«Нет смысла»: Китай отказался принимать участие в «мирной» конференции в Швейцарии

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«Нет смысла»: Китай отказался принимать участие в «мирной» конференции в Швейцарии

Китай не будет участвовать в так называемой «мирной» конференции в Швейцарии, которую собирает Зеленский. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Представителей КНР не будет на «мирной» конференции в Швейцарии, власти страны приняли решение не участвовать в этом западном балагане. Как утверждают источники, в Пекине не увидели смысла в обсуждении завершения конфликта без участия России. Китай рассматривал вариант своего участия, но только если там присутствовала бы Россия.



Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены

— пишет агенство.

Ранее Зеленский лично пригласил в Швейцарию американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Их согласие и прибытие добавило бы веса этой конференции. Но оба лидера отказались. Байден, как известно, предпочел поехать в Голливуд собирать средства на свою поддержку в качестве кандидата в президенты, а Си Цзиньпин изначально не собирался туда ехать.

Стоит отметить, что Зеленский все это время бегал как ошпаренный, пытаясь затащить в Швейцарию лидеров глобального Юга, желательно БРИКС. Но они все отказались, за исключением Индии, которая отправит туда своего представителя. Таким образом, в Швейцарии пройдет западный «междусобойчик», не способный принять каких-либо серьезных решений по конфликту на Украине.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:40
    «Пекин отклонил приглашение» —

    — Это уже кое-что ...
    — «Путь в тысячу ли начинается с первого шага»...
    — 千里之行，始于足下 ...
  2. Lomo Звание
    Lomo
    +2
    Сегодня, 06:43
    Вполне логично. Китай серьёзное государство, зачем ему участвовать в этом фарсе.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 06:44
    Что, китайцы даже второго помощника младшего клерка из своего МИДА не пришлют ?? laughing
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 07:12
      Китайцы пришлют вакансию уборщика навоза в зоопарке для бывшего т.н. президента т.н. Украины)))
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:01
    Китай не будет участвовать в так называемой «мирной» конференции в Швейцарии
    Отговорка неучастия в невыполнении условий Китая (с участием России) исключительно дипломатическая. Выходит Китай не просто "попутчик России" на определенном этапе, как некоторые считают, а в чем-то и союзник. Чего не скажешь об Индии, которая все пытается умаститься на несколько стульев.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:14
      Цитата: rotmistr60
      Чего не скажешь об Индии, которая все пытается умаститься на несколько стульев.

      Индия надеется, что будет хватать всеми шестью руками Шивы. Едут, чтобы все расклады посмотреть. А вот Макрону и поражаюсь. У него Олимпиада на носу, беспорядки везде, а он про украину думает.
  5. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 07:11
    Из новости(статьи) без автора: "Таким образом, в Швейцарии пройдет западный «междусобойчик», не способный принять каких-либо серьезных решений по конфликту на Украине." Сдается вывод преждевременный, недооценивающий "междусобойчик".