Премьер Словакии переведён на домашнее лечение и реабилитацию в Братиславу

Роберт Фицо хотел оставаться под присмотром врачей в Банска-Бистрице до тех пор, пока его состояние здоровья не улучшится настолько, чтобы он мог пройти лечение на дому. И как только это стало возможно, мы его выписали, после чего он был транспортирован в свой дом. Это было его пожелание.

Стало известно о том, что премьер-министра Словакии перевезли из клиники в городе Банска-Бистрица в столицу страны, Братиславу. Как уже сообщало «Военное обозрение» со ссылкой на словацкого вице-премьера Роберта Калиняка, состояние Роберта Фицо стабилизировалось, однако оно всё ещё остаётся таким, которое не позволяет ему исполнять обязанности председателя правительства.При этом словацкая пресса пишет о том, что Роберт Фицо доставлен не в больницу в Братиславе, а в свой дом, где и будут продолжаться лечение и длительная реабилитация после совершённого на него нападения.Директор больницы в Банска-Бистрице Мириам Лапуникова:Перед этим, как сообщается, был созван консилиум врачей, по итогам которого была подтверждена возможность транспортировки раненого премьера без усугубления состояния его здоровья.Как заявляют его соратники по партии, пока о возвращении Роберта Фицо к исполнению обязанностей речи не идёт ввиду необходимости длительной реабилитации после тяжёлых ранений.