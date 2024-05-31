Украинское подполье: Киев вводит негласный запрет на смену места жительства мужчинами призывного возраста
Украина превращается в полностью закрытую страну, выезд из которой для мужчин призывного возраста связан очень большими трудностями. Но киевской хунте оказалось этого мало, для ограничения перемещений будущих «защитников» вводится запрет на смену места жительства и пребывания. Об этом сообщает херсонское подполье.
Хунта ввела запрет на смену региона проживания мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, пока неофициально, но в ближайшее время может выйти соответствующий указ нелегитимного президента. На данный момент для силовых ведомств вышел циркуляр, предписывающий задерживать всех украинцев призывного возраста, пытающихся сменить регион проживания. Документ направлен в нацполицию, территориальные центры комплектации и т. д. Задержанных мужчин следует доставлять в ТЦК с последующей отправкой на передовую.
- приводит РИА Новости слова представителя подполья.
Одновременно возросли и суммы «откупа» за временную отсрочку от призыва. Например, на подконтрольной Киеву части Херсонской области, откуда выгребают всех мужчин, чтобы избежать мобилизации на некоторое время, нужно заплатить 10 тысяч долларов.
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