Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены

Китай не будет участвовать в так называемой «мирной» конференции в Швейцарии, которую собирает Зеленский. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.Представителей КНР не будет на «мирной» конференции в Швейцарии, власти страны приняли решение не участвовать в этом западном балагане. Как утверждают источники, в Пекине не увидели смысла в обсуждении завершения конфликта без участия России. Китай рассматривал вариант своего участия, но только если там присутствовала бы Россия.— пишет агенство.Ранее Зеленский лично пригласил в Швейцарию американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Их согласие и прибытие добавило бы веса этой конференции. Но оба лидера отказались. Байден, как известно, предпочел поехать в Голливуд собирать средства на свою поддержку в качестве кандидата в президенты, а Си Цзиньпин изначально не собирался туда ехать.Стоит отметить, что Зеленский все это время бегал как ошпаренный, пытаясь затащить в Швейцарию лидеров глобального Юга, желательно БРИКС. Но они все отказались, за исключением Индии, которая отправит туда своего представителя. Таким образом, в Швейцарии пройдет западный «междусобойчик», не способный принять каких-либо серьезных решений по конфликту на Украине.