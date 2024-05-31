«Запад может ещё раз просчитаться»: Медведев предупредил НАТО о возможных последствиях решения об ударах по России
Говоря о возможности эскалации конфликта с перерастанием в ядерную войну, Россия не блефует и никого не запугивает, конфликт между Россией и Западом сейчас развивается по самому плохому сценарию. НАТО своими действиями только нагнетает обстановку, поэтому гарантировать, что конфликт не выйдет за пределы Украины, уже никто не может. Об этом заявил Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза России предупредил коллективный Запад, что их действия могут привести к ударам по территории стран НАТО со всеми вытекающими из этого последствиями. По его словам, одобряя применение своего оружия по территории России, независимо, старой или новой, западные страны должны понимать, что, во-первых, вся военная техника и военнослужащие НАТО будут уничтожаться не только на территории Украины, но и тех стран, откуда будет нанесен удар. Во-вторых, Россия исходит из того, что все дальнобойные средства, применяемые Украиной, напрямую управляются военнослужащими НАТО.
— пишет Медведев.
В-третьих, НАТО должно заранее определиться, как реагировать на удары возмездия по технике и объектам отдельных стран, поскольку они все равно последуют. В случае применения стаей 4 и 5 Устава НАТО альянсу придется вступать в прямой конфликт с Россией со всеми вытекающими из этого последствиями. Да и с потенциальным применением Россией тактического ядерного оружия Запад тоже может просчитаться.
— заявил зампред Совбеза России, добавив, что еще несколько лет назад на Западе никто не верил в то, что Москва пойдет на открытый конфликт с бандеровским режимом в Киеве.
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