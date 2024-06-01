«Может поражать даже вертолёты»: Бразилия успешно провела испытания новой противотанковой ракеты MSS 1.2 AC

3
«Может поражать даже вертолёты»: Бразилия успешно провела испытания новой противотанковой ракеты MSS 1.2 AC

Минобороны Бразилии в ходе испытаний новой противотанковой ракеты MSS 1.2 AC успешно подтвердило безопасность использования изделия и его соответствие тактико-техническим требованиям.

Новая ПТУР обладает универсальностью и предназначена для поражения различных типов угроз, таких как бронетехника, укрепленные здания, склады, суда и даже вертолеты, летающие на малой высоте

- говорится в бразильском издании Tecnologia & Defesa.



MSS 1.2 AC с дальностью действия от 200 до 3200 м представляет собой национальную ПТУР второго поколения с лазерным наведением. Оператор отвечает за оптическое сопровождение подлета к цели. Возможно использование тепловизора. Вес ракеты вместе с ПУ составляет 24 кг, столько же весит боекомплект.



Ведя разработку MSS 1.2 AC, бразильская армия собиралась усилить свои противотанковые возможности за счет закупки израильского ПТРК Spike LR2. В 2021 году у компании Rafael было приобретено 100 ПТУР и 10 ПУ за $19 млн. Однако на днях было заявлено о «корректировке плана приемки противотанковых ракет».



Теперь предполагается, что вся партия будет поставлена только во втором полугодии этого года. Пока официально причины не называются, но некоторые источники указывают на недавний конфликт с Израилем

- отмечается в издании.

Речь идет об объявлении президента Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве персоной нон грата в Израиле до тех пор, пока он не принесет слова извинения за свое сравнение Тель-Авива с гитлеровской Германией за его действия в секторе Газа.

3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 17:07
    Хм. Не знал, что Бразилия такими вещами может заниматься. Но похвально - своё.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 17:09
      Беспилотники оптико-электронной разведки ZALA 421-16E и S350M «Supercam» обеспечивают ракете «Сокол-В» возможность поражения с закрытых огневых позиций по принципу «пустил – забыл». Снаряжение ракет реализовано по модульному принципу с возможностью интеграции шрапнельной и термобарической, а также кумулятивной боевой частью. Первые, в совокупности с радиолокационными или лазерными взрывателями, способны поразить ударные вертолеты или малоразмерные БПЛА.

      . С 2019 года провели серию натурных испытаний 25 опытных прототипов ракеты «Сокол-В» в штатной боевой модификации (с боевыми частями и оптико-электронными ГСН), 46 ракет в модификации с бесплатформенными инерциально-навигационными системами (ИНС) и 46 в практической модификации с ГСН и без боевых частей.Испытания проходили из гладкоствольных орудий 2А46М-5 и 2А46М-4 танков Т-90А/М и Т-80БВМ с задействованием многоканальных прицелов наводчиков «Сосна-У».Комбинированные системы наведения на базе телевизионно-тепловизионных ГСН с бесплатформенными ИНС и полуавтоматического лазерно-лучевого канала продемонстрировали приемлемую эффективность.



      https://www1.ru/news/2024/06/01/tanki-t-90m-proryv-i-letaiushhii-t-80bvm-mogut-polucit-mnogocelevye-takticeskie-rakety-s-golovkami.html
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 17:15
    президента Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве персоной нон грата в Израиле до тех пор, пока он не принесет слова извинения за свое сравнение Тель-Авива с гитлеровской Германией за его действия в секторе Газа.

    Сказал открытым текстом как оно есть на самом деле. Долго будут ждать, чтобы он извинился! laughing