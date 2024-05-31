«Нет смысла»: Китай отказался принимать участие в «мирной» конференции в Швейцарии
7
Китай не будет участвовать в так называемой «мирной» конференции в Швейцарии, которую собирает Зеленский. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Представителей КНР не будет на «мирной» конференции в Швейцарии, власти страны приняли решение не участвовать в этом западном балагане. Как утверждают источники, в Пекине не увидели смысла в обсуждении завершения конфликта без участия России. Китай рассматривал вариант своего участия, но только если там присутствовала бы Россия.
Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены
— пишет агенство.
Ранее Зеленский лично пригласил в Швейцарию американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Их согласие и прибытие добавило бы веса этой конференции. Но оба лидера отказались. Байден, как известно, предпочел поехать в Голливуд собирать средства на свою поддержку в качестве кандидата в президенты, а Си Цзиньпин изначально не собирался туда ехать.
Стоит отметить, что Зеленский все это время бегал как ошпаренный, пытаясь затащить в Швейцарию лидеров глобального Юга, желательно БРИКС. Но они все отказались, за исключением Индии, которая отправит туда своего представителя. Таким образом, в Швейцарии пройдет западный «междусобойчик», не способный принять каких-либо серьезных решений по конфликту на Украине.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация