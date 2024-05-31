/////////////Запад может ещё раз просчитаться»: Медведев предупредил НАТО о возможных последствиях решения об ударах по России///////////////

Это никакая не «военная помощь», а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli.

И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений.