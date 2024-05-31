Украинское подполье: Киев вводит негласный запрет на смену места жительства мужчинами призывного возраста

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Украинское подполье: Киев вводит негласный запрет на смену места жительства мужчинами призывного возраста

Украина превращается в полностью закрытую страну, выезд из которой для мужчин призывного возраста связан очень большими трудностями. Но киевской хунте оказалось этого мало, для ограничения перемещений будущих «защитников» вводится запрет на смену места жительства и пребывания. Об этом сообщает херсонское подполье.

Хунта ввела запрет на смену региона проживания мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, пока неофициально, но в ближайшее время может выйти соответствующий указ нелегитимного президента. На данный момент для силовых ведомств вышел циркуляр, предписывающий задерживать всех украинцев призывного возраста, пытающихся сменить регион проживания. Документ направлен в нацполицию, территориальные центры комплектации и т. д. Задержанных мужчин следует доставлять в ТЦК с последующей отправкой на передовую.



Силовики, правоохранители и тцкшники, дежурящие на административных границах между областями Украины, получили специальный циркуляр, предписывающий им задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион пребывания. Даже не покинуть Украину, об этом сейчас в принципе и речи быть не может, а проехать из, например, Херсона в Николаев.

- приводит РИА Новости слова представителя подполья.

Одновременно возросли и суммы «откупа» за временную отсрочку от призыва. Например, на подконтрольной Киеву части Херсонской области, откуда выгребают всех мужчин, чтобы избежать мобилизации на некоторое время, нужно заплатить 10 тысяч долларов.
23 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 07:59
    «Киев вводит негласный запрет на смену места жительства мужчинами призывного возраста» —

    — Место жительства свидомого мужчины призывного возраста - окоп ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +7
      Сегодня, 08:00
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Киев вводит негласный запрет на смену места жительства мужчинами призывного возраста» —

      — Место жительства свидомого мужчины призывного возраста - окоп ...

      Пусть одновременно введут запрет на смену пола. Для Украины становится очень актуальным.
      1. kromer Звание
        kromer
        +4
        Сегодня, 08:12
        Цитата: Zoldat_A
        Пусть одновременно введут запрет на смену пола. Для Украины становится очень актуальным.


        Ну женские роты уже появились в ВСУ. Пока добровольцы. Ещё год - два и по могилизации баб забирать будут. Всё к этому идёт.
        Так что смена пола не поможет.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 08:23
          Цитата: kromer
          Ну женские роты уже появились в ВСУ. Пока добровольцы.
          Вот и я о том - им пока выезжать разрешают. Пока их военкомы не отлавливают. Так что шанс есть. Чик ножницами - и сбылась майданная мечта, живи в Европе... laughing
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 08:31
          Цитата: kromer
          Так что смена пола не поможет.

          И мировое сообщество ЛГБТ здесь не поможет.
      2. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        +5
        Сегодня, 08:30
        Я не понял...
        А как же "безвиз"?
        Как теперь xoxлы призывного возраста будут ездить в Вену каву пить?
        Или сразу по вене пускать будут?..
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +4
          Сегодня, 08:35
          Цитата: Пауль Зиберт
          Как теперь xoxлы призывного возраста будут ездить в Вену каву пить?
          Не надо в Вену ездить туда-сюда, чтобы в Венской опере каву пить. Ножницами чик - и ехай в Вену насовсем. Правда, не знаю, как насчёт кавы в Венской опере - скорее всего, туалеты мыть...
          Но, в целом, за что скакали на Майдане - то и получили.
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 08:03
      Дожить в окопе до шестидесяти получится не у многих.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +2
        Сегодня, 08:09
        «Дожить в окопе до шестидесяти получится не у многих» —

        — "Дожить смогут не только лишь все,мало кто сможет дожить" ...
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:29
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Место жительства свидомого мужчины призывного возраста - окоп ...

      ТЦК - окоп - могила.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 09:16
        ТЦК - окоп - могила.
        ...с могилой не у всех, точнее не у в сех а не у каждого, в основном канава , причём по типу общаги
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +7
    Сегодня, 08:16
    Надо признать: англосаксы создали идеальное тоталитарно- рабовладельческое государство в центре Европы в 21ом веке. А создали они его с помощью алчности и зависти самого народа. То, над чем смеялись в мирное время, типа: Микола, шо тебе надо для счасья? Шоб у соседа корова здохла...., в военное приобрело зловещий оттенок. Если я в ВСУ и запачкал руки в крови, то надо и соседа туда затащить. Другие, просто "рубят бабки" на крови. Короче- сгорел сарай, гори и хата. Конченная нация.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:22
      [/quote][quote=Южноукраинец]Конченная нация.[/quote]

      [quote]Сказал, что не нужно жалеть о гниющем трупе (это его дословное выражение, только переведенное на русский язык).
      И еще сказал, что эти земли пропитаются трупным запахом, и еще долго народ будет помнить его, со страхом рассказывая своим потомкам о погибшей стране, в которой один народ, не помнящий родства, решил покорить другой. Тот, от которого сам пошел.
      [/quote][quote=Южноукраинец]Конченная нация.[/quote]
      Молььфар Нечай
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        0
        Сегодня, 09:06
        А вообще это он про кого, так-то мы покорять их не собираемся
  3. deathtiny Звание
    deathtiny
    +3
    Сегодня, 08:22
    Об этом сообщает херсонское подполье

    это тамошнее "подполье" как неуловимый Джо... ))
    ну кринж лютый читать...
    хотя... Зе-команда не стесняется травить такую же кринжовую чушь про "русский корпус" или собирать "российскую оппозицию во Львове"...
    наши пока остатки стыда не потеряли, хотя бы не показывают "подпольщиков" ))
  4. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 08:28
    Похоже на выдумку. На Украине очень вольно относятся к прописке, там предостаточно таких, которые длительное время живую в одном месте, а прописаны совсем в другом.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 09:05
      Ну так эти изменения и сделаны для того, чтобы больше такого не происходило. Теперь заставят работодателей информировать ТЦК о найме работников без местной прописки.
  5. polinet Звание
    polinet
    +1
    Сегодня, 08:42
    Цитата: kromer
    Цитата: Zoldat_A
    Пусть одновременно введут запрет на смену пола. Для Украины становится очень актуальным.


    Ну женские роты уже появились в ВСУ. Пока добровольцы. Ещё год - два и по могилизации баб забирать будут. Всё к этому идёт.
    Так что смена пола не поможет.

    Скоро всё закончится - ресурсы всу - не бесконечны, кадровая армия вся уничтожена, всё имевшееся от советского наследия - полностью уничтожено. Сейчас в оперативном режиме уничтожается всё что поступает в реальном времени. Мобилизуй - не мобилизуй всё равно получишь -тот же результат, вопрос только во времени. По-хорошему от границы неплохо было бы отрезать окраину, но это скорее всего чуть позже, когда наша армия разгромит текущие подразделения всу.
    1. kebeskin Звание
      kebeskin
      0
      Сегодня, 08:56
      Натренировать, натренируют еще вновь мобилизованых. На худой коннец отловят европейских бегунков и пошлют в окоп.
      Биореактор еще долгое время будет работать.
      Деньги и техника на войну предоставляется западом активно.
      Судя как враг сопротивляется об уничтожении кадровой армии, пока говорить преждевременно.
      Если бы там были неумелые войны то почему мы не так активно продвигаемся.
    2. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 09:02
      Наши ресурсы тоже, а пополнять мы их почему-то не хотим.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:59
    Порошенко с помпой на сцене открывал дверь в Европу, Зеленский пытается заколотить ее ржавыми гвоздями оставив для себя щель для силового вытаскивания уехавших. Мало того он еще и на внутренние двери замки вешает.
    Вот она настоящая "европейская свобода", за которую так долго скакали. И доскакались.
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 09:01
    Они ввели крепостное право?!
    1. Tochilka Звание
      Tochilka
      0
      Сегодня, 09:07
      судя по новостям практически да. осталось ввести бирки на одежду, номер на руке и кольцо в нос. доскакалась вторая франция.