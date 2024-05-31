Запад разрешает Украине наносить удары своим оружием вглубь РФ - России пора действовать «первым номером»

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Запад разрешает Украине наносить удары своим оружием вглубь РФ - России пора действовать «первым номером»

Удар американской ракетой ATACMS


Вполне очевидно, что разогрев западными функционерами темы о разрешении наносить удары западным оружием вглубь России шёл не зря. Всё большее число американских марионеток стали заявлять, что они всецело поддерживают, чтобы их оружием Украина била «по военным объектам вглубь России».



Начиналось всё традиционно с прибалтов, потом продолжилось финнами, датчанами, шведами и т.д.

У большинства этих стран нет оружия, которое бы било «вглубь России», однако дело тут не в этом. Всё это было призвано проложить «зелёную дорогу» для тех стран, у которых а) такое оружие есть и б) которые такое оружие уже поставили Киеву.

На этом фоне в западных СМИ было опубликовано признание о том, что ВСУ уже наносили удары по «международно признанной» территории России оружием, переданным Британией.

Теперь дело дошло и до США. Оказалось, что и Байден, вроде как, удары вглубь России американским оружием санкционировал, но «пока лишь в виде контрбатарейной борьбы».

Таким образом, можно констатировать, что обсуждение фактически любой темы, связанной с оружием и военными на Западе касательно Украины, рано или поздно приводит к её воплощению.

И в этой ситуации основная проблема в том, что Россию заставляют действовать «вторым номером». Теперь уже говорят устами тех же прибалтов и шведов, что «никаких красных линий у России не существует», а потому, мол, можно делать всё, что в НАТО захотят.

Соответственно, можно сколь угодно долго по этому поводу рефлексировать, пытаться грозить кулаком, однако никакого эффекта для Запада это не возымеет. Будут продолжать, демонстрируя наглость, постепенно идти вперёд, нанося удары и по паромным переправам, и по НПЗ, и по объектам ядерного сдерживания.

А потому вариант один – переход к действиям «первым номером», чтобы у противника просто не оставалось времени и самой возможности планировать нанесение критического ущерба России. Президент, кстати, эту тему затрагивал, напоминая о том, что территории ряда стран, поставляющих оружие Украине, не настолько велики, чтобы можно было вообще не бояться российской ответки.
18 комментариев
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  1. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 06:53
    Американцев надо бить по самому больному для них - по деньгам. Этот язык они понимают.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 06:54
    Нам в Сирии тоже можно контрбатарейную борьбу вести ,в американском стиле.Это не Российское оружие ,а Сирийское? what
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 06:56
      Моё мнение ,МИД РФ даст ответ только в понедельник.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 07:14
        Нет.После дождичка в четверг.Даже если и в понедельник,то все враги поднимут сразу лапки и начнут показывать друг на друга?Мол,это не я!
    2. kromer Звание
      kromer
      -1
      Сегодня, 06:57
      Цитата: tralflot1832
      Нам в Сирии тоже можно контрбатарейную борьбу вести ,в американском стиле.Это не Российское оружие ,а Сирийское? what


      А не получится. Они Сирию разнесут вдребезги.
  3. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +2
    Сегодня, 06:55
    Купить фламастеры? Высказать озабоченность? И наконец отрастиь фаберже!!!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:59
      ИМХО, уже момент прокакан.....
  4. fif21 Звание
    fif21
    0
    Сегодня, 06:55
    Это объявление войны . Россия значит тоже может наносить удары , по странам поставщикам вооружения . hi
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 06:57
      Официально пока ещё не объявили.... Реально - да, уже воюют против нас.
      Вот когда их посол передаст ноту об объявлении войны - тогда всё, дофломастерились линиями и дотвиттерились.....
      1. kromer Звание
        kromer
        -2
        Сегодня, 07:04
        Цитата: Nexcom
        Вот когда их посол передаст ноту об объявлении войны - тогда всё, дофломастерились линиями и дотвиттерились.....


        Представляю как у посла подгузник треснет при объявлении войны ядерной державе. laughing
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 07:06
          Вряд ли треснет - не боятся они нас, что хотят то и делают. И никто им не указ.
          1. kromer Звание
            kromer
            0
            Сегодня, 07:12
            Цитата: Nexcom
            Вряд ли треснет - не боятся они нас, что хотят то и делают. И никто им не указ.


            То то в США все треслись когда колонна Пригожина на Москву шла. Боялись, что в его руки ядерная дубина попадёт.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 07:14
              Вот именно ! Потому что знали что Пригожин сопли жевать не будет.
      2. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 07:09
        Вот когда их посол передаст ноту об объявлении войны - тогда всё, дофломастерились линиями и дотвиттерились.....
        Какие ноты, вы о чем? Много вы вспомните войн, которые начинались после передачи такой ноты? Обычно сперва бьют, а бумажки уже оформляют потом, постфактум. Если конечно вообще с этим заморачиваются.
      3. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 07:10
        Цитата: Nexcom
        Вот когда их посол передаст ноту об объявлении войны

        Ноту об объявлении войны , вручат после достижения своих целей laughing А сейчас цель - убивать Русских без объявления войны . Вам что важней - бумажка или действия ? hi
    2. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 07:00
      Цитата: fif21
      Россия значит тоже может наносить удары , по странам поставщикам вооружения .


      Россия и СССР тоже много кому оружие поставляли. Полмира нашими Калашниковыми воюет.
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 07:05
    ""А потому вариант один – переход к действиям «первым номером», чтобы у противника просто не оставалось времени и самой возможности планировать нанесение критического ущерба России.""

    Я правильно понимаю, что до вот этого всего шума в СМИ за разрешения, Россия и её силовые структуры не действовали "первым номером" после всех УЖЕ произошедших ударов по её территории? Или это такое ощущение автора статьи? Опять же, а как надо действовать иначе в сравнении с тем что уже делали? Разведка доложила о целях - полетели ракеты/дроны. Как надо действовать иначе? Ладно ещё комментаторы, боты или реальные люди, которые зачастую своей то жизнью не руководят, но любят давать советы вселенского масштаба.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:11
    Всё это было призвано проложить «зелёную дорогу» для тех стран, у которых а) такое оружие есть и б) которые такое оружие уже поставили Киеву
    Согласен с автором. Главное, чтобы как можно больше стран это прокукарекали, чтобы "сомневающиеся" почувствовав поддержку открыто объявили об этом. И очередные наши "красные линии", которые уже без страха переступает Запад только усилят их уверенность в отсутствии жесткого ответа с нашей стороны.