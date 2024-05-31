Войска группировки «Север» взяли под огневой контроль линию обороны ВСУ у Харькова и пути её снабжения - Ганчев

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Войска группировки «Север» взяли под огневой контроль линию обороны ВСУ у Харькова и пути её снабжения - Ганчев

Наступающие на северном направлении российские войска не только выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, но и взяли под огневой контроль линию обороны ВСУ под Харьковом и пути ее снабжения. Об этом заявил глава российской ВГА региона Виталий Ганчев.

Группировка войск «Север», атаковав на Харьковском направлении, отодвинула украинские войска от российской границы, освободив за май 300 квадратных километров территории. За это время под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов Харьковской области. Кроме того, давление на этом направлении позволило освободить пять населенных пунктов на Купянском направлении, поскольку противник был вынужден снимать резервы с других участков фронта. Также Ганчев призвал не верить в заявления Киева о якобы переломе ситуации.



На самом деле, картина проста. Наш фронт выровнялся по Волчанскому и по Харьковскому районам. В течение мая на северных территориях Харьковской области наши войска уже имеют определенные успехи. Окончательно освобождены, уже очищены от нацистов 13 населенных пунктов — примерно около 300 квадратных километров площади.

- приводит РИА Новости слова главы ВГА.

Еще одной важной возможностью стало занятие в районе Липцев стратегических высот. И хотя бои там еще продолжаются, но уже сейчас наши имеют возможность огневого контроля линии обороны ВСУ у Харькова и путей ее снабжения.

Ранее украинские ресурсы предположили, что задачей группировки «Север» ВС России является растягивание обороны ВСУ, а не захват Харькова. В то же время они не исключают, что Россия только наращивает силы на данном направлении, после чего введет их в бой.
13 комментариев
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  1. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +5
    Сегодня, 10:20
    Ну что сынку??? - Помогли тебе твои ляхи???
    Наших ребят поздравляю с продвижением!!!
    Работайте братья!!!
    Победа будет за нами!!!!
    С нами Бог!!!
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 10:20
    Пути отступления из Волчанска для всу отрезаны - только вплавь. Фабами мост разнесли
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 10:25
      . Фабами мост разнесли

      Тоже читал эту новость.
      А через какую реку мост?
      1. Сергей_С0710 Звание
        Сергей_С0710
        +1
        Сегодня, 10:38
        Река Волчья (река течет в пределах самого города)
      2. сергей_вакк Звание
        сергей_вакк
        +2
        Сегодня, 10:40
        Волчья.отрезали остатки ВСУ на северной части.Вопрос только в том как мы потом переправляться будем
    2. сергей_вакк Звание
      сергей_вакк
      +1
      Сегодня, 10:39
      Прежде чем писать глупости,надо посмотреть на карту где даже без очков видно,что река волчья разделяет город на две части.С северной наступают наши а на юге ВСУ.Кто то слышал звон да не знает где он Судя по сегодняшнему видео в сети штурма лицея наши даже ещё до реки с севера не дошли.А взорвали мост что бы остатки ВСУ с северной части не могли уйти и чтобы к ним не поступало подкрепление.вопрос толь ко в том как мы сами переправляться будем на бг
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        0
        Сегодня, 10:48
        Большинству местных обитателей нужны позитивные эмоции, а не правда. Доказывать им что-либо бесполезно, в чем я неоднократно убеждался.
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -8
    Сегодня, 10:25
    ТОнкая линия вдоль границы это уже полумеры. Надо разворачивать стратегическое яо, бить тактическим по потенциальным аэродромам для фе-16 и по узлам снабжения в польше, иначе в ближайшее время вся крылатая дрянь полетит по наши аэродромам и пунктам управления. Хоть один нормальный шаг верховный горбачевец способен сделать?
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +3
      Сегодня, 10:39
      Не нужно путать локальный конфликт 21-го века с мировой войной 20-го.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 10:44
        Судя по целям сторон, конфликт не похож на локальный. Добавьте сюда тайвань. Это даже не карибский кризис - там осторожность сохранялась.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 10:50
          В целом событие "утрата США гегемонии", безусловно, не является локальным. В контексте этого глобального события уже и СВО, и напряжённость с Тайванем.
          Но именно СВО соответствует по многим признакам прочим современным локальным конфликтам: тому же сирийскому, например. Это сложная политическая составляющая, асимметрия сторон (одна сторона делает ставку на вооружение и относительно осторожные действия, в то время как другая - уступающая технически - пытается действовать решительнее и куда меньше заботясь о своих потерях), намерение более сильной стороны не допустить отражения конфликта на внутреннюю жизнь своего государства и так далее. Основное отличие в масштабах. Неясно пока мне лично, к чему они приведут, но всё-таки, ключевые признаки, на мой взгляд, сохранились.
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 10:29
    Подобные новости надо поддерживать картами.Скажем двунедельной давности и сегодняшними.А то про "выравнивание" уже было...
  5. Новик225 Звание
    Новик225
    0
    Сегодня, 11:09
    Цитата: сергей_вакк
    Прежде чем писать глупости,надо посмотреть на карту где даже без очков видно,что река волчья разделяет город на две части.С северной наступают наши а на юге ВСУ.Кто то слышал звон да не знает где он Судя по сегодняшнему видео в сети штурма лицея наши даже ещё до реки с севера не дошли.А взорвали мост что бы остатки ВСУ с северной части не могли уйти и чтобы к ним не поступало подкрепление.вопрос толь ко в том как мы сами переправляться будем на бг

    вот именно - прежде чем писать глупости...
    если немного подумать, то ясно, что вопрос переправы наших через реку придется решать в любом случае, т.к. как только наши выйдут к реке - мост все равно украинцы взорвут.
    Так что уничтожить его сейчас - значит оставить части ВСУ в северной части города без подкреплений и снабжения, что облегчит нашим задачу и уменьшит потери.