Армия КНДР показала одновременный пуск множества баллистических ракет малой дальности

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Армия КНДР показала одновременный пуск множества баллистических ракет малой дальности

Командование КНДР продолжает демонстрацию серьёзных намерений в отношении своих противников. А противников этих у Северной Кореи хватает даже на уровне региона. Основные – Южная Корея и Япония, за которыми, безусловно, стоят Соединённые Штаты Америки.

Армия КНДР показала одновременный пуск множества баллистических ракет малой дальности. Для этого были выстроены в «шеренгу» несколько универсальных пусковых установок. Сам пуск 18 ракет выглядит эффектно и, конечно, не может не впечатлить. Однако в таком варианте нанесения удара есть нюансы.



Если учитывать опыт украинского конфликта, то далеко не всегда появится возможность создать ряд атакующих установок, особенно если речь идёт об открытой местности. Пока северокорейская армия такое выстраивание будет проводить, есть вероятность получения удара по выстраиваемым РСЗО ввиду того, что армии Южной Кореи данные постоянно передают американцы.

В связи с этим кадры из КНДР можно в большей степени отнести к варианту демонстрации силы, но не к варианту использования тактики в реальном бою.




Хотя одновременный залп из 18 ракет - в любом случае эффектно…

7 комментариев
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  1. Тарелка Звание
    Тарелка
    +2
    Сегодня, 10:45
    Да уж, Кимы научились выживать в условиях жёсткого дефицита ресурсов, да ещё при этом и армию содержать немалую. И тут бац - у этой заточенной на ресурсоэффективность машины появилась готовая к обмену Россия. Думаю, в КНДР гулянка ещё не скоро кончится. А сколько ракет они наделают за это время...
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 11:18
      Интересно девки пляшут...если снизу посмотреть.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:47
    И что?
    А ничего... как дальше будет происходить, поди догадайся.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:48
    «Залп из 18 ракет - в любом случае эффектно» —

    — В Сеуле эффект должны оценить ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:10
      — В Сеуле эффект должны оценить ...

      Ну да... Что - что, а красивые фейерверки в Азии могут устраивать...
  4. Sensor Звание
    Sensor
    0
    Сегодня, 11:16
    Северная Корея запустила «сверхбольшие» ракеты в сторону Японского моря (19.03.2024)
    _https://news.usni.org/2024/03/19/north-korea-fires-super-large-rockets-in-to-the-sea-of-japan
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:23
    пуск 18 ракет выглядит эффектно и, конечно, не может не впечатлить.
    Понятно, что выстроили в ряд пусковые для наглядности и впечатляющей картинки для потенциального противника. В боевой обстановке армия КНДР будет действовать по другому и согласно своего Боевого устава. Думаю в Сеуле правильно "оценили" сей посыл - не лезьте к нам и вас ни кто не тронет.