Российская ПВО отразила массированную атаку беспилотников на Краснодарский край
Украинские вооруженные формирования провели очередную массированную атаку на российские регионы, под удар попал Краснодарский край. Воздушная тревога в ночное время сработала в Темрюкском районе и в Новороссийске. Об этом сообщают местные власти.
Российская ПВО в ночь с четверга на пятницу отразила массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа на Краснодарский край, однако части БПЛА удалось ударить по нефтебазе в Темрюкском районе, причем весьма успешно. Согласно данным, имеющимся на данный час, пострадала инфраструктура нефтебазы, загорелись три цистерны с топливом. Пожару присвоена высокая категория сложности. Пострадали люди, несколько работников базы получили ранения различной степени тяжести.
— написал в своем ТГ-канале глава региона.
Также в ночное время воздушная тревога сработала над Новороссийском, но что там было атаковано, сведений нет. Местные власти сообщают, что все атаковавшие город дроны сбиты, экстренные службы осматривают места падения обломков. Предварительно, пострадавших и повреждений на земле нет.
Отметим, что атаки ВСУ на объекты топливно-энергетического сектора будут только нарастать, а если учитывать, что Запад разрешает бить по России своим оружием, то могут последовать и ракетные атаки.
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