«Приближает третью мировую»: Конгрессмен предупредил об эскалации конфликта из-за решения Байдена по ударам по России
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Непоследовательная политика администрации Джо Байдена приведет мир к третьей мировой войне. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, комментируя разрешение на применение американского оружия по территории России.
Член Палаты представителей Конгресса раскритиковал решение Байдена разрешить применение американского оружия по российской территории. По его словам, Белый дом ведет непоследовательную политику, сначала запрещая, а потом разрешая удары по России. Такая политика с большой долей вероятности приведет к эскалации конфликта с перерастанием в третью мировую войну.
Изменив политику, администрация Байдена рискует получить еще более серьезную эскалацию, итогом которой может стать третья мировая война
— заявил конгрессмен, добавив, что ранее проводимая политика попыток ограничения эскалации на фоне опосредованной войны США с Россией была более разумной.
Между тем решение Байдена раскритиковали и другие американские политики и эксперты. В частности, американский миллиардер Дэвид Сакс назвал Джо Байдена «безумным» после разрешения Украине наносить удары по России.
Из Кремля пока не поступило официальных заявлений, но ранее Песков заявлял, что «Путин и военные» знают, как поступать в такой ситуации.
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