В Гомельской области Белоруссии провели проверку готовности перехода на военное время

1
В Гомельской области Белоруссии провели проверку готовности перехода на военное время

Для региональных формирований гражданской обороны в Гомельской области Белоруссии провели проверку готовности перехода на военное время. Регион, который граничит с Россией и Украиной, продемонстрировал, что готов к такому развитию событий.

Об этом рассказал первый заместитель главы министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Александр Худолеев, лично наблюдавший за учениями по обеспечению ресурсами в военное время пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского облуправления МЧС.



Чиновник рассказал, что в ходе тренировок, которые продолжались в течение двух дней, было отработано взаимодействие спецслужб и подразделений ведомства.

Проверена готовность специальных формирований

- рассказал Худолеев.

Он пришел к выводу, что службы МЧС региона хорошо подготовились к вероятному переходу на военное время. Но при этом обнаружились и недостатки, которые нуждаются в корректировке.

Также замминистра заявил, что власти Белоруссии готовят пакет нормативно-правовых документов, определяющих функционирование областных структур в период перехода на военное время и действия данного режима.

Ранее в прошлом месяце в ходе посещения Гродно президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял тему подготовки спецподразделений и поставки в воинские части дополнительного вооружения. При этом он отметил, что руководство страны нацелено исключительно на мир и созидание.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sugoi_Dekai Звание
    Sugoi_Dekai
    0
    Сегодня, 09:20
    Наступление на Киев 2.0 скоро. Вагнеры там тусили год не просто так.