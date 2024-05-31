Доказавший свою эффективность в зоне СВО «народный» FPV-дрон «Упырь» пошёл в серию

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Доказавший свою эффективность в зоне СВО «народный» FPV-дрон «Упырь» пошёл в серию

Разработанный в Свердловской области в инициативном порядке FPV-дрон «Упырь» пошел в серию и начал массово поставляться военным в зоне СВО. Как сообщил представитель компании-производителя, беспилотник используют бойцы подразделений ЦВО.

FPV-дрон «Упырь», доказавший свою эффективность в зоне СВО, запущен в серийное производство. Этому помог полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Кроме запуска серийного производства, также налажена работа специального учебного центра, в котором проходят обучение операторы FPV-дронов.



Мы получили существенную поддержку от полпреда в УрФО Владимира Владимировича Якушева. Благодаря поддержке полпредства дроны пошли в войска Центрального военного округа, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции

— приводит ТАСС слова представителя разработчика.

FPV-дрон «Упырь», прозванный «народным», применяется в зоне СВО с мая прошлого года, этот беспилотник был разработан в инициативном порядке и прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях. Небольшой дрон способен нести заряд от РПГ-7 или другие совместимые по весу взрывные устройства, в том числе кустарного производства, и поражать бронетехнику противника, включая тяжелую. Именно с помощью этого беспилотника были поражены некоторые американские танки Abrams под Бердычами на Авдеевском направлении.
24 комментария
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +5
    Сегодня, 08:37
    Вот пример для подражания когда из множества частных инициатив на поток ставится хорошо работающий образец. Это надо продолжать и способствовать в дальнейшем.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 08:42
      Считаю, что сейчас не время чинить препятствие всякими проверками чиновников до запуска изделия в серию, все что приносит пользу на фронте имеет право на производство в ускоренном режиме, да хоть из кружка юных техников.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 08:57
        «Всё что приносит пользу на фронте имеет право на производство в ускоренном режиме» —
  2. polinet Звание
    polinet
    +1
    Сегодня, 08:37
    Отлично. Всё для победы.
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    -1
    Сегодня, 08:39
    Народный, в смысле гранаты РПГ, которую сделал ещё советский народ, а моторчики, аккумуляторы, контроллеры и прочая, китайский народ? Тогда мой автомобиль собранный из корейского машинокомплекта в Ижевске, выходит тоже народный!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:40
      да, там китайские комплектующие в основном. кроме контроллера.
    2. Vrotkompot
      Vrotkompot
      +5
      Сегодня, 08:41
      Народный, потому что изначальное финансорование проекта осуществлялось за счет добровольных народных взносов, а не за счет коррумпированных схем МО.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 08:43
        Извините, но это наша посконная традиция ещё с "России которую мы потеряли". При царе-батюшке, один военный министр своей куртизанке украшений купил вместо одного или двух броненосцев для отечества.
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +2
          Сегодня, 08:47
          Цитата: Копчёный
          При царе-батюшке, один военный министр своей куртизанке украшений купил вместо одного или двух броненосцев для отечества.

          «А у вас негров линчуют» laughing
        2. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +3
          Сегодня, 08:55
          Цитата: Копчёный
          Извините, но это наша посконная традиция

          Не так давно был случай:
          Сотрудники Следственного комитета в ходе обыска 13-комнатной квартиры экс-чиновницы Министерства обороны Евгении Васильевой — фигурантки уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью ведомства — изъяли 1,5 тыс. ювелирных изделий на сумму в несколько миллионов долларов, сообщает

          И экс-министра чуть ли не героем сделали...
          1. Б-15 Звание
            Б-15
            +1
            Сегодня, 09:16
            Я не защищаю Сердюкова.
            Но.
            Часть денег, которые пошли на модернизацию нашей армии и производства именно он набрал зачищая генералитет и МО.
            Методы не всегда оправданные, но результат по подъёму оборонных предприятий на лицо.
    3. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +4
      Сегодня, 08:54
      Народный, в смысле гранаты РПГ, которую сделал ещё советский народ, а моторчики, аккумуляторы, контроллеры и прочая, китайский народ?

      Конкретно моторчики вроде как у нас делать научились, тут главное начать и не тормозить ни перед чем. Надо воровать - воруйте. Сам китай тоже с великов начинал не так давно.
    4. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 08:55
      Сейчас и электромоторчики уже наши делают. Из китайского только контроллеры
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +2
        Сегодня, 08:56
        Так выше пишут обратное. Где правда то?
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 08:59
          Ну если ещё и контроллеры наши то.... Получается там нет китайского. Хотя в таком количестве в каком они требуются и вовсе вперемешку может быть. Я просто точно знаю что наши электромоторчики производят. А какие ставят... request
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            +1
            Сегодня, 09:04
            Вот опять. Слово производить несёт в себе определённы смысл. Производить что то в полном цикле, даже тот же электромоторчик, или из импортных комплектующих/материалов.
            Я пишу всё это не из злорадства. Просто нужно понимать, что всё равно должно быть полностью своё до последней пуговицы. Но тут уже нюансы капитализма начинаются.
            1. Irokez Звание
              Irokez
              0
              Сегодня, 09:26
              Вы максималист товарищ. Даже в СССР завозили станки из-за границы хотя и своё станкостроение было, электронику и персоналки завозили хотя и свои делали, пшеницу из Канады получали хотя и сами выращивали. И много чего ещё.
              Полностью произвести всё у себя не получится ибо количество населения в России да и в СССР на порядки меньше мирового количества населения и соответственно на порядки меньше возможностей по производству и потенциалу.
              А Вы всё заладили, что мы должны весь мир перегнать во всём - это просто нереально и фантастично такое слышать от фантаста.
        2. dauria Звание
          dauria
          +1
          Сегодня, 09:19
          Так выше пишут обратное. Где правда то?

          Да нигде . Моторчик сделать ещё можно - там по большому счёту нет ничего из "нано" - неподвижные три обмотки звездой и наружный ротор из дюраля с постоянными магнитами на паре подшипничков . Но к каждому нужен регулятор оборотов ( небольшая плата с микроконтроллером и мостом из шести разноканальных полевых транзисторов ) . Полётный контроллер сами не сварганим , МЭМС гироскопы и бытовые микроконтроллеры у нас не делают . А китайский в сборе готовый дешевле , чем элементы россыпью закупать . И движок , и винты , и платы , и камеру FPV c передатчиком . И пульт и очки FPV . Даже раму - один чёрт углеткань китайская.. Не было у нас ни черта из товаров для моделистов . А это серьёзная индустрия .И цена - один из важных критериев в ней.
    5. Voronezh Звание
      Voronezh
      +1
      Сегодня, 09:10
      Да хоть марсианские комплектующие. Лишь бы делу помогали.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 09:13
        В условиях капитализма и импорта, поставки могут тупо остановится. Вы не видели в новостях что то типа: У китайцев их новый год, поэтому банковские платежи останавливаются на пару месяцев...." Или "китайцы соблюдают санкции и надо переделывать текущую схему оплаты поставок на новую, само собой заплатив из своего кармана".
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 08:49
    Это хорошее дело, в целом на режим создания народных образцов должна переходить вся страна, а не отдельные энтузиасты. Хотя и это мысль запоздала. Сейчас нужно стратегическое ЯО навинчивать и производить его по возможности быстрее, чтобы в случае чего запад точно не уцелел. По-моему, другого выбора нам не оставят. Много тут было спорщиков-минусаторов, много предупреждений от модеров, которые почему-то не любят, когда вещи названы своими именами. Теперь имеем ситуацию, когда вероятность ядерной развязки (по известным сеножуйским причинам и личностям) становится ближе и безальтернативнее.
    1. Voronezh Звание
      Voronezh
      0
      Сегодня, 09:11
      Готовы сгореть живьем?
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 09:14
        Много раз говорил - если они готовы, а мы нет, то можно сдаваться прямо сейчас. К текущему положению дел привела именно наша неготовность к эскалации первым номером.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:12
    Название прикольное , чисто сказочное и страшное.