Генсек НАТО, который никак не уйдёт в отставку, заявил о том, что военную помощь Украине необходимо сделать систематической.По словам Столтенберга, он намерен попросить союзников выделять Украине в совокупности около 40 млрд евро в год. Примечательно, что в заявлении натовского функционера упоминаются именно евро. Это лишний раз доказывает тот факт, что любой генсек НАТО является лишь говорящей головой США. В данном случае именно в США идёт дискуссия о том, чтобы львиную долю финансирования киевского режима переложить на Европу. Соответствующую директиву получил и Столтенберг, который начал активно продвигать американскую повестку по военному финансированию Киева европейцами.По словам генерального секретаря НАТО, «необходимо обеспечить предсказуемость оказания военной помощи Украине».Столтенберг:Напомним, что ранее Зеленский позволил себе фактически обвинить США в том, что те «на полгода» задержали поставки военной помощи. И якобы именно в связи с этим ВСУ потеряли не только то, что завоевали в ходе контрнаступления в прошлом году, но и другие территории, включая Марьинку и Авдеевку. В США такие заявления Зеленского вызывают явное раздражение, однако пока в его отношении стараются сохранять лояльность, понимая, что в любом случае этот человек работает в интересах в первую очередь Америки.

Украина нуждается как в оказании военной помощи, так и в предсказуемости финансирования.

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