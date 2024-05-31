Израиль готовится к расширению военных действий против формирований ливанского движения «Хизбалла»
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Не исключено обострение ситуации в Ливане. Дело в том, что по ряду признаков Израиль готовится к расширению военных действий против вооруженных формирований ливанского шиитского движения «Хизбалла».
Об этом свидетельствуют сообщения с мест о перемещениях израильской военной техники в северном направлении – к границе с Ливаном. Впрочем, о движении колонн армии Израиля в сторону ливанской границы и эвакуации населения с приграничных территорий сообщалось еще в октябре прошлого года.
Разумеется, ЦАХАЛ регулярно проводит боевые операции против ливанских шиитов, и наверняка в Израиле среди чиновников и военных высокого ранга есть немало сторонников эскалации обстановки на данном направлении.
Так, двумя днями ранее израильские военные нанесли серию авиационных ударов по объектам «Хизбаллы» в Южном Ливане, о чем официально заявляла пресс-служба армии обороны Израиля. ВВС ЦАХАЛ атаковали район Хиама. Также огонь по ливанской территории открывала тогда же израильская артиллерия.
Артиллерия ЦАХАЛ вела огонь для устранения угрозы по районам Хамуля, Кфаркелы и Накуры на юге Ливана
- говорится в сообщении армии Израиля.
Конечно, основную часть своих боевых операций израильтяне проводят в секторе Газа против палестинских военизированных формирований движения ХАМАС. Так, 26 мая израильская армия нанесла массированный удар по населенному пункту Рафах на юге анклава. Это привело к пожару в палаточном лагере беженцев и гибели не менее 50 человек, о чем сообщил местный Минздрав.
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