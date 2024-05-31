Расчёт не заметил: опубликованы кадры уничтожения ЗРК «Оса» ВСУ дроном «Ланцет»
Российские военные продолжают в прямом смысле слова прореживать и без того изрядно потрепанную противовоздушную оборону украинских войск. На этот раз высокоточным ударом был уничтожен зенитный ракетный комплекс противника «Оса». Отличились операторы как разведывательного дрона, обнаружившего ЗРК ВСУ и осуществившего точную наводку на цель, так и ударного беспилотника «Ланцет», который и поразил вражескую установку ПВО.
Судя по кадрам объективного контроля, снятым тем самым разведывательным дроном и опубликованным в сети, удар пришелся точно в центр установки. Сообщается, что очередной ЗРК врага был уничтожен военнослужащими группировки войск «Север». Это значит, что все произошло на Харьковском направлении, где ВС РФ продолжают истреблять и теснить противника, тем самым отодвигая его от границы с Россией. Сейчас создание так называемой санитарной зоны по периметру внешних рубежей нашей страны особенно важно с учетом того, что все больше западных стран дают официальное разрешение киевскому режиму бить поставленным ими оружием по «историческим» территориям РФ.
А вот расчет ЗРК противника, в отличие от наших операторов БПЛА, отработал из рук вон плохо, чем и поплатился в прямом смысле слова. Ну ладно «Ланцет», который обладает малой заметностью и буквально подкрался к ЗРК почти горизонтально. Российский разведывательный дрон наверняка такой технологией не обладает и достаточно длительное время наблюдал за противником, так и не будучи обнаруженным.
Согласно ТТХ, автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс еще советской разработки 60-х годов прошлого века (принят на вооружение в начале 1970-х) «Оса» является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Зона поражения цели данным ЗРК по высоте составляет от 10 до 5000 метров, по дальности — от 1,5 до 10,3 километров. Правда, у немодернизированных версий «Осы», которые, скорее всего и остались на вооружении ВСУ, есть слабое место — затруднения при перехвате низколетящих целей. Очевидно, этим и воспользовался опытный оператор нашего «Ланцета».
При этом по сообщениям Минобороны РФ, наши расчеты модифицированных ЗРК «Оса-АКМ» надежно прикрывают небо в зоне СВО, сбивая в том числе низколетящие БПЛА, вертолеты, самолеты и крылатые ракеты противника. Наиболее эффективно «Оса» работает в связке с другим ЗРК «Тор» более поздней, но все еще советской разработки. Последние комплексы роботизированные, обе системы очень хорошо дополняют друг друга.
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