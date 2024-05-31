ВС России нанесли удары по объектам в Харькове и Киеве, задействовав ОТРК «Искандер» и беспилотники
Украинские источники публикуют многочисленные сообщения о взрывах на украинских военных и инфраструктурных объектах. Дело в том, что ВС России сегодня ночью и утром нанесли удары по объектам в Харькове и Киеве, задействовав ОТРК «Искандер» и беспилотники.
В этих двух украинских городах звучали взрывы.
Одни источники утверждают, что целью российских ударов в Харькове было промышленное предприятие. Другие говорят о военных складах в Новобаварском районе.
В Киеве баллистические ракеты «Искандер» и беспилотные аппараты ВС России достигли цели в центре украинской столицы. Удар наносился сегодня около пяти часов утра. Согласно утверждению местной администрации, ПВО ВСУ якобы сбила все российские ракеты, а их обломки повредили одну из заброшенных построек.
По другим данным, Вооруженные силы РФ поразили в Киеве замаскированный военный объект, который украинские военные разместили в жилом квартале. Об удачном поражении цели свидетельствует пламя возгорания и столб дыма, о которых сообщали местные жители. Также есть предположения, что удары наносились по аэродрому или казармам воинской части.
Отмечается, украинские средства ПВО при попытке сбить российские воздушные цели нанесли ущерб жилым домам украинской столицы.
Другой источник сообщил о поражении в Голосеевском районе Киева цехов по сборке дронов и складского терминала.
Предполагается, что сегодняшние удары по объектам в Киеве и Харькове стали ответом на ночную беспилотную атаку ВСУ на Краснодарский край.
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