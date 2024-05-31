Генсек НАТО: Я намерен попросить союзников выделять Украине около 40 млрд евро военной помощи в год

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Генсек НАТО: Я намерен попросить союзников выделять Украине около 40 млрд евро военной помощи в год

Генсек НАТО, который никак не уйдёт в отставку, заявил о том, что военную помощь Украине необходимо сделать систематической.

По словам Столтенберга, он намерен попросить союзников выделять Украине в совокупности около 40 млрд евро в год. Примечательно, что в заявлении натовского функционера упоминаются именно евро. Это лишний раз доказывает тот факт, что любой генсек НАТО является лишь говорящей головой США. В данном случае именно в США идёт дискуссия о том, чтобы львиную долю финансирования киевского режима переложить на Европу. Соответствующую директиву получил и Столтенберг, который начал активно продвигать американскую повестку по военному финансированию Киева европейцами.



По словам генерального секретаря НАТО, «необходимо обеспечить предсказуемость оказания военной помощи Украине».

Столтенберг:

Украина нуждается как в оказании военной помощи, так и в предсказуемости финансирования.

Напомним, что ранее Зеленский позволил себе фактически обвинить США в том, что те «на полгода» задержали поставки военной помощи. И якобы именно в связи с этим ВСУ потеряли не только то, что завоевали в ходе контрнаступления в прошлом году, но и другие территории, включая Марьинку и Авдеевку. В США такие заявления Зеленского вызывают явное раздражение, однако пока в его отношении стараются сохранять лояльность, понимая, что в любом случае этот человек работает в интересах в первую очередь Америки.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 05:40
    «Примечательно, что в заявлении натовского функционера упоминаются именно евро» —

    — Доллар "подустал", делает передышку ...
  2. Трус Звание
    Трус
    +1
    Сегодня, 05:41
    Ловко он с себя ответственность скинул. «Я просил, но ОНИ не дали».
  3. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +1
    Сегодня, 05:59
    Я намерен попросить...

    Дипломат однако, на самом то деле звучит как "приказать".
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:09
    военную помощь Украине необходимо сделать систематической... намерен попросить союзников выделять Украине в совокупности около 40 млрд евро в год.
    А сегодня разве военная помощь украине уже не вошла в систему? Только американцы выделили помощи на 61 млрд, как тут же европейские страны поспешили внести свой вклад, кто-то сотнями миллионов, а кто-то десятками миллиардов. Все идет к тому, что скоро Европу разденут до трусов ради "победы над Россией".
    1. NightWolf1991 Звание
      NightWolf1991
      0
      Сегодня, 06:13
      да они уже без штанов ходят
    2. deathtiny Звание
      deathtiny
      0
      Сегодня, 06:43
      Цитата: rotmistr60
      Все идет к тому, что скоро Европу разденут до трусов ради "победы над Россией".

      40 ярдов евро = 0,25% от ВВП ЕС (16 с лишним триллионов).
      пусть накинем сюда непрямые издержки (кормить пару миллионов украинских беженцев... хотя там многие уже работают), еще какую-то гуманитарку и пр....

      ну это точно не "до трусов"... шоп до трусов таки - ЕС должно в 10 раз (т.е. на порядок) увеличить прямые и косвенные затраты на украину. так что, еще очччень далеко от истощения.
      это просто пиар-медиа-хайп насчет "устали, не вывозим"... если будет критично - заткнут всех неправильных СМИшников и будут молча оплачивать счета...
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        0
        Сегодня, 06:52
        ну это точно не "до трусов"
        Вы забыли посчитать ранее произведенные поставки оружия, финансовую помощь, а главное потери Европы от санкций в отношении России (Германия тому пример). При таком нике - deathtiny (гибель) вы слишком оптимистичны к положению Европы.
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 06:38
    Что то он дешевеет по часам. Только просил 100 млрд. долларов, а сейчас только 40 млрд. , но евро.