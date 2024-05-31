«Запад может ещё раз просчитаться»: Медведев предупредил НАТО о возможных последствиях решения об ударах по России

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«Запад может ещё раз просчитаться»: Медведев предупредил НАТО о возможных последствиях решения об ударах по России

Говоря о возможности эскалации конфликта с перерастанием в ядерную войну, Россия не блефует и никого не запугивает, конфликт между Россией и Западом сейчас развивается по самому плохому сценарию. НАТО своими действиями только нагнетает обстановку, поэтому гарантировать, что конфликт не выйдет за пределы Украины, уже никто не может. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза России предупредил коллективный Запад, что их действия могут привести к ударам по территории стран НАТО со всеми вытекающими из этого последствиями. По его словам, одобряя применение своего оружия по территории России, независимо, старой или новой, западные страны должны понимать, что, во-первых, вся военная техника и военнослужащие НАТО будут уничтожаться не только на территории Украины, но и тех стран, откуда будет нанесен удар. Во-вторых, Россия исходит из того, что все дальнобойные средства, применяемые Украиной, напрямую управляются военнослужащими НАТО.



Это никакая не «военная помощь», а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli.

— пишет Медведев.

В-третьих, НАТО должно заранее определиться, как реагировать на удары возмездия по технике и объектам отдельных стран, поскольку они все равно последуют. В случае применения стаей 4 и 5 Устава НАТО альянсу придется вступать в прямой конфликт с Россией со всеми вытекающими из этого последствиями. Да и с потенциальным применением Россией тактического ядерного оружия Запад тоже может просчитаться.

И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений.

— заявил зампред Совбеза России, добавив, что еще несколько лет назад на Западе никто не верил в то, что Москва пойдет на открытый конфликт с бандеровским режимом в Киеве.
50 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 11:49
    А мы не такие, а мы уже другие, но кто б сказал какие...??? Хорошо что Дмитрий Медведев нам об этом рассказал... good Но в то, "что еще несколько лет назад на Западе никто не верил в то, что Москва пойдет на открытый конфликт с бандеровским режимом в Киеве." - он точно прав...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +7
      Сегодня, 12:30
      Всё очень просто: Небензе на заседании Совбеза ООН нужно заявить, что удары по территории РФ наносятся натовским оружием, управляемвм натовскими военнослужащими. В связи с этим, если НАТО в течении трёх дней не прекратит подобные действия, то РФ прекращает СВО и объявляет Украине ВОЙНУ. Тогда все страны поставляющие вооружения, боеприпасы, военнослужащих будут считаться стороной конфликта и участником войны. РФ получит законное право наносить удары по территориям воюющих с ней стран, в том числе ядерным оружием. Отказ НАТО от ультиматума РФ будет означать начало Третьей Мировой Ядерной Войны. am
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -2
        Сегодня, 12:39
        Отказ НАТО от ультиматума РФ будет означать начало Третьей Мировой Ядерной Войны.

        Как развязать третью мировую Вы объяснили прекрасно!!! Но суть в том, что развязать войну всегда было легче чем её избежать, если она почти неизбежна... А то что она на пороге по моему уже всем очевидно, так что как говорил (но не делал) наш "гарант", если драки не избежать нужно бить первым... А вот тут как раз и может пригодиться ваша технология... am
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +9
        Сегодня, 12:40
        если НАТО в течении трёх дней не прекратит

        путин в 2022 году ставил ультиматумы НАТО, поржали все с него как с клоуна просто.
  2. ИгорьПушкино Звание
    ИгорьПушкино
    +5
    Сегодня, 11:54
    Сильно сказано, да что толку:они уже только не замечают наше бление.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +9
      Сегодня, 12:32
      Дима,тебя больше на западе никто не слушает..Трепло!
      1. Dimy4 Звание
        Dimy4
        +5
        Сегодня, 12:39
        Дима,тебя больше на западе никто не слушает..Трепло!

        А для него это не важно, у него есть задача пустомели вот он ее и выполняет.
  3. Третий район Звание
    Третий район
    +15
    Сегодня, 11:55
    /////////////Запад может ещё раз просчитаться»: Медведев предупредил НАТО о возможных последствиях решения об ударах по России///////////////

    Медведев на фото к статье , сидит что-то рисует. Наверное в очередной раз линии рисует красным цветом. Сколько можно уже повторять одно и тоже. Если слова не подкреплены делом , то их перестают воспринимать всерьёз.
    1. bandabas Звание
      bandabas
      +6
      Сегодня, 12:02
      Вроде сегодня не субботнее утро. Но, похоже.у ДАМы пятница была вчера. Или каждый день.
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        +1
        Сегодня, 13:20
        Цитата: bandabas
        Вроде сегодня не субботнее утро. Но, похоже.у ДАМы пятница была вчера. Или каждый день.

        Всё ещё по своему телефону скорбит и налягает на 40 градусный напиток
    2. ugos Звание
      ugos
      +6
      Сегодня, 12:48
      Вместо всех красных линий у нас теперь Медведев, наболтал, напугал, и чертить ничего не надо, а с него взятки гладки, пустомеля который ничего не решает.
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +11
    Сегодня, 11:58
    На западе, от таких заявлений, должна начаться массовая диарея или на что расчёт.
    Уж за всё время СВО кто только не выступал, уж как глаза не выпучивали и ногами не топали, а энти "партнёры" не боятся и всё тут. Сasus belli говорите... вот пустые заявления это казус. И три года соплежуйства это казус. request
    1. bandabas Звание
      bandabas
      0
      Сегодня, 13:07
      Зазеркалье. Только один сидит на коксе, а второй "закладывает за воротник". И в период "выхода из состояния нестояния" выкладывают очередные "опусы" bully
  5. Т.А.В. Звание
    Т.А.В.
    +1
    Сегодня, 11:58
    Димон, жги глаголом!
    Угрозы Медведева как пресловутые красные линии
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 12:09
      Угу. Как говорят на заморском языке Peace, Door, Ball.
      1. korwalol Звание
        korwalol
        0
        Сегодня, 12:48
        Надо бы жахнуть уже , и тогда всем Peace? Death
  6. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 12:00
    Пока Запад действует по причине что мы не ответили достойно ещё.
  7. Понаехавший Звание
    Понаехавший
    +8
    Сегодня, 12:03
    Сильные страны, как и сильные люди не угрожают.... Никому и никогда. И ещё. Есть люди, которые при попытке выглядеть грозно, становятся более смешными, чем они есть...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 12:08
    НАТО сразу поняла, что Украина предлог для нас.А кто интересно старый Perdun в НАТО? И к чему слиняла послица США из Москвы в отпуск.Интересно Жан Пьер сегодня спросят,кого имел ввиду Дмитрий Анатольевич ,под старым пердуном ?
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 12:38
      Цитата: tralflot1832
      кого имел ввиду Дмитрий Анатольевич ,под старым пердуном ?

      Байдена, тот когда пёрднет целый корабль потопить может, кто смотрел "Горячие головы 2" знает о чём я. laughing lol
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 12:09
    «Запад может ещё раз просчитаться»: Медведев предупредил НАТО о возможных последствиях решения об ударах по России

    Дмитрий Анатольевич! Вся надежда на вас.
    Поезжайте в Брюссель и ударьте там любого, кто под руку подвернётся...Можно Столтенберга...
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -10
    Сегодня, 12:13
    Можете сколького угодно ёрничать над Медведевым ,но под видом учений у нас ТЯО на границах развёрнуто.Осталось получить приказ.Пентагон думает.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +7
      Сегодня, 12:34
      Пентагон видит, что ничьи детишки не ломанулись из стран НАТО обратно в Россию. И думает, что это блеф
    2. Kolt27 Звание
      Kolt27
      +5
      Сегодня, 12:35
      Кто там что думает, они недавно дали разрешение на применение своего оружия по нашей стране. Уже подумали.
    3. Болторез Звание
      Болторез
      +5
      Сегодня, 12:40
      Пентагон думает
      Cудя по беззастенчивости Пентагона , создается ощущение что они там в пятиугольнике знают что-то что по рангу знать не положено ВОшным троллям на предмет российского ядерного оружия.
  11. next322 Звание
    next322
    +5
    Сегодня, 12:18
    И вот так -через день!на западе все в шоке ,по ночам не спят и все ждут удара..... в салорейх везут по уничтоженым дважды ж/д - оружие, в куеве работает метро ,проходят лгбт парады,и приезжают делегации.....
    1. мазута Звание
      мазута
      0
      Сегодня, 12:49
      Логистика в переброске бандеровцев с херсонского на харьковское направление значения не имеет и т.д и т.п Мы рассуждаем в пустоту,третий год.Увы.
  12. Hellcos Звание
    Hellcos
    +6
    Сегодня, 12:21
    Интересно, над ним уже так же иностранцы ржут, как мы над угрозами прибалтийских ястребов?
  13. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 12:22
    Стесняюсь спросить...
    Мне одному понятно, что в этой ситуации "предупредить" - это не ответ? Это - понты.
    В этой ситуации ответом было бы показательное уничтожение города Лондон (его всё-равно никому не жалко)...
    1. Грица Звание
      Грица
      0
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Смею_заметить_
      В этой ситуации ответом было бы показательное уничтожение города Лондон (его всё-равно никому не жалко)...

      Для начала достаточно Львова.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        -1
        Сегодня, 13:06
        Не отвлекайтесь. ) Мы воюем не с Хо хлами.
        С ними вместе и с братским белорусским народом нам предстоит в очередной раз поставить на четыре кости взбесившуюся Европу.
        Она нам ещё потом... в очередной раз!... СПАСИБО скажет.
  14. Kolt27 Звание
    Kolt27
    0
    Сегодня, 12:23
    вся военная техника и военнослужащие НАТО будут уничтожаться не только на территории Украины, но и тех стран, откуда будет нанесен удар.

    В общем ничего не изменится, они не настолько глупые наносить удары со своей территории.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 13:22
      Цитата: Kolt27
      В общем ничего не изменится, они не настолько глупые наносить удары со своей территории.

      Просто очередная красная линия. Ну нанесут и что дальше? Снова выразим озабоченость, потопаем ножками и расскажем что этим Запад сам себе в ногу выстрелил? Да и вообщем это нам только на пользу, а Запад не понимает wassat
  15. Клон Звание
    Клон
    +1
    Сегодня, 12:24
    Скорее не выживший из ума "самоходный дед", а его персональные "подпорки" попытаются поджечь Планету... "Надо бить первым!" - как кто-то нам известный сказал. feel
  16. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 12:31
    Зампред Совбеза России предупредил коллективный Запад, что их действия могут привести к ударам по территории стран НАТО со всеми вытекающими из этого последствиями.

    В том то и дело, что могут привести, а могут и не привести. Запад уверен, что Россия им не ответит.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 12:55
      Если бы Запад был уверен, что Россия не ответит, события происходили бы совсем в ином русле. А так они прощупывают, не достигли ли грани, за которой может наступить кирдык, и гадят из-за угла да приговаривают: "это не мы".
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 13:10
        Проблема в том, что в России совсем не понимают истинный менталитет запада. Запад это мелкий садист которому доставляет удовольствие медленно уничтожать своего пртивника, наслаждаясь этим процессом.
  17. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 12:34
    Может просчитаться, в может и нет!
  18. Фактор Звание
    Фактор
    +2
    Сегодня, 12:34
    Время покажет. Русские всегда долго запрягают.

    Идёт третий год войны, а мы ещё не освободили полностью Донбасс, не дошли до Днепра.

    Значит были и у нас просчеты и ошибки.

    Надо бы Медведеву и его нынешнему начальнику по Совбезу Шойгу интенсивно работать над собственными ошибками. Может тогда и будет эффективный результат.
  19. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 12:43
    чем хуже для шароварников будет ситуация на фронте, тем больше им будут разрешать западные хозяева
  20. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Сегодня, 12:44
    Дяде Диме давно пора выступить с инициативой по изменениям нашей Ядерной Доктрины, а не вот эти бла-бла!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 12:46
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      инициативой по изменениям нашей Ядерной Доктрины, а не вот эти бла-бла!

      ваши предложения?!!!
      жахнуть?
      назовите место куда!!!
      1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
        Себастьян Аристархович Перейра
        -1
        Сегодня, 12:51
        Владимир Иванович,вы читать умеете ? Я про изменения Доктрины,а вы про "жахнуть " ! Есть разница?
        Про жахнуть мы давно опоздали. Жахать надо было в 14 году до Львова, а по 22 году при
        пересечении КПП Украины первым натовским эшелоном 24 февраля с 00 часов !
        Если же интересует мое целеуказание ,то по небольшой густонаселенной одиноко стоящей островной стране . А ваше какое ?
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 13:03
          Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
          Владимир Иванович,вы читать умеете ? Я про изменения Доктрины,а вы про "жахнуть " ! Есть разница?
          тогда извините вы занимаетесь словоблудием, доктрина применения ЯО как раз четко описывает, когда и куда можно "жахнуть", вы предлагаете её изменить, то есть изменить причины и точки удара, ну так вот и скажите куда и когда
          а насчет при пересечении, да будет вам известно, Сталин даже не жахнул тогда, когда амеры размохрачили СОВЕТСКИЙ аэродром НА СОВЕТСКОЙ территории

          Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
          то по небольшой густонаселенной одиноко стоящей островной стране . А ваше какое ?

          то есть вы за начало ядерной войны?!!
          простите, лет вам сколько?
          1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
            Себастьян Аристархович Перейра
            0
            Сегодня, 13:13
            1. лет мне более чем достаточно, чтобы иметь право на свое мнение и отвечать на ваш вопрос.
            2 . Мы тоже не жахнули,когда жахнули нам по Москве ,Воронежу,Кремлю, Армавиру, Орску,Белгороду и т.д.
            3. Доктрина оборонительная на сегодня не актуальна,а наша приверженность к неким правилам, праву, договорам увы,но выходит нам боком,тем более,что все остальные на них давно забили
            . А точки удара надо публично объявить для тех, кто сегодня снисходительно разрешает дикарям жахнуть по нам из ИХ оружия, по данным ИХ разведки и при обеспечении нанесения этих ударов ИХ специалистами.
            Насколько объявленные цели будут отвечать реальным-не наша забота,но я уверен,что народ этого острова наверняка озаботится и задаст своим командирам вопрос: а это почему так, а это за что нас ???
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 13:25
              нам англия нанесла удар по нашим городам?!!
              или вы реально считаете что мы шароварников будем бомбить а они нас цветами закидывать?!
              если, да то лет вам не достаточно что бы рассуждать на подобные темы
  21. алабурга Звание
    алабурга
    +3
    Сегодня, 12:54
    И не надоело ему столько позориться. Ведь президентом же был когда то, постеснялся бы слыть балаболом, за словами которого никогда не следуют дела.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 13:15
      Ну насчёт "балабола": чтоб не говорили, но известные всем события "0808" произошли во времена, когда именно ДАМ был президентом .. Кто-бы там не принимал решение, но это-факт: президент ДАМ провел ту операцию, вполне успешно.....
  22. Dave36 Звание
    Dave36
    0
    Сегодня, 13:26
    Это уже никого не шокирует, уже рутина. Спасли, хорошо, завтра нет, ну а что, время такое, сложное..
    Белоусов: ВС РФ отбили атаку ATACMS на Крымский мост и спасли сотни жизней
  23. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 13:30
    Да уже самая последняя домохозяйка не верит ни его словам , ни что мы можем ответить ! Вот у Северной Кореи нет таких сомнений , они ответят!