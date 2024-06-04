«Вадим Рощин» из Генерального штаба РККА

О герое и прототипе

Офицеры на перепутье

«Годы учебы являлись серьезным испытанием для слушателей академии, учебный курс которой был достаточно труден, а программа перегружена. Однако это, на наш взгляд, являлось достаточно оправданным. Ведь от полученных слушателями навыков, зависели жизни и исход боевых действий.»

«Шли страшные бои под Ломжей. Гвардейская пехота сгорала в них, как сгорает солома, охапками бросаемая в костер.»

По долинам и по взгорьям

Мыслители и стратеги

«Особой любовью слушателей пользовались Шиловский, Иссерсон, Медиков. Слушать их лекции, блестящие по форме и отличавшиеся глубоким идейным и научным содержанием, было для нас истинным наслаждением.»