«Вадим Рощин» из Генерального штаба РККА

27
«Вадим Рощин» из Генерального штаба РККА


О герое и прототипе


Человек, о котором пойдёт речь в данной статье, с одной стороны, неизвестен широкому кругу читателей, с другой же – его литературный прототип, напротив, знаком им очень хорошо; во всяком случае, рождённым в СССР и воспитанным на советской литературе и кинематографе.



Речь о капитане Императорской армии и генерал-лейтенанте РККА Евгении Александровиче Шиловском, который стал прототипом Вадима Рощина в трилогии «Хождения по мукам» Алексея Толстого и был блестяще сыгран Михаилом Ножкиным. Выбор писателя нельзя назвать случайным – Шиловский после вступления во второй брак приходился «красному графу» зятем, и они подолгу беседовали о событиях Гражданской войны.

Вообще тема семьи Евгения Александровича сама по себе нетривиальная. Ибо его первая жена, Елена Сергеевна, впоследствии стала супругой Михаила Булгакова и прототипом Маргариты. Однако перипетии непростой и в чём-то даже трагической личной жизни генерала выходят за рамки заданной темы.

Офицеры на перепутье


Итак, Евгений Александрович родился 3 декабря 1889 года на Тамбовщине, в деревне Савинки. Дворянин, больше того: в семье бытовало предание о княжеском титуле её далёких предков. Видимо, это и предопределило выбор профессии: служение Отечеству. Хотя со времён печально известного Манифеста Петра III, подтверждённого Жалованной грамотой Екатерины II, дворянство имело право не служить, постепенно вырождаясь в персонажей, гениально показанных в «Мёртвых душах» Николаем Васильевичем Гоголем.

Однако род Шиловских не вписывался в подобную картину, ибо исстари нёс ратную службу. Так, предки будущего генерала служили окольничими ещё великим князьям рязанским. А их усадьба, по мнению ряда исследователей, в своё время дала название городу Шилово – ныне райцентру Рязанской области.

Отец будущего генерала, много лет трудившийся непременным членом по землеустройству Лебедянской Земской управы, слыл на всю губернию садоводом. Важный штрих к его портрету: когда после революции Александр Иванович был арестован, за него пришли просить крестьяне – редкий случай. Отпустили. Умер он в 1930 году, что разрушает байку о том, будто бы всех помещиков бросали в тюрьмы, высылали за границу или отправляли в ГУЛАГ. Маму звали Поликсена Степановна. Дожила она до 1941 года.

Семья была многодетной и небогатой; во всяком случае, во 2-м кадетском корпусе Евгений учился за казённый счёт. Собственно, открытый в 1849 году распоряжением Николая I и носивший его имя корпус и задумывался как учебное заведение для бедных дворян. После корпуса Шиловский поступил в Константиновское артиллерийское училище, окончив его по первому разряду.

Дальше молодой офицер оказался на перепутье: служба в строю или следование по военно-научной стезе с последующим преподаванием в военных учебных заведениях? Судя по всему – да, собственно, об этом свидетельствует дальнейшая жизнь Евгения – душа лежала ко второму. И через три года после училища он поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. На самом деле вполне естественный выбор.

Что же представляла собой Николаевская академия накануне трагических событий, похоронивших Российскую империю?

Если в двух словах, то, как пишет ведущий специалист по военной элите РККА периода Гражданской войны, равно как и 1920-1930-х годов, Андрей Ганин:

«Годы учебы являлись серьезным испытанием для слушателей академии, учебный курс которой был достаточно труден, а программа перегружена. Однако это, на наш взгляд, являлось достаточно оправданным. Ведь от полученных слушателями навыков, зависели жизни и исход боевых действий.»

Но коррективы в планы Шиловского внесла Первая мировая. В чине подпоручика лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, входившей в состав 1-й гвардейской дивизии, он отправляется на фронт. Примечательно, что возглавлявший дивизию генерал-лейтенант Владимир Аполлонович Олохов в 1918 году добровольно вступил в РККА, а подчинённый ему комбриг генерал-майор – на 1914-й – Леопольд Фридрихович Бринкен дрался на стороне белых. И таких примеров – пруд пруди.

Евгений принимал непосредственное участие в боях. Опять же, несколько забегая вперёд, замечу, что он не оставил воспоминаний – на них в его плотном графике попросту не оставалось времени. Но офицер вёл подробный дневник, на страницах которого критиковал вышестоящее начальство за чрезмерные потери и подчас неграмотное проведение операций. О том же, как сражался Шиловский, свидетельствует Георгиевское оружие, которого он был удостоен за бои под Ломжей. В ходе них, к слову, в плен попал поручик Михаил Тухачевский.

Об ожесточённости тех боёв предельно лаконично и точно высказался один из будущих лидеров российской контрреволюции и в ещё более далёком будущем фашистский прихвостень генерал-майор Петр Краснов:

«Шли страшные бои под Ломжей. Гвардейская пехота сгорала в них, как сгорает солома, охапками бросаемая в костер.»

Приведённая цитата подтверждает обоснованность критики Шиловским действий командования.

По долинам и по взгорьям


Далее Евгения Александровича ждала служба на штабных должностях: соответственно обер-офицера для поручений 36-го армейского корпуса и старшего адъютанта 43-й пехотной дивизии. В 1915 году он вновь вернулся в академию: видимо, в высших военных кругах осознали явный дефицит подготовленных начальников от командарма и выше, ибо подготовка офицеров тактического звена стояла в императорской армии на высоком уровне. Вот их-то, видимо, и хотели продвинуть.

Академию Евгений Александрович закончил в 1917 году. После Февральской революции, в условиях развала армии, Шиловский служил помощником старшего адъютанта отделения генерал-квартирмейстера штаба 11-й армии генерал-лейтенанта Михаила Промтова – позже участника Белого движения. После Октября – демобилизация, ну а далее выбор – не только карьеры, но и судьбы; выбор, который встал перед десятками тысяч русских офицеров. Никто из них не догадывался, что оный кого-то приведёт на чуждые им улицы Парижа и других иностранных городов, заставит, дабы прокормить семью, в лучшем случае таксовать.

Ну а кто-то по разным совершенно мотивам останется на Родине, разделив с ней и радости, и беды, и славу сокрушителей фашизма. Именно к такой категории русского офицерства и относится Шиловский: в августе 1918 года он, по его собственным словам, добровольно вступил в Красную армию – в непростое время, когда на счету Советской Республики было больше военных поражений, нежели побед. И многие, что внутри России, что за её пределами, не были уверены в способности большевиков выиграть Гражданскую войну. Да они бы и не выиграли, если бы не подобные Евгению Александровичу военспецы.

Видимо, в военных кругах Шиловский стяжал определённую известность, во всяком случае, по рекомендации бывшего полковника Николая Соллогуба Евгений был переведён в Москву, оттуда его путь лежал на Украину, где он занимал должность начальника Полевого штаба народного комиссариата по военным делам Украины. С кем ему только не приходилось сражаться: и с петлюровцами, и с различными, наводнившими степи бандами, и с деникинцами.

Но что более важно: Шиловский занимался строительством регулярной Красной армии на Украине. При этом его противники так, по сути, и не вышли за рамки добровольчества, о чём позже с горечью писал один из лучших военачальников Вооруженных сил Юга России генерал-майор Борис Штейфон.

После расформирования Полевого штаба Евгений Александрович был отозван в Москву и в октябре 1919 года получил назначение в штаб 16-й армии Западного фронта, которую вскоре упомянутый выше Соллогуб и возглавил. Впрочем, не всё складывалось гладко во взаимоотношениях Шиловского с новой властью: в августе 1919-го он был арестован ВЧК. Обвинение: связь со Всероссийским национальным центром. Существовала такая подпольная организация. Одним из её руководителей был известный деятель кадетской партии Николай Астров – сподвижник тяготевшего к либерализму генерал-лейтенанта Антона Деникина и член созданного в возглавляемых им Вооруженных силах Юга России Особого совещания.

Трудно сказать, насколько в тот период разделял – и разделял ли вообще – Шиловский буржуазно-либеральные взгляды. Думаю, ответ здесь скорее отрицательный. Ибо в дальнейшем он показал себя всецело преданным военной науке человеком, который вряд ли стал бы тратить драгоценное время на поддержку и изучение соответствующих идей, к тому же в глазах немалой части офицерства ассоциировавшихся с непопулярным в их среде Временным правительством. Словом, я считаю, что ВЧК арестовала Шиловского либо по надуманному предлогу, либо ошиблось, либо просто перестраховывалось.

Надо также понимать: в августе 1919-го армии Деникина наступали на Москву и добились серьёзных успехов, поэтому вопрос о выявлении и ликвидации контрреволюционного подполья стоял для ВЧК на повестке дня под номером один. Быть может, и после освобождения большевики не в полной мере доверяли Евгению Александровичу: обратите внимание, что он получил назначение на сравнительно спокойный в тот период Западный фронт, тогда как именно в октябре развернулось встречное сражение между красным Южным фронтом, с одной стороны, и Добровольческой, и Донской белыми армиями – с другой. И чаша весов колебалась. Соответственно, пребывание там талантливого генштабиста видится более уместным.

Но тут есть ещё один момент – правда, я не берусь утверждать, что он связан с арестом Евгения. Его младший брат Михаил жил в Лебедянском, который оказался в зоне действий 4-го Донского корпуса генерал-лейтенанта Константина Мамонтова, осуществлявшего в августе 1919-го свой знаменитый рейд. И Михаил то ли был уведён казаками насильно, то ли ушёл с ними добровольно – сейчас невозможно ответить на этот вопрос со стопроцентной точностью. О дальнейшей судьбе его ничего не известно.

Кто его знает: может, исчезновение Михаила во время мамонтовского рейда дало чекистам повод подозревать его брата, красного командира, в сочувствии белым, и они опасались его возможной конспиративной связи с деникинцами. Да и случаи перехода военспецов на сторону противника, увы, не были единичны.

Мыслители и стратеги


Но, сочувствуя Михаилу, можно только порадоваться за Евгения, жизнь и военный талант которого, без преувеличения, были необходимы молодой тогда Красной армии. После освобождения под подозрением он если и оставался, то недолго – и началось, как принято говорить, стремительное его восхождение по служебной лестнице: в апреле он принимает командование над ставшей ему родной 16-й армией, при этом стоит заметить, что несмотря на существенный опыт штабной работы, Шиловский, до этого никогда не командовавший даже батальоном, справился, обретая опыт в боях с польскими войсками и бандами Станислава Булак-Булаховича.

После расформирования 16-й армии, в 1922-м, Евгений Александрович в основном на преподавательской работе, совмещая оную с военно-научной деятельностью; благо и материала, и пищи для размышлений хватало – за каких-то семь лет Россия пережила три войны: Первую мировую, Гражданскую и Польскую.

Евгений Александрович пишет работу, посвящённую операциям 16-й армии против польских войск, а в 1930-е годы читает в стенах академии лекции по оперативному искусству. Мне представляется важным его анализ боевых действий именно с регулярной польской армией. Ибо изучение Гражданской войны – где линия фронта носила весьма условный характер, где оказалась высока роль терявшей своё значение в XX веке конницы, где происходило увлечение партизанщиной – могло у исследователя сформировать не совсем верные представления о характере боевых действий будущего.

А вообще, то было насыщенное в военной среде время. Именно на рубеже 1920-1930-х годов Константин Калиновский и Владимир Триандафилов работают над созданием бронетанковых войск, много размышляя об их роли в современной войне; один из творцов теории глубокой операции Георгий Иссерсон пишет свой труд «Эволюция оперативного искусства». Он также преподавал в академии. И позже один из известных генштабистов Великой Отечественной генерал армии Сергей Штеменко вспоминал:

«Особой любовью слушателей пользовались Шиловский, Иссерсон, Медиков. Слушать их лекции, блестящие по форме и отличавшиеся глубоким идейным и научным содержанием, было для нас истинным наслаждением.»

И если с Иссерсоном Шиловский преподавал в стенах академии, то с Триандафиловым служил в одном Московском военном округе, будучи с 1928 по 1931 год его начальником штаба, а Владимир Кириакович – комкором.

Модернизация РККА, развитие современных видов вооружений поставили на повестку дня вопрос о совершенствовании оперативных методов ведения войны, о новых формах взаимодействия на поле боя бронетанковых войск и стрелковых соединений. Откликом на поставленную проблему стала работа Шиловского «Операция», опубликованная буквально накануне Второй мировой – в 1938 году.

Заслуги Евгения Александровича в деле военного строительства были по достоинству оценены и в 1940-м: ему присваивается воинское звание генерал-лейтенант. В августе 1941 года Шиловский возглавил Академию Генерального штаба и в октябре получил задачу: оперативно подготовить и провести эвакуацию академии в Уфу, перестроив учебную программу, заточенную на ускоренный выпуск командиров. Причём выпускники должны были понимать, что представляют собой новые формы войны, демонстрируемые вермахтом.

Шиловский напряжённо работает над обобщением данного опыта, неоднократно выезжает на фронт. Неудивительно, что именно из-под его пера вышел первый в СССР труд, посвящённый битве под Москвой. Не стоит думать, что его работа носила исключительно кабинетный характер. География посещённых им фронтов впечатляет: Западный, Брянский, Центральный, Прибалтийский.

После войны Евгений Александрович продолжал преподавать и работать над обобщением опыта Великой Отечественной. Он умер, будучи начальником кафедры в Академии Генштаба, в своём служебном кабинете 27 мая 1952 года.

И в завершение: если у соотечественников упоминание Красной армии будет ассоциироваться в первую очередь с такими, как Шиловский, а не Тухачевский, то это станет зримым свидетельством правильных акцентов в нашей исторической памяти.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. bya965 Звание
    bya965
    +5
    Сегодня, 04:36
    Мир тесен, очень интересная статья.
    И в завершение: если у соотечественников упоминание Красной армии будет ассоциироваться в первую очередь с такими, как Шиловский, а не Тухачевский, то это станет зримым свидетельством правильных акцентов в нашей исторической памяти.

    Рекомендую статью "ЦАРСКИЕ АДМИРАЛЫ - ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ" моего покойного друга
    https://cont.ws/@bya965/736983
    1. Игорь Ходаков Звание
      Игорь Ходаков
      +2
      Сегодня, 04:46
      Благодарю. Рекомендуемую Вами статью прочту обязательно.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 04:58
    Ну а кто-то по разным совершенно мотивам останется на Родине, разделив с ней и радости, и беды, и славу сокрушителей фашизма
    Выбор был трудный, но правильный !
  3. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 05:05
    А их усадьба, по мнению ряда исследователей, в своё время дала название городу Шилово – ныне райцентру Рязанской области.

    А еще он подчеркивал, что ударение в его фамилии приходится на первый слог, шИловский. Это подчеркивало русское происхождение фамилии, в отличии от польского.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 07:06
      ударение в его фамилии приходится на первый слог, шИловский. Это подчеркивало русское происхождение фамилии
      ШИловский, скорее, английское произношение. Русское произношение, вероятно, будет ШиловскОЙ
  4. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +1
    Сегодня, 05:09
    С интересом прочитал статью. В моём понимании польская компания с походом армии Тухачевского на Варшаву и последующее "чудо на Висле" - неотъемлемая часть Гражданской войны. Но если следовать логике, и Советская Россия, и Польша к 2020 году уже были независимыми странами и рассматривать это как войну граждан одного государства нельзя, так что готов согласится с автором статьи.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 05:21
    «Шли страшные бои под Ломжей. Гвардейская пехота сгорала в них, как сгорает солома, охапками бросаемая в костер.»

    Это цитата из воспоминаний полковника лейб-гвардии Финляндского полка Дмитрия Ходнева.
  6. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +4
    Сегодня, 05:30
    Снова автор выбил почву из под ног у тех, кто вопит о том, что красные офицеров РИА вешали, расстреливали,топили и уничтожали как могли десятками тысяч.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 07:08
      Снова автор выбил почву из под ног у тех, кто вопит о том, что красные офицеров РИА вешали, расстреливали,топили
      Об этом вопит только недобитая тов. Сталиным либерасня
    2. kor1vet1974 Звание
      kor1vet1974
      0
      Сегодня, 08:06
      Подождите, автор еще сериал про Врангеля не дописал,думается,там он коснется этой темы.. smile
  7. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 05:39
    "Хождение по мукам" ...первая версия особенно классный фильм...даже странно как цензура пропустила такие фразы беляков...типа Огонь!!!...по товарищам.
    Впервые тогда я увидел белогвардейцев такими же людьми как коммунисты...убежденные в своей правоте и с такими же человеческими страстями и пороками.
    Воистину народ России оказался разделён по политическим и классовым линиям...и до сих пор эта линия раздела видна в нашем народе.
    1. kor1vet1974 Звание
      kor1vet1974
      +3
      Сегодня, 08:04
      "Хождение по мукам" ...первая версия
       Первая версия ..это трехсерийный фильм, снятый режиссером Рошалем в 50-е годы, вторая версия ,13 серий, снятая в 1977 году Ордынским,третья снятая в 2017 не знаю кем трейлер посмотрел с меня хватило..
  8. Konnick Звание
    Konnick
    +6
    Сегодня, 05:39
    Шиловский, будучи уже генерал-лейтенантом, подал заявление в партию в октябре 41-го, в самые трудные дни обороны Москвы. Это многое говорит об этом человеке. А его сын, как и многих из высшего руководства, воевал на фронте
    .
  9. Konnick Звание
    Konnick
    +8
    Сегодня, 06:03
    Цитата: Леха с Андроида.
    Хождение по мукам" ...первая версия особенно классный фильм

    Мне больше нравится сериал 1977 года, Ю.Соломин, М.Ножкин, И.Алферова С.Пенкина, а уж Лев Дуров с монологом полковника Тетькина это что-то. Кстати в антисоветском сериале 2017 года, снятого по заказу минкульта, этот могнолог отсутствует физически и вообще там от А.Н. Толстого ничего нет.
    1. С.З. Звание
      С.З.
      0
      Сегодня, 07:49
      Да, диалог не потерял своего значения и сегодня.

      Разве что в романе полк погиб не "от огня собственной артиллерии", а "на проволоке".

      Фильм, согласен, превосходный. Как и роман.
  10. Кариб Звание
    Кариб
    +1
    Сегодня, 06:30
    Спасибо. Интересно было прочитать, неизвестные страницы о неизвестных героях.
  11. parusnik Звание
    parusnik
    +1
    Сегодня, 06:35
    Да они бы и не выиграли, если бы не подобные Евгению Александровичу военспецы.
    Триандафилов, вышел из прапорщиков,военного времени,дослужился до штабс-капитана, до того как закончил учительскую семинарию,Академию ГШ окончил в 1919 году,Иссерсон,из семьи врача,как и Триандафилов,в военное время окончил школу прапорщиков. И таких вот выходцев из народа,офицеров военного времени,в Красной Армии,было предостаточно,многие пошли туда по велению сердца,такую армию было трудно победить..
  12. Ольгович Звание
    Ольгович
    -3
    Сегодня, 06:57
    кого-то приведёт на чуждые им улицы Парижа и других иностранных городов, заставит, дабы прокормить семью, в лучшем случае таксовать.

    Ну а кто-то по разным совершенно мотивам останется на Родине, разделив с ней и радости, и беды, и славу сокрушителей фашизма.


    Беды они получили и полной ложкой, как и их семьи. К началу ВОВ из сотен тысяч царских офицеров
    в рядах армии оставалось лишь несколько сот бывших офицеров
    С.Волков "Трагедия русского офицерства"

    Основная масса оставшихся в СССР офицеров была безжалостно брошена в лагеря , уничтожена (см. "Трагедия русского офицерства" ).

    Уехавшие , в основном , сохранили и обеспечили свои семьи и их достойную жизнь.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      -1
      Сегодня, 07:13
      Уехавшие , в основном , сохранили и обеспечили свои семьи и их достойную жизнь.

      Мы решили перебраться за кордон
      Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон.
      Чтобы с ветреной кокеткой пить вино,
      А с блондинкой иль с брюнеткой - все равно.
      Се тре бьен, ведь лучше кстати, чем стареть
      У красавицы в объятьях умереть
      Надо к счастью быть поближе и любви
      Не в России, так в Париже,
      Се ля ви!
    2. tatra Звание
      tatra
      +1
      Сегодня, 07:28
      И естественно ,Вы не способны доказать цифрами и фактами ,что сотни тысяч офицеров царской армии ,перешедших в Красную армию ,были уничтожены коммунистами . А Волков -антисоветчик ,а от антисоветчиков бесполезно ждать правды и объективности .
  13. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 07:33
    Цитата: Голландец Михель
    ШИловский, скорее, английское произношение. Русское произношение, вероятно, будет ШиловскОЙ

    Нет, именно шИловский, по родовому городу Шилово.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:41
      Нет, именно шИловский, по родовому городу Шилово.
      Принимается!
  14. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 07:45
    Спасибо Автору, интересная статья.

    Роман читал несколько раз, настоящая энциклопедия своего времени, наподобие "Войны и мира" или "Тихого Дона".

    Однако между прототипом и героем романа есть существенная разница - Рощин пошел в Добрармию и некоторое время искренне и эффективно убивал большевиков - до полного морального истощения. Только позднее оказался на стороне красных - скорее, случайно, в отличие от выбора Телегина.
    1. kor1vet1974 Звание
      kor1vet1974
      0
      Сегодня, 07:56
      скорее, случайно, в отличие от выбора Телегина.
       Случайность,итог закономерности.
  15. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 07:56
    Цитата: Ольгович
    Беды они получили и полной ложкой, как и их семьи. К началу ВОВ из сотен тысяч царских офицеров
    в рядах армии оставалось лишь несколько сот бывших офицеров
    С.Волков "Трагедия русского офицерства"

    Основная масса оставшихся в СССР офицеров была безжалостно брошена в лагеря , уничтожена (см. "Трагедия русского офицерства" ).

    Да, были репрессии, конечно не основная масса, но они коснулись в основном тех бывших офицеров, которые тесно общались с Троцким, были бывшими эсерами как Юрий Саблин, который разгромил казаков Каледина и лезли в политику, что военным делать не надо. А такие как Карбышев, вступил в партию в 38-м, Говоров, колчаковец, вступил в 42-м, тот же Шиловский в 42-м. Про генерал-лейтенанта Шапкина( тоже бывший колчаковец) не знаю. На Новодевичьем много лежит бывших царских генералов, потом советских, причем беспартийных, по-моему на 5-м участке.
    А репрессии, расскажу. Шиловский жил в одном доме с Уборевичем и Гамарником. Сестра Елены Сергеевны, с мужем , жила вместе с с ними, квартира позволяла. Она работала вместе с мужем во МХАТЕ, была секретарем Немировича-Данченко. Хоть Елена Сергеевна и описала живописно свое знакомство с Булгаковым в 29-м году, но по факту это произошло раньше, на капустниках, которые проводила активная Елена Сергеевна, скучающая по богемной жизни, когда Шиловский уезжал в командировки, так вот эти вечеринки, где заводилой был Михаил Булгаков, завсегдатаями были Уборевич и Гамарник, пару этажей спуститься. Довеселились, конечно, они не были немецкими шпионами, но их развесёлый образ жизни поспособствовал их судьбе.
    Вы бы еще пожалели "жертв" послевоенных репрессий. Шиловский присутствовал как понятой при обыске и потом возмущался — когда наглядно столкнулся с послевоенным генеральским мародерством.
    Арестовывали соседа, очень крупного военного, Шиловского пригласили понятым, он вернулся пораженный: открыли рояль — а там золото, драгоценности...
    С брезгливостью повторял: как же можно? Существует же офицерская честь!
  16. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:18
    Уехавшие , в основном , сохранили и обеспечили свои семьи и их достойную жизнь.

    Что можно назвать достойной жизнью? Достаток или Достоинство? С точки зрения Ольговича достаток.
    А вспомните слова бывшего царского генерала Бонч-Бруевича -
    «Суд истории обрушится не на нас, оставшихся в России и честно исполнявших свой долг, а на тех, кто препятствовал этому, забыв интересы своей Родины и пресмыкаясь перед иностранцами, явными врагами России в ее прошлом и будущем»
    Пророческие слова, особенно сейчас
  17. Александр Куксин Звание
    Александр Куксин
    -1
    Сегодня, 08:29
    Безусловно отличная статья и такие статьи весьма полезны, так как показывают русское офицерство со всех сторон. К недостаткам могу отнести к стенаниям, сожалениям по судьбам русских офицеров за рубежом. Для исследования того времени это, как говорили на флоте - гаф. Тем более и за рубежом офицеры в Париже создали великолепную службу такси, которая вызвала недовольство французских таксистов что правительство вынуждено было уволить всех русских. Достойно представили себя в войнах Южной Америки.
    Если автор ссылается на Андрея Ганина, то должен знать, массового добровольного вступления в красную армию русского офицерства не было. Если и были, то это были офицеры разночинцы и то далеко не все. Ибо стать офицером вышедшим из простого сословия было мечтой многих.
    Если уж говорить о сожалении, то уж о судьбе русских офицеров на своей Родине. Тех кто не захотел воевать со своим народом ни на стороне белых, ни на стороне красных ждала впоследствии регистрация и соответствующие последствия. И таких было большинство. По указанию Ленина действовал и институт заложничества, когда семьи русских офицеров брали в заложники и заставляли их служить в Красной армии. Ну и голод... Жить то как-то надо, кормить семью.
    Ну и наконец, когда офицеры в Красной армии стали оттеснять *красных героев...* от постов в армии, то возникло дело *Весна*.
    Когда смотришь на героев Хождения по мукам или первые серии Государственная граница, то возникает мысль, какая судьба их ждёт в будущем. Может такая как в книге, а не в фильме *Офицеры*...
    А статья отличная! Могу, для тех кто всерьез интересуется русским офицерским корпусом, найти
    *Вместе с Карбышевым. Воспоминания русского офицера*, автор Догадин, русский офицер, один из строителей Брестской крепости. Его воспоминания нашел в РГА, потом неоднократно выкладывал. Там очень хорошо описан быт русского офицера.
    И ещё... Комментарии в мой адрес типа *сам д...к * выкладывать не стоит. Я не обращаю на них внимания, как и ваши минусы.