Запад разрешает Украине наносить удары своим оружием вглубь РФ - России пора действовать «первым номером»
Вполне очевидно, что разогрев западными функционерами темы о разрешении наносить удары западным оружием вглубь России шёл не зря. Всё большее число американских марионеток стали заявлять, что они всецело поддерживают, чтобы их оружием Украина била «по военным объектам вглубь России».
Начиналось всё традиционно с прибалтов, потом продолжилось финнами, датчанами, шведами и т.д.
У большинства этих стран нет оружия, которое бы било «вглубь России», однако дело тут не в этом. Всё это было призвано проложить «зелёную дорогу» для тех стран, у которых а) такое оружие есть и б) которые такое оружие уже поставили Киеву.
На этом фоне в западных СМИ было опубликовано признание о том, что ВСУ уже наносили удары по «международно признанной» территории России оружием, переданным Британией.
Теперь дело дошло и до США. Оказалось, что и Байден, вроде как, удары вглубь России американским оружием санкционировал, но «пока лишь в виде контрбатарейной борьбы».
Таким образом, можно констатировать, что обсуждение фактически любой темы, связанной с оружием и военными на Западе касательно Украины, рано или поздно приводит к её воплощению.
И в этой ситуации основная проблема в том, что Россию заставляют действовать «вторым номером». Теперь уже говорят устами тех же прибалтов и шведов, что «никаких красных линий у России не существует», а потому, мол, можно делать всё, что в НАТО захотят.
Соответственно, можно сколь угодно долго по этому поводу рефлексировать, пытаться грозить кулаком, однако никакого эффекта для Запада это не возымеет. Будут продолжать, демонстрируя наглость, постепенно идти вперёд, нанося удары и по паромным переправам, и по НПЗ, и по объектам ядерного сдерживания.
А потому вариант один – переход к действиям «первым номером», чтобы у противника просто не оставалось времени и самой возможности планировать нанесение критического ущерба России. Президент, кстати, эту тему затрагивал, напоминая о том, что территории ряда стран, поставляющих оружие Украине, не настолько велики, чтобы можно было вообще не бояться российской ответки.
Информация