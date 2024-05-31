Украинский ТГ-канал сообщает, что в Полтавской области сожгли автомобиль ТЦК

7
Украинский ТГ-канал сообщает, что в Полтавской области сожгли автомобиль ТЦК

После того как на Украине вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, беспредел местных военкомов вышел на принципиально новый уровень.

Практически ежедневно в украинских ТГ-каналах появляются кадры так называемой «силовой мобилизации», где сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) прямо на улице выкручивают руки мужчинам призывного возраста и тащат в автомобиль для доставки в военкомат.



К слову, о транспорте. Один из таких микроавтобусов ТЦК, на котором военкомы устраивают охоту на украинских граждан, недавно сожгли в Кременчуге Полтавской области. Об этом пишет ТГ-канал «Легитимный», публикуя соответствующее фото.



Авторы поста при этом подчеркивают, что произошедшее скорее всего является следствием того беспредела, который сотрудники украинских военкоматов устраивают, проводя мобилизацию.

Напомним, что 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Новые законодательные нормативы в значительной степени «развязывает руки» ТЦК. При этом для потенциальных уклонистов, наоборот, предусмотрен ряд санкций, включая лишение прав на вождение транспортного средства, блокировку счетов, повышенные штрафы и т. д.

Стоит добавить, что в публикуемых украинскими пользователями видео с «силовой мобилизацией» просматривается некоторая закономерность. Большинство таких роликов сняты в Одесской, Харьковской и Сумской областях. То есть в регионах, где проживает русскоязычное население. Хотя в случае с Кременчугом — этот город находится в центральной Украине.

7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:56
    Происходит у них разное, но принципиальные изменений нет...
    Собирают мужиков и гонят на убой... снаряжение из за бугра подкинут, всем хватит, чего то, как то...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 11:01
      Собирают мужиков и гонят на убой... снаряжение из за бугра подкинут, всем хватит, чего то, как то...

      Снаряжение хватит, а вот мужики могут закончиться...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 11:09
        Просто народец собрать и запихать в окопы... решение так себе. Хотя, какая у них цель?
        Есть ведь вариант, который все объясняет, от и до...
  2. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 11:00
    Что вы-это "маршрутное такси" Кременчуг-Волчанск/Часов Яр...
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 11:21
    Пора военкоматы в стране 404 жечь! СБУ наших дурачков агитировали поджоги в России устраивать. Бумеранг возвращается
  4. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 11:29
    вместе с военкомами сожгли микроавтобус?
  5. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 11:30
    Всё это случаи единичные, скорее как исключение из правил. А так то берут в руки оружие и идут стрелять в наших воинов, в наших мирных людей. И воюют стойко, чего бы нам в телевизоре не говорили...