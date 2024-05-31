В Белоруссии разработали беспилотный «охотник» на морские дроны

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В Белоруссии разработали беспилотный «охотник» на морские дроны

В Белоруссии разработали беспилотник вертолетного типа, способный выслеживать и уничтожать морские дроны противника. Беспилотный комплекс будет представлен на выставке HeliRussia 2024, которая пройдет в Москве 10–12 июня.

Белорусская компания «КБ Беспилотные Вертолеты» на выставке представит модифицированный комплекс HUNTER, способный вести охоту на морские безэкипажные катера, а также выполнять боевые задачи на суше. В состав комплекса входят 2 беспилотных вертолета, наземная станция управления, станция наземного обеспечения полетов и 2 транспортные платформы. Беспилотный вертолет оснащен системой вооружения, бортовым комплексом обороны, навигационным оборудованием и оптико-электронной системой.



Обновленный комплекс может быть использован для решения разных задач военного и специального назначения. Он способен нести до 200 кг полезной нагрузки, включая вооружение.

- приводит РИА Новости сообщение компании.

Компания разрабатывает и производит беспилотники и многофункциональные комплексы БПЛА вертолетного типа, а также тренажеры и наземные станции управления. За последние 5 лет «КБ Беспилотные Вертолеты» разработало линейку беспилотных вертолетов взлетной массой от 200 кг до 2500 кг.
5 комментариев
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  1. тлауикол Звание
    тлауикол
    +1
    Сегодня, 07:04
    Белоруссия стремится выйти к морю от моря до моря
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:07
    — Не зря Псаки хотела направить к берегам Белоруссии флот,предвидела ...
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 07:08
    Если вертолёт неплохой, то можно и у белорусов заказать партию на Чёрное море и Балтику. Наш впк всё равно и так нагружен
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 07:10
    Вбиваем в поиске "российский беспилотник вертолётного типа" и радуемся наличию множества таких же вариантов как у белорусов.
  5. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 07:15
    Смешно, если это только не заказ нашего МО.