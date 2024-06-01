«Может поражать даже вертолёты»: Бразилия успешно провела испытания новой противотанковой ракеты MSS 1.2 AC
3
Минобороны Бразилии в ходе испытаний новой противотанковой ракеты MSS 1.2 AC успешно подтвердило безопасность использования изделия и его соответствие тактико-техническим требованиям.
Новая ПТУР обладает универсальностью и предназначена для поражения различных типов угроз, таких как бронетехника, укрепленные здания, склады, суда и даже вертолеты, летающие на малой высоте
- говорится в бразильском издании Tecnologia & Defesa.
MSS 1.2 AC с дальностью действия от 200 до 3200 м представляет собой национальную ПТУР второго поколения с лазерным наведением. Оператор отвечает за оптическое сопровождение подлета к цели. Возможно использование тепловизора. Вес ракеты вместе с ПУ составляет 24 кг, столько же весит боекомплект.
Ведя разработку MSS 1.2 AC, бразильская армия собиралась усилить свои противотанковые возможности за счет закупки израильского ПТРК Spike LR2. В 2021 году у компании Rafael было приобретено 100 ПТУР и 10 ПУ за $19 млн. Однако на днях было заявлено о «корректировке плана приемки противотанковых ракет».
Теперь предполагается, что вся партия будет поставлена только во втором полугодии этого года. Пока официально причины не называются, но некоторые источники указывают на недавний конфликт с Израилем
- отмечается в издании.
Речь идет об объявлении президента Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве персоной нон грата в Израиле до тех пор, пока он не принесет слова извинения за свое сравнение Тель-Авива с гитлеровской Германией за его действия в секторе Газа.
Tecnologia & Defesa
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация