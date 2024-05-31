Для региональных формирований гражданской обороны в Гомельской области Белоруссии провели проверку готовности перехода на военное время. Регион, который граничит с Россией и Украиной, продемонстрировал, что готов к такому развитию событий.Об этом рассказал первый заместитель главы министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Александр Худолеев, лично наблюдавший за учениями по обеспечению ресурсами в военное время пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского облуправления МЧС.Чиновник рассказал, что в ходе тренировок, которые продолжались в течение двух дней, было отработано взаимодействие спецслужб и подразделений ведомства.- рассказал Худолеев.Он пришел к выводу, что службы МЧС региона хорошо подготовились к вероятному переходу на военное время. Но при этом обнаружились и недостатки, которые нуждаются в корректировке.Также замминистра заявил, что власти Белоруссии готовят пакет нормативно-правовых документов, определяющих функционирование областных структур в период перехода на военное время и действия данного режима.Ранее в прошлом месяце в ходе посещения Гродно президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял тему подготовки спецподразделений и поставки в воинские части дополнительного вооружения. При этом он отметил, что руководство страны нацелено исключительно на мир и созидание.

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