Премьер Словакии переведён на домашнее лечение и реабилитацию в Братиславу
Стало известно о том, что премьер-министра Словакии перевезли из клиники в городе Банска-Бистрица в столицу страны, Братиславу. Как уже сообщало «Военное обозрение» со ссылкой на словацкого вице-премьера Роберта Калиняка, состояние Роберта Фицо стабилизировалось, однако оно всё ещё остаётся таким, которое не позволяет ему исполнять обязанности председателя правительства.
При этом словацкая пресса пишет о том, что Роберт Фицо доставлен не в больницу в Братиславе, а в свой дом, где и будут продолжаться лечение и длительная реабилитация после совершённого на него нападения.
Директор больницы в Банска-Бистрице Мириам Лапуникова:
Перед этим, как сообщается, был созван консилиум врачей, по итогам которого была подтверждена возможность транспортировки раненого премьера без усугубления состояния его здоровья.
Как заявляют его соратники по партии, пока о возвращении Роберта Фицо к исполнению обязанностей речи не идёт ввиду необходимости длительной реабилитации после тяжёлых ранений.
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