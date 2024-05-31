В сети опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение бойцом российской армии четырех БМП Bradley, поставленных США боевикам киевского режима. При этом все четыре машины были уничтожены одним военнослужащим "Отряда викингов" с позывным "Манул". Помимо четырех БМП противника наш боец уничтожил еще и 20 украинских боевиков.Немного перефразируя известную русскую поговорку, можно точно сказать по поводу этого незаурядного случая: и один в поле воин, если он по-российски скроен.Ранее сообщалось, что по информации турецких источников, США поставили Украине около 400 единиц БМП Bradley, из которых фактически было принято на вооружение украинской армии не менее 300 единиц. В настоящее время более половины из этого количества бронемашин уже уничтожено.Поскольку на вооружении стран-союзниц США к настоящему времени практически не осталось бронетехники советского производства, США вынуждены радикально увеличивать объемы поставок Киеву своих боевых машин.Армия США имеет около четырех тысяч БМП Bradley, довольно значительную часть которых планируется отправить боевикам киевского режима. При этом объемы поставок Киеву значительно уступают объемам производства БМП этого типа. В частности, на ближайшие пять лет запланирован выпуск около 400 единиц.Таким образом, украинский кризис стал своеобразным «кладбищем» для запасов американской бронетехники и вооружений, потери которых не способны оперативно восполняться ввиду явно недостаточных производственных мощностей предприятий ВПК США.

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