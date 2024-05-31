Премьер Словакии переведён на домашнее лечение и реабилитацию в Братиславу

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Премьер Словакии переведён на домашнее лечение и реабилитацию в Братиславу

Стало известно о том, что премьер-министра Словакии перевезли из клиники в городе Банска-Бистрица в столицу страны, Братиславу. Как уже сообщало «Военное обозрение» со ссылкой на словацкого вице-премьера Роберта Калиняка, состояние Роберта Фицо стабилизировалось, однако оно всё ещё остаётся таким, которое не позволяет ему исполнять обязанности председателя правительства.

При этом словацкая пресса пишет о том, что Роберт Фицо доставлен не в больницу в Братиславе, а в свой дом, где и будут продолжаться лечение и длительная реабилитация после совершённого на него нападения.



Директор больницы в Банска-Бистрице Мириам Лапуникова:

Роберт Фицо хотел оставаться под присмотром врачей в Банска-Бистрице до тех пор, пока его состояние здоровья не улучшится настолько, чтобы он мог пройти лечение на дому. И как только это стало возможно, мы его выписали, после чего он был транспортирован в свой дом. Это было его пожелание.

Перед этим, как сообщается, был созван консилиум врачей, по итогам которого была подтверждена возможность транспортировки раненого премьера без усугубления состояния его здоровья.

Как заявляют его соратники по партии, пока о возвращении Роберта Фицо к исполнению обязанностей речи не идёт ввиду необходимости длительной реабилитации после тяжёлых ранений.
3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 05:54
    — Дай Бог ему здоровья,сил и удачи ...
  2. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 06:10
    Думаю что нельзя в отдельном формате рассматривать процессы происходящие в Словакии.
    Как вариант, можно отслеживать вместе с - Финляндия, Австрия, Хорватия.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:11
    премьер-министра Словакии перевезли из клиники в городе Банска-Бистрица в столицу страны, Братиславу.
    Пожелаем премьер-министру Фицо выздоровления и продолжения своей деятельности на этом посту.