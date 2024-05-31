Генинспектор бундесвера Карстен Брейер считает, что в настоящее время "агрессивная Россия" напрямую угрожает Германии и другим странам НАТО. В рамках якобы существующей угрозы Брейер призвал руководство ФРГ обеспечить способность немецкой армии к ведению боевых действий. Генинспектор бундесвера призвал как можно чаще проводить военные учения, чтобы армии стран Запада научились сдерживать любые существующие угрозы.Между тем, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия обсудит возможность предоставления разрешения ВСУ наносить удары немецкими вооружениями вглубь российской территории. При этом он сослался на слова главы правительства страны Олафа Шольца, однозначно заявившего, что боевики киевского режима могут без ограничений применять немецкие вооружения, при этом якобы не нарушая действующие нормы международного права.Во время совместного с украинским министром обороны Рустемом Умеровым брифинга в Одессе Писториус отметил, что, по его мнению, любые двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, а также проводить какие-либо "красные линии", определяющие, что допустимо, а что нет.Впрочем, учитывая, что правительство ФРГ пока отказывается поставлять Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus, если даже Берлин в итоге все же разрешит боевикам киевского режима осуществлять атаки вглубь территории РФ, это будет касаться только артиллерийских систем. Хотя, речь может идти и о ЗРК, ведь Германия поставляет ВСУ системы ПВО, в том числе американские Patriot. Считается, что именно из этой установки, предоставленной Киеву Берлином, боевики ВСУ сбили в Белгородской области в конце января военно-транспортный самолет ВКС РФ Ил-76, перевозивший для обмена украинских военнопленных.

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