«Может поражать даже вертолёты»: Бразилия успешно провела испытания новой противотанковой ракеты MSS 1.2 AC

Новая ПТУР обладает универсальностью и предназначена для поражения различных типов угроз, таких как бронетехника, укрепленные здания, склады, суда и даже вертолеты, летающие на малой высоте

Теперь предполагается, что вся партия будет поставлена только во втором полугодии этого года. Пока официально причины не называются, но некоторые источники указывают на недавний конфликт с Израилем

Минобороны Бразилии в ходе испытаний новой противотанковой ракеты MSS 1.2 AC успешно подтвердило безопасность использования изделия и его соответствие тактико-техническим требованиям.- говорится в бразильском издании Tecnologia & Defesa.MSS 1.2 AC с дальностью действия от 200 до 3200 м представляет собой национальную ПТУР второго поколения с лазерным наведением. Оператор отвечает за оптическое сопровождение подлета к цели. Возможно использование тепловизора. Вес ракеты вместе с ПУ составляет 24 кг, столько же весит боекомплект.Ведя разработку MSS 1.2 AC, бразильская армия собиралась усилить свои противотанковые возможности за счет закупки израильского ПТРК Spike LR2. В 2021 году у компании Rafael было приобретено 100 ПТУР и 10 ПУ за $19 млн. Однако на днях было заявлено о «корректировке плана приемки противотанковых ракет».- отмечается в издании.Речь идет об объявлении президента Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве персоной нон грата в Израиле до тех пор, пока он не принесет слова извинения за свое сравнение Тель-Авива с гитлеровской Германией за его действия в секторе Газа.