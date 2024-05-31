Доказавший свою эффективность в зоне СВО «народный» FPV-дрон «Упырь» пошёл в серию
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Разработанный в Свердловской области в инициативном порядке FPV-дрон «Упырь» пошел в серию и начал массово поставляться военным в зоне СВО. Как сообщил представитель компании-производителя, беспилотник используют бойцы подразделений ЦВО.
FPV-дрон «Упырь», доказавший свою эффективность в зоне СВО, запущен в серийное производство. Этому помог полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Кроме запуска серийного производства, также налажена работа специального учебного центра, в котором проходят обучение операторы FPV-дронов.
Мы получили существенную поддержку от полпреда в УрФО Владимира Владимировича Якушева. Благодаря поддержке полпредства дроны пошли в войска Центрального военного округа, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции
FPV-дрон «Упырь», прозванный «народным», применяется в зоне СВО с мая прошлого года, этот беспилотник был разработан в инициативном порядке и прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях. Небольшой дрон способен нести заряд от РПГ-7 или другие совместимые по весу взрывные устройства, в том числе кустарного производства, и поражать бронетехнику противника, включая тяжелую. Именно с помощью этого беспилотника были поражены некоторые американские танки Abrams под Бердычами на Авдеевском направлении.
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