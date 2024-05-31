Генинспектор бундесвера: в настоящее время странам НАТО угрожает «агрессивная Россия»

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Генинспектор бундесвера: в настоящее время странам НАТО угрожает «агрессивная Россия»

Генинспектор бундесвера Карстен Брейер считает, что в настоящее время "агрессивная Россия" напрямую угрожает Германии и другим странам НАТО. В рамках якобы существующей угрозы Брейер призвал руководство ФРГ обеспечить способность немецкой армии к ведению боевых действий. Генинспектор бундесвера призвал как можно чаще проводить военные учения, чтобы армии стран Запада научились сдерживать любые существующие угрозы.

Между тем, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия обсудит возможность предоставления разрешения ВСУ наносить удары немецкими вооружениями вглубь российской территории. При этом он сослался на слова главы правительства страны Олафа Шольца, однозначно заявившего, что боевики киевского режима могут без ограничений применять немецкие вооружения, при этом якобы не нарушая действующие нормы международного права.



Во время совместного с украинским министром обороны Рустемом Умеровым брифинга в Одессе Писториус отметил, что, по его мнению, любые двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, а также проводить какие-либо "красные линии", определяющие, что допустимо, а что нет.

Впрочем, учитывая, что правительство ФРГ пока отказывается поставлять Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus, если даже Берлин в итоге все же разрешит боевикам киевского режима осуществлять атаки вглубь территории РФ, это будет касаться только артиллерийских систем. Хотя, речь может идти и о ЗРК, ведь Германия поставляет ВСУ системы ПВО, в том числе американские Patriot. Считается, что именно из этой установки, предоставленной Киеву Берлином, боевики ВСУ сбили в Белгородской области в конце января военно-транспортный самолет ВКС РФ Ил-76, перевозивший для обмена украинских военнопленных.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:44
    «Брейер призвал руководство ФРГ обеспечить способность немецкой армии к ведению боевых действий» —

    — А до этого на что у них армия была способна? ...
  2. fif21 Звание
    fif21
    +4
    Сегодня, 11:45
    laughing НАТО расширяется , а Россия угрожает ! Интересная логика . Срочно в Кащенко . hi
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 11:51
      Если дураков много, а нормальных мало, то уже не понять, кто умный, кто .
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 11:49
    Генинспектор бундесвера Карстен Брейер считает, что в настоящее время "агрессивная Россия" напрямую угрожает Германии и другим странам НАТО
    Еще один потомок фашистских недобитков выскочил с дежурной для Европы угрозой. За последние два года вся немецкая изнанка, за которой прятался неонацизм выползла наружу. Сегодня немецкие политики даже не пытаются это скрывать.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:50
    Не, говорить об агрессивность кого то, когда у самих руки по локоть в крови невинных... так они могут, так они делают всегда.
  5. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 11:56
    Чем больше НАТОвские инструктора запускают ракет по России тем сильнее угрожает "агрессивная" Россия what.
    Я перестал что либо понимать в этом оксюмороне...ракетами лупят по России...Медведев рвёт и мечет типа порву НАТО как газету...а НАТО по прежнему бьёт своими ракетами по России. belay
    И говорит что Россия агрессивная и угрожает ей...дурдом.
  6. Berkut752 Звание
    Berkut752
    -1
    Сегодня, 11:59
    Пора бы показать нашу решимость, ударить ПО ОДНОЙ ракетой в Польше и в Германии. Хотя какой бред я несу......................
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:12
    Генинспектор бундесвера: в настоящее время странам НАТО угрожает «агрессивная Россия»

    Может вы наконец очнётесь?
    Не Россия ведёт агрессивную риторику о "нанести стратегическое поражение...", а запад.
    Потому, когда будете получать по сусалам, ругайте сами себя. yes lol
  8. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 12:15
    А меня интересует мишка-горбач в гробу вертится как белка в колесе?Объединитель Германии.На сайте Президента можно интересно разместить предложение выкопать эту личность и отправить туда,где ценят,то что он и сотоварищи наделали.
  9. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 12:54
    все правильно сказал. нато для РОССИИ становиться все более врагом чем .......
  10. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 12:58
    Мозги они классно умеют промывать. Вот я наших не пойму , все тихо и спокойно по тв ,народ не осознаёт все жести что происходит. Помню 08.08.08 тогда дня за 3 такого нагнали что грузин начали в школах пересчитывать и готовы были рвать их .тогда власть смекнула и все откатили обратно. Но сейчас 3 год войны с западом а у нас все по плану .
  11. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 13:09
    Четвертый еврогейский рейх готовят к дранг нах остин. Фашингтон понял, что Россию можно добить, воюя с ней, как в ВОВ, и что Путин никогда не будет бить по территории своих западных партнеров, он лучше позволит российскую в щебень превратить.