сторону Орска еще раз. Или кто-то в Закавказье.
Необходимо дать понимание того, что любое посягательство на стратегические объекты России приведет к однозначно фатальным последствиям. И чтобы уяснили все.
За два последних года было нарисовано столько «красных линий», дано столько пустословых обещаний, что просто стыдно. И именно то, что наши ответственные лица делали громкие заявления об «адекватных жестких ответах» и все без исключения слова так и остались словами, довело ситуацию до того, что прилетело по Кремлю.
Теперь «тренируют» наши стратегические РЛС. Дальше что? Наверное, надо по ракетной шахте «Нудоли» засветить, чтобы движения по выправлению ситуации все-таки начались? Или по Генштабу. Сложно сказать, что будет более ценно в завтрашнем мире.
Но дать по рукам тем, кто проверяет на прочность стратегическую оборону России надо. Не хотят уважать – будут бояться.
Информация