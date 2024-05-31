«Исторический приговор»: суд признал Трампа виновным в совершении уголовных преступлений

29
«Исторический приговор»: суд признал Трампа виновным в совершении уголовных преступлений

Суд в Нью-Йорке вынес обвинительный приговор в отношении 45-го президента США Дональда Трампа. Причём виновным судом присяжных Трамп признан по всем пунктам обвинения. В частности, экс-президента США и одновременно кандидата в президенты США признали виновным в фальсификации деловой документации. В американском законодательстве это преступление относится к тяжким – к так называемой категории E.

Приговор суда в отношении Трампа является историческим, как пишут об этом в самой Америке. Дело в том, что Дональд Трамп становится первым из президентов США, осуждённым за совершение уголовных преступлений.

Основная дискуссия в США сейчас развернулась вокруг того, отправят ли Трампа за решётку или нет. Максимальный срок, который грозит Трампу, и который должен быть рассмотрен судьёй по данному делу – 4 года заключения. Один в один совпадает с президентским сроком в США.

Издание NBC News со ссылкой на двух неназванных экспертов в сфере юриспруденции сообщает о том, что «вероятность отправки Трампа в тюремную камеру мала».

Из материала:

Анализ самого дела показал, что крайне малое число обвиняемых по аналогичным делам в итоге получают тюремное заключение.

А вот третий эксперт, с которым поговорили репортёры NBC News, заявил, что в случае с Трампам вероятность его отправки за решётку «весьма велика».

Комментируя обвинительный вердикт суда в Нью-Йорке, Трамп назвал его «большим позором» и добавил, что «настоящий приговор будет вынесен 5 ноября». Напомним, что в начале ноября в США пройдут президентские выборы. По американским законам, участвовать в выборах может даже тот кандидат, который осуждён и находится в местах лишения свободы.
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 06:13
    «Приговор суда в отношении Трампа является историческим» —

    — "Роль личности в истории" ...
  2. Трус Звание
    Трус
    +3
    Сегодня, 06:18
    А может фильм «Гражданская война» вовсе и нехудожественный даже?
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 06:21
    Для Трампа быть или не быть отнюдь не праздный вопрос.
    А так хорошо что в США такие внутренние противоречия развиваются.
  4. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +3
    Сегодня, 06:21
    Буржуйские конституционные забавы. sad
  5. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 06:24
    Спёкся Донни... Вот оно как - "кабаки и девки до цугундера довели" (с) Горбатый, к.ф. Место встречи изменить нельзя.
    А я раньше так и предполагал - найдут обиженку и раскрутят по-полной.

    зы Не ну как его оппоненты "вовремя" всяких бабок и проституток нашли с домогательствами....
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 06:39
      Мне интересно другое.Посмотреть,на самом ли деле амерзское правосудие бескомпромиссно,и есть ли у них неприкасаемые.На судьбу Трампа по большому-плевать.Свято место пусто не бывает.
      1. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        0
        Сегодня, 07:01
        Цитата: dmi.pris1
        Мне интересно другое. Посмотреть,на самом ли деле амерзское правосудие бескомпромиссно,и есть ли у них неприкасаемые.На судьбу Трампа по большому-плевать.Свято место пусто не бывает.

        А чем американское правосудие лучше правосудия в других странах? Обычный инструмент убрать политического конкурента, ложный донос, сфабрикованное дело, ажиотаж и оплёвывание в СМИ. Ну как полукаматозному Джо выиграть выборы? обычный цинизм американской демократии. Не был бы Трамп кандидатом в президенты, никто и не подумал бы ему ничего предъявить. Смешные слова американское правосудие, американская демократия. Ничто не ново под Луной. hi
        1. Lako Звание
          Lako
          +1
          Сегодня, 07:13
          Тем более что метод в США отработанный. Вспомним историю с главой МВФ Шор Канном. Который являлся основным претендентом на выборах президента Франции и не устраивал США. Подсунули чернокожую горничную в отеле США, и обвинили в сексуальных домогательсвах. Потом оправдали, но пока шло разбирательство с выборами он пролетел. У Трампа выбора сейчас нет, нужно идти до конца
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 06:25
    Дональд Трамп становится первым из президентов США, осуждённым за совершение уголовных преступлений.
    Осужден то первый, но хоть не убили, как случалось ранее с другими. А как по поводу Байдена, у которого тоже были проблемы с документами или это "другое", как обычно в таких случаях ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 06:27
      У них харассмент - самое страшное преступление после неуплаты налогов.
      Документы - это фигня. Подумаешь, документы где-то там не там хранил. laughing
      Главное налоги платил и к девкам не приставал (формально).
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 06:41
        Срочно нужна чернокожая горничная? laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 06:42
          Да, и не просто чернокожая, а одноногая и из ЛГБТ и BLM ! lol
          1. Ратник-80 Звание
            Ратник-80
            0
            Сегодня, 07:15
            Не Трамп любит красивых девок , там по делу какую-то секс звезду окучивал
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 06:35
      Он не осуждён ещё, это только присяжные вынесли вердикт. Приговор будет объявлен только в июле. Посмотрим каков он будет. А до июля много чего ещё произойдёт.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:04
        Цитата: pudelartemon
        Приговор будет объявлен только в июле.

        Так это ему вроде как предупреждение вынесли за его "активные высказывания". "Будешь много выступать - посадим" laughing
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:26
    Если посодють,то и и охрана экс - президента срок получит .Впервые в истории.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:29
      А их то за что?? belay За то что свечку держали ? laughing
      Андрей hi
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 06:33
        Дмитрий .Эксов до конца жизни охраняют.Зато на фене научатся ботать.Татушек себе набьют hi
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 06:33
          Да это я знаю что охраняют до конца жизни. Непонятно за что именно охрану то его посадят...
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 06:40
            Дмитрий .Сделают охране график ,сутки - трое,за ночные будут доплачивать.На пенсию раньше - за вредность .
          2. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 06:46
            Дмитрий меня что интересует - вот отсидит Трамп второй срок президентства,если выборы выиграет и на нары первый срок мотать? what Или президентский срок засчитают за отсидку?
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +3
              Сегодня, 06:46
              Ди фик их амеров разберешь с их "правосудием"....
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 06:39
      Если посодють,то и и охрана экс - президента срок получит .Впервые в истории. если посадят и изберут- начальник тюрьмы станет вторым по влиянию лицом в США...
      "У нас режим в тюрьме, поэтому пустить вас к Президенту я не могу"- и пошли всё вон....
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 06:47
        «У нас режим в тюрьме, поэтому пустить вас к Президенту я не могу» —
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 06:49
          А чой то у Донни нет воровских звёзд на плечах ? Не по понятиям! laughing
  8. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    +1
    Сегодня, 06:38
    Доигрался х.....й на скрипке!
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +2
      Сегодня, 06:46
      Не, скрипвч не нужен. Доигрался другой, тот, который с роялем.
  9. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 06:58
    Вот вам и самая демократичная демократия в мире. Позорное государство от которого тошнит.
  10. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 07:05
    Из статьи(новости) без автора(но кто то же переводил, решал к публикации)) на ВО: "По американским законам, участвовать в выборах может даже тот кандидат, который осуждён и находится в местах лишения свободы."
    Ну вот она свобода и, отчасти, демократия. Хохма, разумеется. Ужас на самом деле.