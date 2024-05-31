«Исторический приговор»: суд признал Трампа виновным в совершении уголовных преступлений
Суд в Нью-Йорке вынес обвинительный приговор в отношении 45-го президента США Дональда Трампа. Причём виновным судом присяжных Трамп признан по всем пунктам обвинения. В частности, экс-президента США и одновременно кандидата в президенты США признали виновным в фальсификации деловой документации. В американском законодательстве это преступление относится к тяжким – к так называемой категории E.
Приговор суда в отношении Трампа является историческим, как пишут об этом в самой Америке. Дело в том, что Дональд Трамп становится первым из президентов США, осуждённым за совершение уголовных преступлений.
Основная дискуссия в США сейчас развернулась вокруг того, отправят ли Трампа за решётку или нет. Максимальный срок, который грозит Трампу, и который должен быть рассмотрен судьёй по данному делу – 4 года заключения. Один в один совпадает с президентским сроком в США.
Издание NBC News со ссылкой на двух неназванных экспертов в сфере юриспруденции сообщает о том, что «вероятность отправки Трампа в тюремную камеру мала».
Из материала:
А вот третий эксперт, с которым поговорили репортёры NBC News, заявил, что в случае с Трампам вероятность его отправки за решётку «весьма велика».
Комментируя обвинительный вердикт суда в Нью-Йорке, Трамп назвал его «большим позором» и добавил, что «настоящий приговор будет вынесен 5 ноября». Напомним, что в начале ноября в США пройдут президентские выборы. По американским законам, участвовать в выборах может даже тот кандидат, который осуждён и находится в местах лишения свободы.
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