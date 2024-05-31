NYT: Пентагон не поддерживает удары по России американским оружием, но инструкции для ВСУ по его применению готовит

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NYT: Пентагон не поддерживает удары по России американским оружием, но инструкции для ВСУ по его применению готовит

Пентагон подготовил для украинских военных специальные инструкции по применению американского оружия по российской территории. Об этом сообщает The New York Times.

Американская газета, ссылаясь на источники, утверждает, что Пентагон готовит инструкции для ВСУ, содержащие информацию о целях, которые можно будет атаковать американским оружием. Когда эти инструкции будут отправлены на Украину, неизвестно, другие подробности тоже отсутствуют.



Между тем, как подтвердили в самом Пентагоне, Байден действительно дал разрешение Зеленскому наносить удары по российской территории американским оружием, но только в рамках «контрбатарейной борьбы». А в остальном позиция США по применению оружия по России не изменилась, Вашингтон выступает против использования для этих целей ракет. Как подчеркнула заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, как только позиция поменяется, Пентагон сразу же даст об этом знать.

Такова наша политика, и ничего не изменилось. С самого начала мы всегда говорили, что помощь в области безопасности, которую мы предоставляем Украине, предназначена для использования внутри Украины. Если что-то изменится, мы, конечно, дадим вам знать

— заявила Сингх журналистам на брифинге.

Как утверждают некоторые американские издания, ранее Байден дал тайное разрешение Киеву применять американское вооружение по территории граничащих с Харьковской областью регионов России.
20 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 07:33
    Рулят всем политики... вояки получат соответствующую команду, все сделают.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 08:34
      Противостояние по спортивному олимпийскому принципу точно приведет к ядерному Армагедону, мы и так слишком заигрались в миролюбии и надежде на мирные переговоры с Западом, поставка F-16 и шведских "саабов " дальнего обнаружение на Украину это предвестник поставки им ядерных начинок, нужна сакральная жертва в Европе по нанесению предупреждающего тактического ядерного гриба, кто это будет ? Считаю что Польша как транзитер оружия, ее никому не жалко в том числе и США и надеюсь это отрезвит кое кого. Пойми вы наконец, политика красных линий их не пугает и это гарантированная третья мировая.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:37
    «Пентагон не поддерживает удары по России американским оружием, но инструкции для ВСУ по его применению готовит» —

    — Но и запрещать не будет ...
    (С молчаливого одобрения)
    1. Hagen Звание
      Hagen
      +2
      Сегодня, 08:10
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Но и запрещать не будет ...
      (С молчаливого одобрения)

      Все М270 и Хаймарсы ещё с 2012 года модернизированы для сетецентрических действий. Готовить и вводить данные для стрельбы и производить пуск ракет можно хоть из овального кабинета. Экипажу на самой машине на лишь вывести ее на огневую позицию и содержать в готовом для стрельбы состоянии. Экипаж может и не знать целей по которым ведётся огонь. Только задокументировать участи американцев в выборе целей и стрельбе сложно. А все эти пресс-службы в армии - службы дезинформации противника, т.е. никогда не знаешь, где они врут, а где говорят показывают крупицы правды. Надо исходить из того, что ВСУ будет наносить нам нам максимально возможный ущерб, причем гражданское население, как цель, будет в более высоком приоритете, чем войска.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:42
    Пентагон готовит инструкции для ВСУ, содержащие информацию о целях, которые можно будет атаковать американским оружием.
    Не стоит забывать, что и наводку ракет на цели осуществляют с американских (НАТОвских) БПЛА и самолетов-разведчиков. Что происходит при ударах по Крыму и объектам в глубине российской территории. Поэтому тайно разрешил Байден или явно практически роли не играет.
  4. leks Звание
    leks
    +2
    Сегодня, 07:47
    Интересно когда наше военно-политическое руководство отростит яйца и начнёт хотя бы сбивать натовские бпла над Чёрным морем?! А далее хотя бы хоть пригрозило, что нанесёт удар по радару в Румынии и по аэродрому Жешув. А с начала лучше всего разнести банковую в Киеве со всеми административными зданиями.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 08:53
      Беспилотники это кусок металла с микросхемами, там нет экипажа. Но как видим это летает и некоторые всё пишут мол сбитие это прям опасный шаг.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:54
    Стесняюсь спросить, но на какой язык будут переводить "инструкции"? А то ведь украинский не очень то популярен. Русский? Так язык "Ахрессора". А инструкции вообще для кого? Может для иностранных "инструкторов"? Так там "смешение народов". Вопрос..
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 08:39
      Применение высокоточного оружия это использование средств разведки как с дронов так и спутников, если вы знаете кому принадлежат космические спутники, то и ответ на каком языке будут инструкции и полетные карты ракет ясен.
  6. Rybkin Звание
    Rybkin
    +1
    Сегодня, 08:07
    Эти "рекомендации" не являются ли поводом для нацеливания на Пентагон гиперзвука?
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 08:13
    Такова наша политика, и ничего не изменилось. С самого начала мы всегда говорили, что помощь в области безопасности, которую мы предоставляем Украине, предназначена для использования внутри Украины. Если что-то изменится, мы, конечно, дадим вам знать.

    Чтоб в ответ не прилетело,
    Мы не лезем в это дело.
    Наша тактика пока -
    Гадить всем издалека...
  8. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 08:14
    США управляют конфликтом, дозируя поставки оружия и условия его применения. Вчера они запрещали обстрел территории "старой" России, сегодня разрешили, но не с помощью дальнобойных ракет, а завтра - кто знает.

    Наше окно возможностей все время сужается.

    ИМХО, выйти из конфликта с приемлемым результатом можно, объявив мобилизацию и нанеся такой удар по Украине, после которого она запросит мира, чтобы остаться на карте. Это дорого и не факт, что получится. В случае неудачи нам придется заключать тяжелый мир, но все-таки есть надежда на успех, хотя я многого не знаю, с моего дивана этого не видно.

    Война на истощение не будет для нас выигрышной, но есть надежда, что борьба затянется и произойдут какие-то внешние политические события, которые позволят нам заключить выгодный мир. Не знаю, какие.

    Применение ЯО не даст нам победы, от нас отвернется даже Китай а Россия распадется в результате внутренних процессов, разумеется, с внешней помощью, русский народы, который и без того вымирает, сойдет с исторической сцены - покинет общество великих наций.

    Мы всех пугали газовым краном, но кран закрыли с другой стороны. Точно также нам не поможет ЯО, о котором мы все чаще вспоминаем сегодня. Видимо, других надеж уже нет.
    1. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 09:07
      Точно также нам не поможет ЯО, о котором мы все чаще вспоминаем сегодня. Видимо, других надеж уже нет.

      Все пропало, Кац предлагает сдаться?
      Ядерная война неизбежна. И по фигу кто от кого отвернется. Тем кто выживет будет не до этого
    2. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 09:15
      Окно, чтобы напугать мир ядерным оружием, закроется в 2022 году. Тогда пришлось применить тактическое ядерное оружие и поставок на Украину не будет. Им бы не достались Джавелины, Байрактары, Леопарды и тд. Сейчас уже поздно. Использование тактического ядерного оружия принесет России больше вреда, чем пользы. Единственной страной, которая не отвернется от России, будет Северная Корея. И самое страшное, что мы сами создали ситуацию, когда Россию уже никто не боится. Запад стал смелым и питается нашей нерешительностью, отсутствием плана, отсутствием идей, как бороться, отсутствием яичек между нашими ногами.
  9. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 08:30
    NYT: Пентагон не поддерживает удары по России американским оружием, но инструкции для ВСУ по его применению готовит

    Понятно уже, что уровень вовлеченности Запада в войну на Украине постоянно усиливается, фактически ситуация сложилась не то что использования западного оружия, а прямого участия военных НАТО в боевые действия.
  10. Freddy Звание
    Freddy
    0
    Сегодня, 08:39
    Верить всей этой шайке НАТО,себя не уважать.Если ещё говорят что не дали добро,значит уже применяют.
  11. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 08:52
    Как это не печально, но придется применять ЯО.
  12. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 08:52
    ранее Байден дал тайное разрешение Киеву применять американское вооружение по территории граничащих с Харьковской областью регионов России.
    belay Байдену пора уже давно включить свою кость fool и думать о безопасности США. fool Выделенные лярды на займы Украине и ушедшие на перевооружение США уже никогда США не вернутся. Украины не будет и ей возвращать долги не придется. request Все американские финансовые вложения, включая частные, на ее территории окажутся не действительны. США понесет ущерб в трл. $, куда там наши жалкие 300. recourse США просто взорвется из нутри.....
    Единственное что может спасти США немедленное заключение соглашение с Россией о мире и гарантиях безопасности. recourse Для этого потребуется сменить Зеленского и отдать всю Новороссию. request
  13. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 09:04
    Т.е. как не поддерживает? США заявили, что в Белгороде нет гражданского населения, одни военные и город является законной целью, по которой можно лупить из всех видов оружия, в том числе - американского
  14. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 09:15
    Ну да ну да,верим верим,снимаю тонны спагетти с ушей сверхплана! Неподдерживают они ага, а откуда вой как по команде вассалов что разрешают бить своим оружием?а атакмс зачем тогда а самолеты дрло переданные украине в польском небе. Сказочники блин. Так то понятно,чем меньше мяса остается тем ставки выше тем более амерам необходим хоть какой то результат чтоб в выборах себе в плюс записать. Надеюсь что у нас тоже запрет снимут на применение оружия по амерским базам и диверсиям на западе вцелом.