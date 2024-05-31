Украинский ТГ-канал сообщает, что в Полтавской области сожгли автомобиль ТЦК
После того как на Украине вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, беспредел местных военкомов вышел на принципиально новый уровень.
Практически ежедневно в украинских ТГ-каналах появляются кадры так называемой «силовой мобилизации», где сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) прямо на улице выкручивают руки мужчинам призывного возраста и тащат в автомобиль для доставки в военкомат.
К слову, о транспорте. Один из таких микроавтобусов ТЦК, на котором военкомы устраивают охоту на украинских граждан, недавно сожгли в Кременчуге Полтавской области. Об этом пишет ТГ-канал «Легитимный», публикуя соответствующее фото.
Авторы поста при этом подчеркивают, что произошедшее скорее всего является следствием того беспредела, который сотрудники украинских военкоматов устраивают, проводя мобилизацию.
Напомним, что 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Новые законодательные нормативы в значительной степени «развязывает руки» ТЦК. При этом для потенциальных уклонистов, наоборот, предусмотрен ряд санкций, включая лишение прав на вождение транспортного средства, блокировку счетов, повышенные штрафы и т. д.
Стоит добавить, что в публикуемых украинскими пользователями видео с «силовой мобилизацией» просматривается некоторая закономерность. Большинство таких роликов сняты в Одесской, Харьковской и Сумской областях. То есть в регионах, где проживает русскоязычное население. Хотя в случае с Кременчугом — этот город находится в центральной Украине.
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