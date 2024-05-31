Британская пресса: США планируют поставить Китаю ультиматум в отношении сотрудничества с Россией
Соединенные Штаты не устраивает нынешняя ситуация с сотрудничеством России и Китая, которое не только не прекращается на фоне различных угроз, но и нарастает. На этом фоне Вашингтон планирует поставить Пекину ультиматум. Об этом сообщает Financial Times.
По данным британской газеты, США хочет поставить Китай перед выбором между Западом и Россией в вопросах торговли. По убеждению американцев, Пекин должен сделать выбор между торговлей со странами западной коалиции или продолжить снабжать Россию товарами двойного назначения. В случае отказа китайские компании, ведущие дела с Россией, будут «наказаны» американскими санкциями. Ультиматум уже готовится, его могут выдвинуть как США, так и Европа.
Стоит отметить, что это не первая угроза такого толка, прозвучавшая в адрес Китая, США уже ввели санкции против некоторых китайских компаний, сотрудничающих с Россией. В ответ Пекин ввел собственные санкции против американских оружейных компаний, предупредив США, что не стоит Вашингтону вмешиваться в двухсторонние отношения Китая и России.
Ранее в Пекине заявили, что США игнорируют предупреждения в отношении Тайваня, что не улучшает отношения между странами.
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