Руководство Армении отказалось от участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ

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Руководство Армении отказалось от участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ

Власти Армении продолжают усугублять разрыв с союзниками из постсоветского пространства, в первую очередь с Россией, взяв курс на сближение с Западом.

Напомним, что в феврале текущего года Ереван приостановил свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, в текущем месяце стало известно, что армянская сторона заявила о нежелании делать финансовые взносы для поддержания деятельности организации в 2024 году.



Сегодня в Алма-Ате проходит заседание Совета министров обороны ОДКБ, но Армения отказалась от участия в мероприятии, о чем сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление представителя секретариата организации Юрия Шувалова. При этом чиновник подчеркнул, что в Ереване не возражают, если ОДКБ будет принимать решения в «урезанном» формате.

Стоит добавить, что в конце апреля глава правительства Армении Никол Пашинян заявлял, что его страна больше не может полагаться на союзников по Организации Договора о коллективной безопасности. Более того, он считает, что и другие ее участники «не могут быть уверены в своих партнерах».

В итоге армянский премьер заявил, что не знает, как объяснить своему народу целесообразность дальнейшего участия страны в ОДКБ.

Что характерно, на фоне обвинений в адрес ОДКБ и, в частности, России, Пашинян заявляет о том, что Армения встала на путь евроинтеграции и рассчитывает присоединиться к ЕС как можно скорее. Более того, Ереван сближается с Западом и в военной сфере. В прошлом году на территории Армении состоялись совместные учения ВС страны с американскими военными.
36 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 11:56
    Руководство Армении отказалось от участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ

    Правильно...Нахрен в телеге пятое колесо.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 12:08
      Руководство Армении отказалось от участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ

      Вольному воля, но когда их в следующий раз a3epы и турки прижмут, нужно вспомнить об этом и не обращать внимание на их просьбы и жалобы... Вот только у нас это как то плохо получается...
      1. bandabas Звание
        bandabas
        +3
        Сегодня, 12:38
        Хотят, чтобы их азербайджанецы резали- пущай. Нация бездельников достойна своей участи. А нашему руководству в текущей ситуации лучше иметь в "партнерах" Азербайджан, а не продажных соплежуев хачиков.
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 13:10
        Даже удивительно, что по теме Армении столько комментариев... В последнее время тема армянских проблем россиян волновать практически перестала. Армянам придется самим решить свою судьбу, при нынешней шайке руководителей они легко повторят судьбу Украины...
    2. pin_code Звание
      pin_code
      +1
      Сегодня, 13:15
      В попу их вместе с пашиняном.
  2. newtc7 Звание
    newtc7
    +3
    Сегодня, 11:57
    Выгнать их из одкб из на этом все
    1. Vall4
      Vall4
      -1
      Сегодня, 12:33
      Тут половина из ОДКБ вводят санкции и блокируют счета России.
      Охреневшие скоты.
      И правильно Армения игнорирует.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 12:01
    Соровский птенец Пашинян для того был поставлен в Армении на пост премьера чтобы оторвать Армению от влияния России...так сказать мягкая сила англосаксов через агентов влияния.
    1. Vall4
      Vall4
      -1
      Сегодня, 12:35
      Нет.
      Пришел первый премьер Армении который не ворует с командой весь ее бюджет, как прежние руководители, с которыми почему то предпочитали иметь дело отечественные Воры и Жулики, отчего так , не понятно, или понятно.
      1. алабурга Звание
        алабурга
        +3
        Сегодня, 12:50
        Вас что, разводят почкованием, что Вы такой бред несете про /который не ворует с командой весь ее бюджет, как прежние руководители, / в соросовской шарашке ? Ваш пашинян и его окружение, кормится с руки западного хозяина, выполняет его команды, и плевать ему на то, что Армения никогда не будет в еврогейском союзе, что от Армении, такими темпами, вообще ничего не останется, потому что, он не собирается жить, в этой ненужной никому, кроме турков, Армении. Один в один, как в Моладавии, сидит такая же соросовская подстилка со своими тупаками, добивает страну, делая ее выжженной землей, сама купила дом в майями, где собирается жить со своей лесбиянкой и дочкой от суррогатного донора.
        1. Vall4
          Vall4
          0
          Сегодня, 13:11
          Ну ты и дятел.
          Или очки протри , поскольку в упор не видишь всех этих миллиардеров долларовых Кочарянов, Саркисянов и остальную гопкомпанию разворовавших даже армию Армянскую, и с чем прикажите было выходить на битву с Азербайджаном Пашиняну, в разграбленной стране?.
          Но почему то российские воры и жулики очень любили и любят всех этих Кочарянов и Саркисянов.
          Почему так?.
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 13:17
      Цитата: Леха с Андроида.
      чтобы оторвать Армению от влияния России

      есть версия, что игра идет покрупнее, не только Армению, но и Центральную Азию. Эти страны как бы в "мешке" - границы с Россией, Китаем, Афганистаном, Ираном... это не дает англосаксам развернуться - что бы снизить влияние России и Китая им нужен коридор в Европу, который они будут контролировать, а этим иметь рычаг влияния на страны Ц.Азии - а такой коридор возможен только через Закавказье, между Грузией и Азербайджаном коридорчик узковат, а если Армения, то... для турок это тоже рычаг как для игры в центральной Азии, так и с англосаксами...
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 12:01
    Надо попрощаться с Арменией - "умерла, так умерла"; все равно "не в коня корм"
    1. bandabas Звание
      bandabas
      +1
      Сегодня, 12:58
      Вы правы. Лично для меня существует один армянин- Фрунзик Мкртчан hi
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 12:02
    А зачем приглашали? Гнать их поганой метлой из ОДКБ да и всё.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 12:05
    Подписал договор с Баку Пашинян ,а виноваты русские и ОДКБ. Вроде армяне не глупый народ ,но они усердно хотят занять место Украины
    1. rmlmura1960 Звание
      rmlmura1960
      0
      Сегодня, 12:49
      Tem de fazer como o ocidente e controlar agencias de informação. Apoiar financeiramente partidos políticos. Falar com chefias militares de confiança. É assim que o ocidente controla a longo prazo. Fica mais económico que a guerra. Andaram a dormir no caso da Ucrânia e agora? O ocidente fez um plano de desinformação e resultou. Agora estão a usar o sangue dos ucranianos para enfraquecer a Rússia. Estão a travar uma guerra sem perder homens. .. São os estúpidos que foram na cantiga do vigário e agora estão a morrer porque estão a ser enganados pelas elites formadas no ocidente.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:06
    его страна больше не может полагаться на союзников по Организации Договора о коллективной безопасности
    Если в ближайшее время армяне не скинут Пашиняна (а это мало вероятно), то к сожалению на Армении можно ставить крест, т.к. анти российская риторика и действия руководства этой страны против России только усилятся. И судя по всему нашей базе уже нужно готовиться к выводу с территории этой страны.
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      -1
      Сегодня, 12:35
      Как американской из Сирии ?!
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 13:00
      И судя по всему нашей базе уже нужно готовиться к выводу с территории этой страны.

      Нашу базу, предназначенную для защиты Армении от турок надо было давно вывести. Пусть армян французы защищают, а России свои интересы надо защищать. Ей солдаты и на своей земле пригодятся.
  8. Berkut752 Звание
    Berkut752
    +1
    Сегодня, 12:08
    В Европу захотел Прашинян, с Турками или Ираном, может с Азербайджаном. Без мозгов, """ чудак """ человек.
  9. alexandreII Звание
    alexandreII
    +6
    Сегодня, 12:13
    Сколько же вы можете цацкаться с этими армянами,они в наглую плюют на вас,гоните их к .....куда сами знаете,вместе с армянской диаспорой,они же первыми вам нож в спину воткнут,продажная нация....
  10. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 12:20
    Видимо, хотят, чтобы кто-то их защищал больше, чем сами армяне. Неужели думают что евроинтеграция в этом поможет?
  11. Guron Звание
    Guron
    +5
    Сегодня, 12:22
    Я так понимаю, что в Ереване наше посольство вообще не работает? Ни с властью, ни с оппозицией? Пока соросята плодились, наши дипломаты коньячок дегустировали? А к прежнему руководству Армении никаких вопросов нет? С таким МИДом нам у всех соседей пашинянов расставят. Это фиаско месье Копыркин С. П.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 12:26
      Пример Украина где до всех событий говорили у нас "держим руку на пульсе"
    2. Vall4
      Vall4
      0
      Сегодня, 12:38
      А где вы , в какой стране, видели нормально работающих наших дипломатов?.
      Неужели есть динозавры?.
  12. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:34
    Я бы... на месте министров... сходил бы проведал бы... неявившегося на заседание...
    Вдруг заболел?.. Или ещё чего?...
    Друзья так не поступают.
    Надо помочь братскому народу Армении...
    Иначе, нафига оно тогда... и кому сдалось эта ОДКБ.
    1. Vall4
      Vall4
      +1
      Сегодня, 12:47
      А может Путину дать команду, а что это за проститутки из этих стран блокируют переводы с Россией, блокируют счета россиян и ее компаний, и не поставляют в Россию товары двойного назначения и запчасти?.
      И нахрен может такое образование пойдет?.
  13. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 12:43
    Армяне для Запада сегодня,это как девушка. За ней ухаживают, говорят ей о любви,цветы там,конфетки....Финал известен :заботливо поставят в позу и всё,далее она будет жить по пословице про "терпи,красавица ! ".
    Заканчивается история Великой Армении, начинается история закавказского "прибалтийского" карлика.....
  14. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 12:44
    Их предтеча, Иуда Искариотский, закончил свою жизнь на осине...
  15. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 12:46
    ВС России может быть полезна для защиты Армении в рамках ОДКБ, ВС Армении бесполезны для защиты России. Политического влияние на Пашиняна Россия не имеет.

    Поэтому выход Армении из ОДКБ теоретически может нанести вред Армении и даже теоретически не может нанести вред России.
  16. rmlmura1960 Звание
    rmlmura1960
    +1
    Сегодня, 12:52
    Tem de fazer como o ocidente e controlar agencias de informação. Apoiar financeiramente partidos políticos. Falar com chefias militares de confiança. É assim que o ocidente controla a longo prazo. Fica mais económico que a guerra. Andaram a dormir no caso da Ucrânia e agora? O ocidente fez um plano de desinformação e resultou. Agora estão a usar o sangue dos ucranianos para enfraquecer a Rússia. Estão a travar uma guerra sem perder homens. .. São os estúpidos que foram na cantiga do vigário e agora estão a morrer porque estão a ser enganados pelas elites formadas no ocidente
  17. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 12:56
    Все, что не делается, к лучшему. Одним из каналов утечки информации на запад меньше.
  18. Yamans
    Yamans
    0
    Сегодня, 13:05
    Давно было понятно что ОДКБ мёртвая организация, где никто не поможет максимум это митинги разогнать.
    1. Yamans
      Yamans
      0
      Сегодня, 13:15
      Самое смешное это когда союзник по ОДКБ Лукашенко планировал с Алиевом войну в Карабахе)))
  19. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 13:13
    Нам ОДКБ надо для того что бы страны участники не вступили в другой блок , а им надо прикрытие . Ну а Армения увидела минутную слабость России и как шакал рванула в кусты. такой "союзник" и даром не нужен.