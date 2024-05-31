ВС России нанесли удары по объектам в Харькове и Киеве, задействовав ОТРК «Искандер» и беспилотники

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ВС России нанесли удары по объектам в Харькове и Киеве, задействовав ОТРК «Искандер» и беспилотники

Украинские источники публикуют многочисленные сообщения о взрывах на украинских военных и инфраструктурных объектах. Дело в том, что ВС России сегодня ночью и утром нанесли удары по объектам в Харькове и Киеве, задействовав ОТРК «Искандер» и беспилотники.

В этих двух украинских городах звучали взрывы.



Одни источники утверждают, что целью российских ударов в Харькове было промышленное предприятие. Другие говорят о военных складах в Новобаварском районе.

В Киеве баллистические ракеты «Искандер» и беспилотные аппараты ВС России достигли цели в центре украинской столицы. Удар наносился сегодня около пяти часов утра. Согласно утверждению местной администрации, ПВО ВСУ якобы сбила все российские ракеты, а их обломки повредили одну из заброшенных построек.

По другим данным, Вооруженные силы РФ поразили в Киеве замаскированный военный объект, который украинские военные разместили в жилом квартале. Об удачном поражении цели свидетельствует пламя возгорания и столб дыма, о которых сообщали местные жители. Также есть предположения, что удары наносились по аэродрому или казармам воинской части.

Отмечается, украинские средства ПВО при попытке сбить российские воздушные цели нанесли ущерб жилым домам украинской столицы.

Другой источник сообщил о поражении в Голосеевском районе Киева цехов по сборке дронов и складского терминала.

Предполагается, что сегодняшние удары по объектам в Киеве и Харькове стали ответом на ночную беспилотную атаку ВСУ на Краснодарский край.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:50
    Громить военную, промышленную, энергетически инфраструктуру противника необходимо... но это не останавливает интенсивные боевые действия на фронте.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 11:19
      Тормозит, если бить системно а не "в ответ" иногда.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:24
        Ну да, системное, комплексное воздействие самое эффективное!
        У кого спросить, что задумали, какие планы на будущее???
  2. Жнец Звание
    Жнец
    +8
    Сегодня, 10:56
    сегодняшние удары по объектам в Киеве и Харькове стали ответом на ночную беспилотную атаку ВСУ на Краснодарский край

    Может уже хватит в ответ воевать? Надо на опережение работать против врага.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +5
      Сегодня, 11:11
      Надо добивать энергетику противника! ВСУ вот не постеснялись обесточить ЗАЭС! Реакторы целые, а работать не могут, т к подстанции вырубили! Кто мешает теперь нам вырубить подстанции на оставшихся украинских АЭС? Кто мешает добить оставшиеся ТЭС? ГЭС?
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 11:17
      Может уже хватит в ответ воевать? Надо на опережение работать против врага.

      Вот точно, уже ни на какой глобус эта сова не налазит
    3. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 11:20
      Может уже хватит в ответ воевать?
      Так пока даже в ответ не выходит. Опять по Банковской промазали.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:26
    украинские средства ПВО при попытке сбить российские воздушные цели нанесли ущерб жилым домам украинской столицы.
    Ну это, как водится, после чего громко заявят, что российские войска "опять применили С-300 по наземным целям".