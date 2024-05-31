Украинский ТГ-канал сообщает, что в Полтавской области сожгли автомобиль ТЦК

После того как на Украине вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, беспредел местных военкомов вышел на принципиально новый уровень.Практически ежедневно в украинских ТГ-каналах появляются кадры так называемой «силовой мобилизации», где сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) прямо на улице выкручивают руки мужчинам призывного возраста и тащат в автомобиль для доставки в военкомат.К слову, о транспорте. Один из таких микроавтобусов ТЦК, на котором военкомы устраивают охоту на украинских граждан, недавно сожгли в Кременчуге Полтавской области. Об этом пишет ТГ-канал «Легитимный», публикуя соответствующее фото.Авторы поста при этом подчеркивают, что произошедшее скорее всего является следствием того беспредела, который сотрудники украинских военкоматов устраивают, проводя мобилизацию.Напомним, что 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Новые законодательные нормативы в значительной степени «развязывает руки» ТЦК. При этом для потенциальных уклонистов, наоборот, предусмотрен ряд санкций, включая лишение прав на вождение транспортного средства, блокировку счетов, повышенные штрафы и т. д.Стоит добавить, что в публикуемых украинскими пользователями видео с «силовой мобилизацией» просматривается некоторая закономерность. Большинство таких роликов сняты в Одесской, Харьковской и Сумской областях. То есть в регионах, где проживает русскоязычное население. Хотя в случае с Кременчугом — этот город находится в центральной Украине.

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