Британская пресса: США планируют поставить Китаю ультиматум в отношении сотрудничества с Россией

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Британская пресса: США планируют поставить Китаю ультиматум в отношении сотрудничества с Россией

Соединенные Штаты не устраивает нынешняя ситуация с сотрудничеством России и Китая, которое не только не прекращается на фоне различных угроз, но и нарастает. На этом фоне Вашингтон планирует поставить Пекину ультиматум. Об этом сообщает Financial Times.

По данным британской газеты, США хочет поставить Китай перед выбором между Западом и Россией в вопросах торговли. По убеждению американцев, Пекин должен сделать выбор между торговлей со странами западной коалиции или продолжить снабжать Россию товарами двойного назначения. В случае отказа китайские компании, ведущие дела с Россией, будут «наказаны» американскими санкциями. Ультиматум уже готовится, его могут выдвинуть как США, так и Европа.



(...) первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на встрече в Германии скажет, что США и Европа должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое.
— пишет издание.

Стоит отметить, что это не первая угроза такого толка, прозвучавшая в адрес Китая, США уже ввели санкции против некоторых китайских компаний, сотрудничающих с Россией. В ответ Пекин ввел собственные санкции против американских оружейных компаний, предупредив США, что не стоит Вашингтону вмешиваться в двухсторонние отношения Китая и России.

Ранее в Пекине заявили, что США игнорируют предупреждения в отношении Тайваня, что не улучшает отношения между странами.
16 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 10:41
    А ультиматумка ещё работает...???
  2. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 10:43
    Эти угрозы для Китая равносильны угрозам деда Байдена изнасиловать жену Си.... Может попытка и будет,но будет ли результат?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:44
    «США планируют поставить Китаю ультиматум в отношении сотрудничества с Россией» —

    — Пора обезьяне, сидящей на вершине, определиться ...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:45
    Вопрос... а китайцы не знают, что с полосатиками конфликтовать не хорошо, а вот дружить с ними, многократно рискованнее!
    Впрочем, на это будем посмотреть, а потом какие то выводы делать.
    Дяди большие, будут разбираться сами, сами.
  5. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 10:52
    Вот РФ и узнает, что такое союзник. Китай — надежный или нет! если даже это блеф !
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 11:00
      Матрасники рано или поздно загонят Китай в ситуацию, когда ему придется открыто стать на сторону России. Других вариантов все равно нет.
    2. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      0
      Сегодня, 11:18
      А куда Китайцам деваться, в Пекине нет н каких сомнений на счет намерений Вашингтона на их счет, Если Пекин сдаст Москву, как только они нанесут нам поражение, они тут же не отходя от кассы набросятся на них со всей своей натовской кодлой, причем и Москве хочешь не хочешь то же придется участвовать в этом, Вот тогда Китаю настанет полный швах. У меня есть стойкое убеждение что оказываемое давление на нас на самом деле имеет цель нагнуть Китай.
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 10:56
    Давно пора устроить этот момент истины. Может хоть тогда будет понятно чем весь этот бред закончится.
  7. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 10:59
    То же мне, Тимур и его команда блин...
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 11:00
    Вопрос то в чём? Мы стоим с США на одной идеологической основе- капитализм. А Китай коммунистический со своими историческими особенностями. В принципе кто ему помешает кинуть нас? Но пока для Китая Россия это тыл, а для нас Китай тыл. Таким образом мы прикрываем друг друга. (Пока).
    А вот когда мы вернём Украину в Россию, а Китай вернёт Тайвань вот тогда будет другая ситуация. Для всех и для Америки особенно. hi
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 11:20
      А в Китае точно коммунизм? А то если смотреть вживую Пекин от Токио или Сеула мало отличается для жителей
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 11:02
    На СШАшистов не похоже,обычно СШАшисты ставят не просто ультиматумы,а с приставкой супер или пупер,типа СуперПуперУльтиматум. . . winked
  10. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 11:02
    А нас не устраивает сотрудничество США , Европы и Японии . Дальше что ? Сжечь их ко псам? Пусть примут как данность и дальше живут ... Пока живется . Их забыли спросить с кем и как России сотрудничать . Достали уже лезут везде куда их никто не просит
  11. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:08
    Вашингтон планирует поставить Пекину ультиматум
    Трамп, будучи президентом, начал торговую войну с Китаем, которая аукнулась и американцам (а они думали, что будут играть в одни ворота). Байден решил стать "специалистом" по ультиматумам и ни кому-нибудь, а странам обладающим ЯО - Китаю и России. Не все ладно у "гегемона" коль он кидается в крайности. А Китаю действительно давно пора определиться, т.к. он прекрасно понимает, что в случае удачи американцы после России вплотную займутся КНР.
  12. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 11:14
    Интересно, Америка собирается серьёзно укрепить оборонный потенциал Тайваня
    ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США вскоре предоставят значительную оборонную помощь Тайваню, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    невзирая на все предыдущие заявления в пользу принципа "Одного Китая", но при этом пытается навязать Пекину свои правила, привычно угрожая санкциями. Похоже, что слишком переоценивают свои возможности. Си прекрасно понимает, что уступив Вашингтону сейчас, потом придётся уступать ещё. Как бы этот ультиматум не вернулся обратно бумерангом. Неизвестно, чья экономика больше пострадает в ситуации противостояния.
  13. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 11:23
    "первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на встрече в Германии скажет, что США и Европа должны поставить Китай перед жестким выбором"

    Это не ультиматум, а предложение заместителя министра финансов (!).