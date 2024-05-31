Андрей Белоусов назвал цифры потерь украинской армии в мае этого года

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Андрей Белоусов назвал цифры потерь украинской армии в мае этого года

Командование ВСУ пытается нарастить интенсивность боевых действий в преддверии «мирной» конференции в Швейцарии. Тем не менее потери украинской армии только возрастают. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства выступил на заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое проходит в Алма-Ате. Белоусов обрисовал обстановку в зоне специальной военной операции, приведя некоторые цифры потери украинской армии за май этого года. По его словам, общие потери в живой силе ВСУ превысили 35 тысяч человек, а также свыше 2700 единиц вооружения, включая западную технику и оружие.



В мае противник потерял более 35 тысяч военнослужащих и двух тысяч семисот единиц различного вооружения. Среди них 290 танков и боевых бронированных машин, 11 самолетов и четыре вертолета, 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня

— заявил министр.

Несмотря на потери, Киев старается показать Западу свою «незаменимость» и способность наносить ущерб России, поэтому продолжает бросать в бой резервы, наращивая интенсивность боевых действий. Одновременно наносятся удары по гражданской инфраструктуре. Только за май российская ПВО перехватила более тысячи украинских беспилотников, свыше 250 боеприпасов РСЗО иностранного производства, около 140 управляемых авиабомб, крылатых и оперативно-тактических ракет.
7 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 11:18
    Нам бы еще цели войны понять и победную стратегию
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 11:25
      Нам бы еще цели войны понять и победную стратегию

      Про
      цели войны
      - все просто: разгромить укрорейх и водрузить знамя победы над Матерью Родиной в Киеве.
      А со стратегией - сложнее. Тут должен комментировать генштаб МО РФ.
      1. Сергей_С0710 Звание
        Сергей_С0710
        +1
        Сегодня, 11:27
        Честно говоря не факт... вон Песков на днях опять заявил что главная цель - защита Донбасса...
        Так что с целями все сложно и как то расплывчато.
        1. Правдодел Звание
          Правдодел
          0
          Сегодня, 11:32
          Песков на днях опять заявил что главная цель - защита Донбасса

          Говоруны, они на то и - говоруны, чтобы излагать то, что имеет смысл излагать.
          Аналогично, МИД. Говорит всегда то, что нужно, и не говорит того, что не нужно никому знать.
          Как говорят на востоке:
          - военный - для того, чтобы резать правду-матку в глаза;
          - дипломат - для того, чтобы вовремя солгать...
    2. Алексей Александрович Звание
      Алексей Александрович
      -1
      Сегодня, 11:27
      А ты съезда на эту войну и поймёшь ее цели.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 11:27
    свыше 2700 единиц вооружения, включая западную технику и оружие.

    Не хило однако. Прям как в ВОВ, а то и боле. Собственно говоря Отечественная Операция на сегодняшний день.
  3. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    -1
    Сегодня, 11:29
    Потери в 35 000 только за май.
    А не гуманнее было бы уничтожить всего человек 20 только - Зе и членов верхушки его преступной компании?