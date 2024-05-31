NYT: Пентагон не поддерживает удары по России американским оружием, но инструкции для ВСУ по его применению готовит
Пентагон подготовил для украинских военных специальные инструкции по применению американского оружия по российской территории. Об этом сообщает The New York Times.
Американская газета, ссылаясь на источники, утверждает, что Пентагон готовит инструкции для ВСУ, содержащие информацию о целях, которые можно будет атаковать американским оружием. Когда эти инструкции будут отправлены на Украину, неизвестно, другие подробности тоже отсутствуют.
Между тем, как подтвердили в самом Пентагоне, Байден действительно дал разрешение Зеленскому наносить удары по российской территории американским оружием, но только в рамках «контрбатарейной борьбы». А в остальном позиция США по применению оружия по России не изменилась, Вашингтон выступает против использования для этих целей ракет. Как подчеркнула заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, как только позиция поменяется, Пентагон сразу же даст об этом знать.
— заявила Сингх журналистам на брифинге.
Как утверждают некоторые американские издания, ранее Байден дал тайное разрешение Киеву применять американское вооружение по территории граничащих с Харьковской областью регионов России.
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