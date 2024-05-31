«Приближает третью мировую»: Конгрессмен предупредил об эскалации конфликта из-за решения Байдена по ударам по России

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«Приближает третью мировую»: Конгрессмен предупредил об эскалации конфликта из-за решения Байдена по ударам по России

Непоследовательная политика администрации Джо Байдена приведет мир к третьей мировой войне. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, комментируя разрешение на применение американского оружия по территории России.

Член Палаты представителей Конгресса раскритиковал решение Байдена разрешить применение американского оружия по российской территории. По его словам, Белый дом ведет непоследовательную политику, сначала запрещая, а потом разрешая удары по России. Такая политика с большой долей вероятности приведет к эскалации конфликта с перерастанием в третью мировую войну.



Изменив политику, администрация Байдена рискует получить еще более серьезную эскалацию, итогом которой может стать третья мировая война

— заявил конгрессмен, добавив, что ранее проводимая политика попыток ограничения эскалации на фоне опосредованной войны США с Россией была более разумной.

Между тем решение Байдена раскритиковали и другие американские политики и эксперты. В частности, американский миллиардер Дэвид Сакс назвал Джо Байдена «безумным» после разрешения Украине наносить удары по России.

Из Кремля пока не поступило официальных заявлений, но ранее Песков заявлял, что «Путин и военные» знают, как поступать в такой ситуации.
22 комментария
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 09:33
    По опыту и видимо не только нашему, гроссмейстер горбачевской школы будет тянуть до последнего, когда другого выхода и правда не останется.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 10:26
      И ничего не сделаешь-у Байдена справка есть...
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +8
    Сегодня, 09:42
    Нет не приближает. Всё делается не напрямую, а чужими руками, не было ещё в истории планеты случая, когда за поставки оружия кому то, начинали против такой страны войну. Хотя заголовок громкий конечно, обыватель такое любит.
    1. DenVB Звание
      DenVB
      +3
      Сегодня, 10:05
      Цитата: Копчёный
      не было ещё в истории планеты случая, когда за поставки оружия кому то, начинали против такой страны войну

      Наполеон начал войну из-за поставок Россией в Англию даже не оружия, а пеньки, из которой англичане делали корабельный такелаж.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +2
        Сегодня, 10:22
        Глупость - точнее вы очень сильно упрощаете ситуацию, игнорируя 90% остальных причин.

        После 1807 года главным и, по сути, единственным врагом Наполеона оставалась Великобритания. Великобритания захватила колонии Франции в Америке и Индии и препятствовала французской торговле. Учитывая, что Англия господствовала на море, единственным реальным оружием Наполеона в борьбе с ней была континентальная блокада, эффективность которой зависела от желания других европейских государств соблюдать санкции. Наполеон настойчиво требовал от Александра I более последовательно осуществлять континентальную блокаду, но наталкивался на нежелание России разрывать отношения со своим главным торговым партнёром.

        В 1810 году русское правительство ввело свободную торговлю с нейтральными странами, что позволяло России торговать с Великобританией через посредников, и приняло заградительный тариф, который повышал таможенные ставки, главным образом на ввозившиеся французские товары.

        В 1808 году российскому царствующему дому было сделано предложение о браке между Наполеоном и сестрой Александра I великой княжной Екатериной. Предложение было отклонено. В 1810 году Наполеону было отказано вторично, на этот раз относительно брака с другой великой княжной — 14-летней Анной.

        В начале 1811 года Россия, опасавшаяся восстановления Польши, стянула несколько дивизий к границам Варшавского герцогства, что было воспринято Наполеоном как военная угроза герцогству.
        1. DenVB Звание
          DenVB
          +1
          Сегодня, 10:26
          Цитата: blackGRAIL
          Глупость

          Да что вы говорите. smile

          Цитата: blackGRAIL
          После 1807 года главным и, по сути, единственным врагом Наполеона оставалась Великобритания

          Спасибо за копипасту из Википедии. Сам бы я не сумел.
          1. blackGRAIL Звание
            blackGRAIL
            0
            Сегодня, 10:37
            Зато сумели осознано исказить ситуацию и выкинуть все, кроме пеньки.
      2. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 10:23
        А мне казалось, что войну начал т.к наш царь-батюшка много раз участвовал в коалициях, которые шли войной на Францию для восстановления монархии. Ваша пенька это интереснее. Свежо и инновационно!
        1. DenVB Звание
          DenVB
          +1
          Сегодня, 10:29
          Цитата: Копчёный
          А мне казалось, что войну начал т.к наш царь-батюшка много раз участвовал в коалициях, которые шли войной на Францию для восстановления монархии.

          Ну так и сейчас тоже причин для большой войны хватает с излишком. А поставки оружия могут послужить хотя бы просто спусковым крючком, казус белли.
    2. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 10:34
      Цитата: Копчёный
      Нет не приближает. Всё делается не напрямую, а чужими руками, не было ещё в истории планеты случая, когда за поставки оружия кому то, начинали против такой страны войну. Хотя заголовок громкий конечно, обыватель такое любит.

      Ок, а когда сами США наводят на объекты в глубине РФ ракеты и программируют их, это как называется ??????? А когда США говорит, что не даст выиграть РФ, это как называется ????? А когда дают разведданные и наводят по ним, это как называется ??????? По вашей логике можно США и ядерное оружие дать украм!
  3. fif21 Звание
    fif21
    +1
    Сегодня, 09:51
    Пусть он ( Конгрессмен ) уточнит у Деда "Дементия " , приближает он войну с РФ, или начинает ? Очень интересный вопрос . wassat
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 09:58
      Не в того деда надо спрашивать.Почему до такого дошло..А что Байден?У него все целеноправлено и прсчитано.Ибо противник позволяет.Почему бы и не гнуть свою линию?
  4. HAM Звание
    HAM
    +7
    Сегодня, 09:52
    Может разрешить нашим казакам с Кубани или татарам из Казани,как постоянно подвергающимися налётам,ударить "российским оружием" по Джешуву или Вильнюсу.....а чё,это не армия РФ-это имеющие право на самооборону граждане.....
  5. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 09:53
    что ранее проводимая политика попыток ограничения эскалации на фоне опосредованной войны США с Россией была более разумной.
    recourse Встал он сегодня не с той ноги. request
  6. evgenii67 Звание
    evgenii67
    +1
    Сегодня, 09:56
    300кТн в Копенгагене убьёт около 200тыщ чел и примерно столько же получат травмы - вот что в своей речи надо было добавить ВВП, когда он говорил про густонаселенную Европу
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +1
      Сегодня, 10:45
      300кТн в Копенгагене убьёт около 200тыщ чел и примерно столько же получат травмы
      А в Петербурге или Москве?
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 09:57
    «Приближает третью мировую»: Конгрессмен предупредил об эскалации конфликта из-за решения Байдена по ударам по России

    Опять трудности перевода?
    «Приближает третью мировую»: Конгрессмен предупредил об эскалации конфликта из-за решения Байдена по ударам в связи с ударами по России
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    +3
    Сегодня, 09:59
    А для них Россия после того,как серьезно не ответила нормально ни на один серьезный удар по своей территории,по своим средствам СПРН,сейчас ничем не отличается от Ирака,Ливии,Сирии,Афганистана.По этим странам США лупят чем хотят и когда хотят,потому что считают ,что реального ответа лично им и их шавкам никогда уже не будет( вот йеменские хуситы- это другое дело,их США реально боятся,не говоря уже об иранцах( тех тоже серьезно опасаются) и тем более северокорейцах. Китай же для них просто в другой,равной им лиге,где когда то был и СССР)РФ своей политикой " переноса красных линий" просто заняла в глазах американского Бандита за два года проведения политики " непротивления злу насилием"свое законное место. Место безобидной дичи.Чем там кончил автор данной политики Дж.Неру? Так что Бидон просто не берет в расчет опасность войны с РФ.Безнаказанно лупить,лупить и и ещё раз лупить по России всем,чем можно- вот условный рефлекс,который сложился у Запада.Увы.
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:03
    Непоследовательная политика администрации Джо Байдена приведет мир к третьей мировой войне.
    Закостенелых американских "ястребов" предупреждать бесполезно, а тем более пытаться разъяснить к чему может привести их политика. Упершись в противодействие России, как баран в ворота они продолжат повышать градус эскалации пока гром не грянет. Они уверены, что гром не грянет, а если даже соберется грянуть они в последний момент смогут разрешить ситуацию мирным путем (как с Карибским кризисом).
  10. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +4
    Сегодня, 10:08
    Страх совсем потеряли. am СССР давно нет, а Россию сегодня никто не боится
  11. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 10:17
    Почему Байден "разрешил"?
    Потому что, ему это позволяют.
    Кто?
    Мы.
    Неужели таёжный медведь за тридцать лет "вхожденческого" благополучия превратился в хомячка?!..
  12. Фактор Звание
    Фактор
    +3
    Сегодня, 10:31
    Вопрос напрашивается даже у американцев здраво рассуждающих и опасающихся за свою Америчку.

    Почему Путин не решителен против ГЛОБАЛИСТОВ и тем самым толкает их к 3-й мировой войне?

    Целый ряд серьёзных американских экспертов бьёт тревогу – нерешительность Путина провоцирует глобалистов на авантюрные шаги, которые могут привести мир к Третьей мировой войне.

    Россияне в своём большинстве воспринимают американское общество, как нечто монолитное, крайне русофобское, настроенное на жёсткую конфронтацию с Россией. Однако, этот сложившийся за последние годы стереотип не в полной мере отражает реальный расклад политических сил в США.

    Есть в Америке люди достаточно трезвые и прагматичные. Это совсем не друзья России и, по большому счёту, судьба нашего государства и его жителей их мало заботит. Они за свою Америку и за сохранение западной цивилизации, которая, по их мнению, сейчас уверенно движется к полному краху. И виноват в этом крахе будет Путин!

    Причина простая – сейчас в американском и европейском истеблишменте нет людей, которые могут трезво оценить сложившуюся ситуацию: одни просто бездумно соревнуются в наращивании конфронтации, поскольку это выгодно для политического имиджа и хорошо оплачивается военно-промышленными корпорациями, а небольшое разумное меньшинство трусливо молчит – при нынешнем уровне русофобии на Западе призывы к разуму однозначно будут стоить политической карьеры.