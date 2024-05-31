Войска группировки «Север» взяли под огневой контроль линию обороны ВСУ у Харькова и пути её снабжения - Ганчев
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Наступающие на северном направлении российские войска не только выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, но и взяли под огневой контроль линию обороны ВСУ под Харьковом и пути ее снабжения. Об этом заявил глава российской ВГА региона Виталий Ганчев.
Группировка войск «Север», атаковав на Харьковском направлении, отодвинула украинские войска от российской границы, освободив за май 300 квадратных километров территории. За это время под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов Харьковской области. Кроме того, давление на этом направлении позволило освободить пять населенных пунктов на Купянском направлении, поскольку противник был вынужден снимать резервы с других участков фронта. Также Ганчев призвал не верить в заявления Киева о якобы переломе ситуации.
На самом деле, картина проста. Наш фронт выровнялся по Волчанскому и по Харьковскому районам. В течение мая на северных территориях Харьковской области наши войска уже имеют определенные успехи. Окончательно освобождены, уже очищены от нацистов 13 населенных пунктов — примерно около 300 квадратных километров площади.
Еще одной важной возможностью стало занятие в районе Липцев стратегических высот. И хотя бои там еще продолжаются, но уже сейчас наши имеют возможность огневого контроля линии обороны ВСУ у Харькова и путей ее снабжения.
Ранее украинские ресурсы предположили, что задачей группировки «Север» ВС России является растягивание обороны ВСУ, а не захват Харькова. В то же время они не исключают, что Россия только наращивает силы на данном направлении, после чего введет их в бой.
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