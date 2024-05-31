Израиль готовится к расширению военных действий против формирований ливанского движения «Хизбалла»

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Израиль готовится к расширению военных действий против формирований ливанского движения «Хизбалла»

Не исключено обострение ситуации в Ливане. Дело в том, что по ряду признаков Израиль готовится к расширению военных действий против вооруженных формирований ливанского шиитского движения «Хизбалла».

Об этом свидетельствуют сообщения с мест о перемещениях израильской военной техники в северном направлении – к границе с Ливаном. Впрочем, о движении колонн армии Израиля в сторону ливанской границы и эвакуации населения с приграничных территорий сообщалось еще в октябре прошлого года.




Разумеется, ЦАХАЛ регулярно проводит боевые операции против ливанских шиитов, и наверняка в Израиле среди чиновников и военных высокого ранга есть немало сторонников эскалации обстановки на данном направлении.

Так, двумя днями ранее израильские военные нанесли серию авиационных ударов по объектам «Хизбаллы» в Южном Ливане, о чем официально заявляла пресс-служба армии обороны Израиля. ВВС ЦАХАЛ атаковали район Хиама. Также огонь по ливанской территории открывала тогда же израильская артиллерия.

Артиллерия ЦАХАЛ вела огонь для устранения угрозы по районам Хамуля, Кфаркелы и Накуры на юге Ливана

- говорится в сообщении армии Израиля.

Конечно, основную часть своих боевых операций израильтяне проводят в секторе Газа против палестинских военизированных формирований движения ХАМАС. Так, 26 мая израильская армия нанесла массированный удар по населенному пункту Рафах на юге анклава. Это привело к пожару в палаточном лагере беженцев и гибели не менее 50 человек, о чем сообщил местный Минздрав.
6 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -1
    Сегодня, 12:45
    Евреи уже семь месяцев ХАМАС не могут победить. 70% туннелей целы, бармалеи сохранили боеспособность и каждый день жгут евреям технику и мочат солдат. А они еще и Хезболу решили победить, ну вперед, как говорится - вперед на мины!)
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 13:18
      Цитата: Михаил-Иванов
      Евреи уже семь месяцев ХАМАС не могут победить. 70% туннелей целы, бармалеи сохранили боеспособность и каждый день жгут евреям технику и мочат солдат. А они еще и Хезболу решили победить, ну вперед, как говорится - вперед на мины!)
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 13:25
        И что это означает? Сюда логичнее убытки израильской экономики выложить и репутационные потери. На мой взгляд, геноцид в Газе вернется евреям погромами по всему миру...
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 12:48
    Куда уж их там дальше расширять...??? На территорию Ливана...??? Ну флаг Израилю в руки... Разбить кого-то он может и скорее всего разобьёт, а как потом контролировать все эти "расширения"...??? Через несколько лет на этих территориях будет всё то же самое, а может и ещё хуже... Подрастут дети и внуки убитых, а месть и уничтожение Израиля для мусульман дело святое... И всё пойдёт по новому кругу... Может всё таки можно договориться с палестинцами о создании их государства...??? Или нет...???
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 12:57
      Как только Израиль перестанет воевать, ему придет конец. Восток дело тонкое.
  3. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 13:21
    Израиль как лев (мечется туда сда ) окружённый стаей гиен которые его со всех сторон кусают, но если по какой то причине стая решит напасть в серьез то лву конец. и его прайд не успеет прийти на помощь(далеко) .Думаю надо договариваться и признавать Палестину.