И один в поле воин: российский боец в одиночку уничтожил четыре американских БМП Bradley ВСУ

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И один в поле воин: российский боец в одиночку уничтожил четыре американских БМП Bradley ВСУ

В сети опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение бойцом российской армии четырех БМП Bradley, поставленных США боевикам киевского режима. При этом все четыре машины были уничтожены одним военнослужащим "Отряда викингов" с позывным "Манул". Помимо четырех БМП противника наш боец уничтожил еще и 20 украинских боевиков.

Немного перефразируя известную русскую поговорку, можно точно сказать по поводу этого незаурядного случая: и один в поле воин, если он по-российски скроен.



Ранее сообщалось, что по информации турецких источников, США поставили Украине около 400 единиц БМП Bradley, из которых фактически было принято на вооружение украинской армии не менее 300 единиц. В настоящее время более половины из этого количества бронемашин уже уничтожено.

Поскольку на вооружении стран-союзниц США к настоящему времени практически не осталось бронетехники советского производства, США вынуждены радикально увеличивать объемы поставок Киеву своих боевых машин.

Армия США имеет около четырех тысяч БМП Bradley, довольно значительную часть которых планируется отправить боевикам киевского режима. При этом объемы поставок Киеву значительно уступают объемам производства БМП этого типа. В частности, на ближайшие пять лет запланирован выпуск около 400 единиц.

Таким образом, украинский кризис стал своеобразным «кладбищем» для запасов американской бронетехники и вооружений, потери которых не способны оперативно восполняться ввиду явно недостаточных производственных мощностей предприятий ВПК США.

13 комментариев
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  1. Walter Gerhartz Звание
    Walter Gerhartz
    +7
    Сегодня, 11:00
    BRAVO, HOFFENTLICH IST DER GANZE MIST AUS DEM WESTEN BALD KAPUTT !!
  2. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 11:05
    Интересно, чем. А то понапишут, а главного -то и нет
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 11:17
      Интересно, чем

      В кадр попала работа ПТРК...
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 11:18
        Ну, там же рассчёт. Не один
        1. Canecat Звание
          Canecat
          +1
          Сегодня, 11:20
          Манул уже не первый раз мелькает в новостях...
          Засадная тактика, судя по частоте подрывов, последовательная работа с 2-3 станков.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 11:07
    Настоящий, умелый воин... не супер герой, просто СОЛДАТ, ЗАЩИТНИК нашей земли.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 11:22
      Манул - скорее варяг, чем викинг.
      Викинги воюют по другую сторону линии фронта.
  4. Физорг Звание
    Физорг
    +4
    Сегодня, 11:09
    Цитата: роман66
    Интересно, чем. А то понапишут, а главного -то и нет

    Похоже на Корнет.
    А что то мало комментаторов, тема не повод поскулить?
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +1
      Сегодня, 11:18
      Тут главное, что попадал в движущие цели, я на тренажёре в неподвижные не всегда попадал, а тут в движущую попал, просто замечательный стрелок-оператор ПТУР yes
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:19
      Типа - Бредли жалко... crying
      Ттттттттььь
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:17
    Цитата: роман66
    Интересно, чем. А то понапишут, а главного -то и нет
    По характерному полету ракеты понятно, что стреляли из ПТРК, а вот "Корнет" это или "Фагот" принципиального значения не имеет, т.к. 4 американских БМП уничтожены.
  6. Konnick Звание
    Konnick
    -3
    Сегодня, 11:18
    Какая-то фейковая новость. Как боец оказался один? В расчете ПТУР минимум двое. Ну зачем такие новости постить, чтобы чью-то безалаберность покрывать героизмом? Как боец оказался один против Бредли или это заголовок "в одиночку" кому-то нравится?
  7. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +2
    Сегодня, 11:23
    Корнет дело знает. на поле Бредли догорали..