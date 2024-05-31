Российская ПВО отразила массированную атаку беспилотников на Краснодарский край

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Российская ПВО отразила массированную атаку беспилотников на Краснодарский край

Украинские вооруженные формирования провели очередную массированную атаку на российские регионы, под удар попал Краснодарский край. Воздушная тревога в ночное время сработала в Темрюкском районе и в Новороссийске. Об этом сообщают местные власти.

Российская ПВО в ночь с четверга на пятницу отразила массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа на Краснодарский край, однако части БПЛА удалось ударить по нефтебазе в Темрюкском районе, причем весьма успешно. Согласно данным, имеющимся на данный час, пострадала инфраструктура нефтебазы, загорелись три цистерны с топливом. Пожару присвоена высокая категория сложности. Пострадали люди, несколько работников базы получили ранения различной степени тяжести.



Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания.

— написал в своем ТГ-канале глава региона.

Также в ночное время воздушная тревога сработала над Новороссийском, но что там было атаковано, сведений нет. Местные власти сообщают, что все атаковавшие город дроны сбиты, экстренные службы осматривают места падения обломков. Предварительно, пострадавших и повреждений на земле нет.

Отметим, что атаки ВСУ на объекты топливно-энергетического сектора будут только нарастать, а если учитывать, что Запад разрешает бить по России своим оружием, то могут последовать и ракетные атаки.
10 комментариев
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  1. g_ae Звание
    g_ae
    +6
    Сегодня, 06:23
    Каков будет ответ, кроме "глубочайшего недоумении"?
    1. Русфанер Звание
      Русфанер
      +6
      Сегодня, 06:32
      Лавров сильно нахмурится! Красные линии рисовать уже боятся - "партнёры" могут фломастер забрать и затолкать куда-нибудь...
      Ура-патриоты - минусуйте, ваш выход!
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 06:32
      Это как анекдот про старую лошадь-ну,не шмогла я...А какая может быть ответки.Ее априори быть не должно.Должна быть работа на упреждение ударов.Но это война,и воюем так как можем,как позволяют силы,возможности.Удар наносился по порту в Волне.
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      -4
      Сегодня, 06:36
      Цитата: g_ae
      Каков будет ответ, кроме "глубочайшего недоумениИ"?

      А что с Вашего дивана видно? Какой ответ Вы подскажете МО?
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:32
    однако части БПЛА удалось ударить по нефтебазе в Темрюкском районе, причем весьма успешно.
    Очень грустно. Киевский режим и его западные спонсоры-наставники потирают руки от удовольствия и разрабатывают удары дальнобойными ракетами по российской территории. Про то, что необходимо превращать в руины все значимое на украине уже и писать не хочется. Они с помощью западного оружия ведут с нами полноценную войну, а мы зациклились на СВО, которая как бы и не война.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:09
      Цитата: rotmistr60
      Про то, что необходимо превращать в руины все значимое на украине уже и писать не хочется.

      Так вот и думают "высоко", а кто потом все восстанавливать будет? А мне кажется, что лучше уж дарить так, чтобы зубы поотлетали. Тогда и "партнеры" отползут со своей помощью.
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 07:14
        А мне кажется, что лучше уж дарить так, чтобы зубы поотлетали.
        Елена, hi Полностью вас поддерживаю, как считаю поддержат и многие другие.
  3. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    +2
    Сегодня, 06:36
    Уже ПРИВЫЧНО возмущаемся, негодуем... Вскоре, вообще привыкнем, - "...близкие не пострадали, - ну и славненько... ".
    На то и расчёт?!
  4. next322 Звание
    next322
    +1
    Сегодня, 06:53
    Ждем привычный дежурный поток слов(и даже нецензурных) от ДАМ в тлг.....он должен внести очередную дозу оптимизма
  5. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 07:14
    Это всё ерунда, зато по телевизору сказали, что наши перерезали последний пусть снабжения Волчанска. Значит, скоро бандеровцы в Волчанске поднимут белый флаг и массово сдадутся в плен. А нефтебаз у нас много, не стоит расстраиваться.